¿Quién es el príncipe Johannes Oettingen-Wallerstein de Alemania, quien se acaba de comprometer en Japón?

El príncipe alemán Johannes Oettingen-Wallerstein se comprometió en Kioto

La noticia del compromiso del príncipe Johannes Oettingen-Wallerstein de Alemania y su novia, Luisa Textor, la dio a conocer su padre, el príncipe Carl-Eugen Oettingen-Wallerstein, con una publicación realizada este 16 de noviembre, acompañada de una fotografía del heredero de la familia y su prometida.

En la imagen, donde la futura novia muestra un anillo de tres zafiros, Carl-Eugen escribió: “Y de repente dijo que sí” y añadió: “Nuestro hijo Johannes y Luisa se comprometieron en Kioto. Estamos tan felices por estos dos; por su coraje, su sí común y por todo lo que les espera”.

El príncipe Johannes Oettingen-Wallerstein de Alemania (Instagram)

El contexto del compromiso del príncipe Johannes Oettingen-Wallerstein y su novia, Luisa Textor, también es significativo. La familia se encontraba en Japón para la boda del príncipe Peter de Sayn-Wittgenstein-Sayn, tío materno de Johannes, quien celebró una ceremonia sintoísta después de casarse en octubre en el histórico Castillo de Sayn.