Meghan Markle sorprende en Paris Fashion Week en el primer desfile de Pierpaolo Piccioli al frente de Balenciaga

El impactante look de Meghan Markle en el desfile de Balenciaga en Paris Fashion Week

La propia Meghan Markle dio un adelanto de su presencia en Paris Fashion Week al mostrar un detalle de los pantalones y zapatos que conforman el look con el que asistió al debut de Pierpaolo Piccioli al frente de la maison Balenciaga.

Meghan Markle duquesa de Sussex en el desfile de Balenciaga en Paris Fashion Week (Arnold Jerocki/Getty Images for Balenciaga)

Minutos después, imágenes de la duquesa de Sussex llegando al lugar donde se presentó el desfile del creador italiano comenzaron a circular en redes sociales, con lo que ya se pudo apreciar el outfit en su totalidad.

Se trata de un total look blanco con saco y pantalón oversize y una capa que envuelve los hombros de Meghan, quien complementó el atuendo con un maquillaje natural y el pelo recogido en un sencillo chongo.