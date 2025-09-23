Meghan Markle recibe oferta para conducir radio en Reino Unido, ¿una señal de que Harry y su familia planean su regreso?

Meghan Markle recibió una oferta pública para ser conductora de un programa en la estación de radio británica Magic FM después de que, en la segunda temporada de su serie Con amor, Meghan, mencionara que esa emisora es una de las cosas que más extraña del Reino Unido.
El director de contenidos de la cadena hizo la invitación de manera abierta mientras participaba en un foro profesional y luego lo ratificó en sus redes sociales. Esta “propuesta”, que por ahora parece sólo palabras al aire, alimenta la conversación sobre la posibilidad de que el príncipe Harry y su familia regresen o, al menos, pasen más tiempo en Inglaterra.
¿Harry y Meghan quieren regresar a Reino Unido?
La posibilidad de que Harry y Meghan y sus hijos pudieran regresar a Reino Unido cobró un nuevo auge recientemente después de que la cantante Joss Stone dijera, en una entrevista con la revista Hello!, que el príncipe Harry mostró interés en su mudanza de vuelta al Reino Unido y elogió la calidad de las escuelas británicas.
Esto reavivó la idea de que la educación de los príncipes Archie y Lilibet podría motivar a los duques de Sussex a mudarse a Reino Unido, ya que fuentes aseguran que Harry espera que sus hijos puedan tener amistades de por vida como las que él cultivó en los colegios británicos donde estudió.
Sin embargo, ante cualquier plan de regreso a su país, Harry y su familia se toparían con los límites claros y tajantes que impone la Corona.
Fuentes cercanas al Palacio comentaron en días recientes que el rey Carlos III dejó claro que no existe la fórmula de un rol "a medias" al que puedan apegarse los Sussex. En este sentido, un miembro de la Familia Real asume deberes reales o no forma parte de la institución en esa condición.
Después de establecerse en el continente americano tras el polémico “Megxit” en 2020, el príncipe Harry y Meghan Markle han desarrollado o mantenido actividades profesionales en Estados Unidos que sostienen su visibilidad pública y sus ingresos.
Bajo la marca Archewell han producido contenidos para plataformas de streaming y proyectos editoriales. En los últimos años negociaron y renegociaron acuerdos con servicios globales —incluidas producciones con Netflix— y Meghan firmó nuevos contratos de distribución y de audio tras la salida de su primer podcast de la exclusividad con Spotify. Estas alianzas mantienen a la pareja con una base de trabajo asentada en California.
Además, Meghan lanzó la marca de estilo de vida As Ever y regresó a redes sociales para impulsar los productos que están vinculados a su imagen pública. Por otro lado, el príncipe Harry concentra parte de su trabajo en organizaciones filantrópicas, sobre todo relacionadas con veteranos y los Invictus Games, y en apariciones que conectan con su perfil de conferencista y activista (y no olvidemos la herencia que recibió de parte de su bisabuela, la reina madre).
La probabilidad de que Meghan Markle convirtiera la “oferta” para ser locutora de radio en Reino Unido en un nuevo proyecto personal podría sumarse a otras circunstancias que permitieran a su familia pasar más tiempo en el país o, en un caso extremo, mudarse de vuelta. Sin embargo, para los Sussex las cosas no son tan fáciles, aunque tampoco imposibles.
Harry y Meghan: ¿mudanza a Reino Unido, trabajo a distancia o regreso a la Familia Real?
Una opción para que Meghan Markle aceptara la invitación de Magic FM podría ser el trabajo híbrido sin cambio de residencia. La duquesa de Sussex podría presentar un programa o colaborar con medios británicos de forma remota o con estancias cortas en Reino Unido.
Esto le permitiría quedarse en Estados Unidos y atender compromisos en Reino Unido sin renunciar a su independencia profesional ni tener que lidiar con su familia política.
En el otro extremo, podría haber una mudanza familiar de los Sussex sin que hubiera una reintegración a la Familia Real. El príncipe Harry y los suyos podrían decidir regresar a vivir en Reino Unido como ciudadanos privados.
En ese escenario, la cuestión de la protección policial y la relación con la Corona seguirían siendo tensos entre el duque de Sussex y su padre.
¿Y si Harry y Meghan decidieran retomar sus roles como miembros senior de la Familia Real? Lo cierto es que una reintegración formal a la Corona es muy poco probable.
Volver a un rol activo exigiría, de entrada, que los Sussex permanecieran en Reino Unido, así como un cambio sustancial en la “voluntad” institucional y en las responsabilidades diarias de la pareja, una situación que desde 2020 mantiene distanciados al rey Carlos III y el príncipe William con Harry.
El escenario parece claro. No hay marcha atrás para que los Sussex pudieran adquirir un estatus intermedio. Si la familia del príncipe Harry deseara regresar a Reino Unido con los beneficios y deberes de los miembros activos de la Familia Real, debería aceptarse una reintegración formal con obligaciones públicas y supervisión institucional. De otra forma, el retorno se limitaría a estancias privadas y visitas puntuales.