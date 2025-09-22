¿Regresa a la familia real? El acuerdo al que Harry y el rey Carlos llegaron tras su reunión

El acuerdo al que Harry y el rey Carlos llegaron tras su reunión

Harry estaba de visita en el Reino Unido con motivo de un evento vinculado a los Juegos Invictus, pero esta vez su paso por Londres incluyó una escala muy esperada. A diferencia de otras visitas recientes en las que no se concretaron encuentros con su familia directa, Harry logró ver a su padre en una cita que, aunque breve, ha sido calificada por analistas como "altamente simbólica".

Aunque los detalles del encuentro no se han hecho públicos oficialmente, diversos medios británicos, como el Daily Mail, lo calificaron como una auténtica “cumbre de paz” que podría marcar el inicio de una nueva etapa en la compleja relación entre padre e hijo.

El príncipe Harry se reunió con su papá, el rey Carlos, después de más de un año de no verse. (Getty Images)

Según estas fuentes, Harry habría manifestado su deseo de pasar más tiempo en su país natal, aunque aceptando las condiciones impuestas por su padre, alineadas con las decisiones tomadas por la fallecida Isabel II en la recordada cumbre de Sandringham en 2020.

En aquel entonces, la reina estableció que ni Harry ni su esposa, Meghan Markle, podrían mantener un estatus intermedio dentro de la monarquía: o se es miembro activo de la familia real, o no se es.

El deseo de Harry de reconectar con el Reino Unido no implica un regreso a sus funciones reales. De acuerdo con el Daily Mail, el rey ha dejado clara su postura: el duque de Sussex puede visitar el país con regularidad, mantener una agenda pública y participar en eventos, pero no lo hará en nombre de la monarquía ni como representante oficial de la familia real.

“El Rey es un hombre indulgente, pero ha sido absolutamente claro al defender la decisión de su difunta madre: no puede haber miembros ‘mitad dentro, mitad fuera’ de la familia real trabajadora”, cita el medio británico.