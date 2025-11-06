Meghan Markle regresa a la actuación después de ocho años alejada de Hollywood

Meghan Markle regresa a la actuación

La revista Variety informó que esta comedia "gira en torno a una pareja 'normal' que conoce a una pareja de celebridades durante un viaje a Santa Bárbara" y que Meghan Markle se interpretará a sí misma en la película.

Una fuente del estudio declaró a The Sun que el miércoles se le vio en el set de rodaje en Pasadena: “Este es un momento importantísimo para Meghan y significa su regreso a lo que realmente ama”, dijo una fuente de la producción de Amazon MGM Studios, y agregó que la mamá de Archie y Lilibeth “ha recibido muchísimas ofertas, pero esta le pareció la correcta”.

Meghan Markle (GettyImages)

“Es la manera que tiene Meghan de volver poco a poco al agua y ver si disfruta de estar de vuelta en el set”, continuó la fuente. “Todos los involucrados están muy entusiasmados y han jurado guardar secreto sobre su participación”.

Sobre la opinión de su esposo, el príncipe Harry, sobre su regreso a los sets, la fuente reveló que él apoya su decisión: “El príncipe Harry, por supuesto, la apoya mucho y simplemente quiere que Meghan haga lo que la haga feliz”, señaló.

Meghan Markle (Getty Images)

Por otra parte, otra fuente cercana a la actriz le contó a la revista People que la duquesa de Sussex se la veía “relajada y feliz” mientras filmaba escenas con parte del elenco: "Meghan estuvo hoy en el set", le contó la fuente a la publicación. "Tiene un papel pequeño. Se la veía muy relajada y feliz. Se presentó a todos y fue muy dulce y sencilla".