Sarah Ferguson es cancelada en medio de la polémica por el caso Jeffrey Epstein; ¿es el fin de su carrera?

Polémica por caso Epstein afecta el trabajo de escritora de Sarah Ferguson

La sinopsis del libro de Sarah Ferguson cuyo lanzamiento fue cancelado indica que se trata de una tierna historia protagonizada por dos conejos que, tras jugar en el bosque, se separan y uno de ellos descubre la gran ciudad y la importancia de la comunidad y la amabilidad.

La decisión de la editorial de cancelar su lanzamiento coincide con el momento turbulento que actualmente vive la autora, caracterizado por una presión mediática en aumento sobre su ex esposo, Andrés Mountbatten-Windsor (anteriormente conocido como el príncipe Andrés), por su relación con el financiero Jeffrey Epstein y su red de trata y prostitución.

La polémica por el caso Epstein pone en riesgo la carrera como autora de Sarah Ferguson (Max Mumby/Indigo/©Getty Images 1157455135)

Este año, incluso, quedaron al descubierto mensajes de correo que Sarah Ferguson envió a Epstein, en los que se refería a él como su “amigo supremo”.

En dichos mails, ella habría expresado arrepentimiento por haberlo decepcionado, con lo que contradiría sus declaraciones públicas anteriores.

Al mismo tiempo, el rey Carlos III despojó formalmente a Andrés de sus títulos reales restantes, lo que también impactó directamente a Ferguson, quien también dejó de usar el título de duquesa de York y dejará la residencia real donde aún vivía con su ex.