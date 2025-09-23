Meghan Markle recibe oferta para conducir radio en Reino Unido, ¿una señal de que Harry y su familia planean su regreso?

¿Harry y Meghan quieren regresar a Reino Unido?

La posibilidad de que Harry y Meghan y sus hijos pudieran regresar a Reino Unido cobró un nuevo auge recientemente después de que la cantante Joss Stone dijera, en una entrevista con la revista Hello!, que el príncipe Harry mostró interés en su mudanza de vuelta al Reino Unido y elogió la calidad de las escuelas británicas.

Esto reavivó la idea de que la educación de los príncipes Archie y Lilibet podría motivar a los duques de Sussex a mudarse a Reino Unido, ya que fuentes aseguran que Harry espera que sus hijos puedan tener amistades de por vida como las que él cultivó en los colegios británicos donde estudió.

Meghan Markle y el príncipe Harry (Getty Images)

Sin embargo, ante cualquier plan de regreso a su país, Harry y su familia se toparían con los límites claros y tajantes que impone la Corona.

Fuentes cercanas al Palacio comentaron en días recientes que el rey Carlos III dejó claro que no existe la fórmula de un rol "a medias" al que puedan apegarse los Sussex. En este sentido, un miembro de la Familia Real asume deberes reales o no forma parte de la institución en esa condición.