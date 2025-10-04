Este día en Paris Fashion Week, Meghan Makrle se convirtió en la sorpresa del primer desfile del diseñador italiano Pierpaolo Piccioli como nuevo director artístico de Balenciaga. Y si bien el show estuvo plagado de celebridades, la presencia de la esposa del príncipe Harry se robó todas las miradas.
Meghan Markle sorprende en Paris Fashion Week en el primer desfile de Pierpaolo Piccioli al frente de Balenciaga
El impactante look de Meghan Markle en el desfile de Balenciaga en Paris Fashion Week
La propia Meghan Markle dio un adelanto de su presencia en Paris Fashion Week al mostrar un detalle de los pantalones y zapatos que conforman el look con el que asistió al debut de Pierpaolo Piccioli al frente de la maison Balenciaga.
Minutos después, imágenes de la duquesa de Sussex llegando al lugar donde se presentó el desfile del creador italiano comenzaron a circular en redes sociales, con lo que ya se pudo apreciar el outfit en su totalidad.
Se trata de un total look blanco con saco y pantalón oversize y una capa que envuelve los hombros de Meghan, quien complementó el atuendo con un maquillaje natural y el pelo recogido en un sencillo chongo.
Meghan Markle y más celebs en el debut de Pierpaolo Piccioli en Balenciaga
La presencia de Meghan Markle en el desfile con el que Pierpaolo Picciolo inicia su era al frente de Balenciaga sumó al ambiente recargado de estrellas en el estuvieron figuras como Anna Wintour, a quien la duquesa de Sussex saludó con notable efusividad.
Ahí también estuvieron Anne Hathaway, Simone Ashley, Isabelle Huppert, Law Roach (stylist de Zendaya), Kristin Scott Thomas, la top model Vittoria Ceretti, François Louis Nicolas Pinault (hijastro de Salma Hayek), Victoria de Marichalar (sobrina del rey Felipe VI de España), Philippine Leroy-Beaulieu (actriz de Emily in Paris) y Rosie Huntington-Whiteley, entre otros.
Este hecho marca la primera vez que Meghan regresa a Europa desde el funeral de la reina Isabel II, en septiembre de 2022.ç
La cercana relación de Meghan Markle y Pierpaolo Piccioli
De acuerdo con la revista People, un portavoz de Meghan Markle explicó que la duquesa asistió al desfile de Balenciaga para mostrar su apoyo a Pierpaolo Piccioli.
El representante señaló que Meghan ha vestido en varias ocasiones diseños creados por Piccioli y que ambos han mantenido una relación profesional cercana, colaborando en distintos momentos significativos a nivel internacional.
Además, añadió que la duquesa de Sussex “siempre ha admirado la elegancia contemporánea y la maestría artesanal” del diseñador, y que su presencia en el evento simboliza “la culminación de años de amistad y colaboración”, así como su respaldo a esta nueva etapa creativa del italiano en Balenciaga.