Meghan Markle regresa a la actuación después de ocho años alejada de Hollywood

Meghan Marklehará su regreso a la gran pantalla con una breve aparición en una película que se está rodando en Los Ángeles, informaron el miércoles medios estadounidenses.
Según los reportes, la duquesa de Sussex y exactriz filmó escenas para Close Personal Friends, una producción de Amazon MGM Studios que cuenta con la participación de Lily Collins, estrella de Emily in Paris junto a Jack Quaid, Brie Larson y Henry Golding.
Publicidad
Meghan Markle regresa a la actuación
La revista Variety informó que esta comedia "gira en torno a una pareja 'normal' que conoce a una pareja de celebridades durante un viaje a Santa Bárbara" y que Meghan Marklese interpretará a sí misma en la película.
Una fuente del estudio declaró a The Sun que el miércoles se le vio en el set de rodaje en Pasadena: “Este es un momento importantísimo para Meghan y significa su regreso a lo que realmente ama”, dijo una fuente de la producción de Amazon MGM Studios, y agregó que la mamá de Archie y Lilibeth “ha recibido muchísimas ofertas, pero esta le pareció la correcta”.
“Es la manera que tiene Meghan de volver poco a poco al agua y ver si disfruta de estar de vuelta en el set”, continuó la fuente. “Todos los involucrados están muy entusiasmados y han jurado guardar secreto sobre su participación”.
Sobre la opinión de su esposo, el príncipe Harry, sobre su regreso a los sets, la fuente reveló que él apoya su decisión: “El príncipe Harry, por supuesto, la apoya mucho y simplemente quiere que Meghan haga lo que la haga feliz”, señaló.
Por otra parte, otra fuente cercana a la actriz le contó a la revista People que la duquesa de Sussex se la veía “relajada y feliz” mientras filmaba escenas con parte del elenco: "Meghan estuvo hoy en el set", le contó la fuente a la publicación. "Tiene un papel pequeño. Se la veía muy relajada y feliz. Se presentó a todos y fue muy dulce y sencilla".
Publicidad
La vida de Harry y Meghan alejados de la monarquía
Meghan Markle es conocida por participar en la serie de abogados Suits durante siete temporadas antes de su boda con el príncipe Harry. Sin embargo, no ha actuado en ochos años desde que informó que abandonaba la profesión.
El príncipe Harry y Meghan viven en California tras una ruptura con la familia real británica. Desde entonces, la pareja no tiene acceso a fondos públicos y dependen ahora de un lucrativo acuerdo con Netflix y de los ingresos de As Ever, la empresa de estilo de vida de Markle, que se lanzó el 4 de marzo de 2025.
El acuerdo con Netflix ha dado lugar a la popular, aunque muy criticada, serie With Love, Meghan, que presenta a Markle como una exitosa experta en el hogar, recibiendo invitados, recolectando miel y mezclando sales de baño. A pesar de las críticas, la producción fue renovada para una segunda temporada y un especial navideño programado para diciembre.
El príncipe Harry y su esposa se apartaron de sus deberes reales en 2020 debido a que las relaciones con su familia, especialmente con su hermano William, se deterioraron.
Su exitoso libro de memorias "Spare" en enero de 2023 molestó al Palacio de Buckingham con sus críticas hacia miembros de la familia, incluida la esposa de William, Kate Middleton, y a la reina Camila.
Desde entonces, ha expresado esperanzas de una reconciliación. En septiembre se reunió con el rey Carlos III en Londres, meses después de que se revelara que el monarca está recibiendo tratamiento por un cáncer.