Realeza

Sarah Ferguson es cancelada en medio de la polémica por el caso Jeffrey Epstein; ¿es el fin de su carrera?

El escándalo que persigue a los ex duques de York por su relación con Jeffrey Epstein afectó el lanzamiento del nuevo libro de Sarah Ferguson.
mié 19 noviembre 2025 03:57 PM
Qué futuro le espera al ex príncipe Andrés tras perder sus títulos y prerrogativas
El escándalo pasa factura: cancelan lanzamiento del nuevo libro infantil de Sarah Ferguson (Pool/Getty Images)

Sarah Ferguson, ex esposa de Andrés Mountbatten Windsor, antiguo duque de York, sufrió un duro golpe en su faceta como escritora infantil. Esto, porque su más reciente libro, Flora and Fern: Kindness Along the Way, fue retirado por completo de las listas de venta y sus ejemplares impresos están siendo reciclados, según dan a conocer distintos medios británicos.

Cancelan lanzamiento del nuevo libro de Sarah Ferguson

Con más de 50 títulos publicados, de lecturas mayormente dirigidas a niños, Sarah Ferguson, ex duquesa de York, construyó una carrera paralela a su vida en la realeza británica.

King Charles III And Queen Camilla Attend The 2025 Easter Service At St George's Chapel
¿Es el fin de su carrera? Cancelan nuevo libro para niños de Sarah Ferguson (Getty Images)

Ahora, sin embargo, fue cancelado el lanzamiento de su más reciente texto, Flora and Fern: Kindness Along the Way, en medio de la polémica que pesa sobre su ex esposo, Andrés, y ella misma, por su relación con el criminal convicto y fallecido, Jeffrey Epstein.

La fecha original de publicación del libro estaba programada para el 9 de octubre. Luego se pospuso al 20 de noviembre, pero finalmente la editorial decidió desechar los ejemplares que ya estaban impresos y cancelar las presentaciones en librerías y otras actividades promocionales previstas para el lanzamiento.

Polémica por caso Epstein afecta el trabajo de escritora de Sarah Ferguson

La sinopsis del libro de Sarah Ferguson cuyo lanzamiento fue cancelado indica que se trata de una tierna historia protagonizada por dos conejos que, tras jugar en el bosque, se separan y uno de ellos descubre la gran ciudad y la importancia de la comunidad y la amabilidad.

La decisión de la editorial de cancelar su lanzamiento coincide con el momento turbulento que actualmente vive la autora, caracterizado por una presión mediática en aumento sobre su ex esposo, Andrés Mountbatten-Windsor (anteriormente conocido como el príncipe Andrés), por su relación con el financiero Jeffrey Epstein y su red de trata y prostitución.

Sarah Ferguson, duquesa de York, y príncipe Andrés
La polémica por el caso Epstein pone en riesgo la carrera como autora de Sarah Ferguson (Max Mumby/Indigo/©Getty Images 1157455135)

Este año, incluso, quedaron al descubierto mensajes de correo que Sarah Ferguson envió a Epstein, en los que se refería a él como su “amigo supremo”.

En dichos mails, ella habría expresado arrepentimiento por haberlo decepcionado, con lo que contradiría sus declaraciones públicas anteriores.

Al mismo tiempo, el rey Carlos III despojó formalmente a Andrés de sus títulos reales restantes, lo que también impactó directamente a Ferguson, quien también dejó de usar el título de duquesa de York y dejará la residencia real donde aún vivía con su ex.

Qué futuro le espera al ex príncipe Andrés tras perder sus títulos y prerrogativas
Sarah Ferguson y Andrés Mountbatten Windsor (WPA Pool/Getty Images)

Sarah Ferguson enfrenta las consecuencias de su relación con Jeffrey Epstein

La repercusión para Sarah Ferguson por su relación con Jeffrey Epstein ha sido contundente. Varias organizaciones benéficas con las que trabajaba decidieron cortar lazos con la ex duquesa de York tras la difusión de los correos que envió a Epstein.

Para una figura como ella, que cultivó una imagen pública maternal, sus libros para niños eran una extensión natural de la percepción que la gente tenía de ella.

Sarah Ferguson y la princesa Diana
Sarah Ferguson fue muy cercana a la fallecida princesa Diana (Shutterstock/Shutterstock)

Sin embargo, este episodio podría marcar un antes y un después en su carrera e, incluso, el final de ella en un momento en el que la llamada “cultura de la cancelación” no perdona ni distingue entre el creador y su obra.

Sarah Ferguson

