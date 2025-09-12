Un gesto que habla solo: El príncipe Harry visita por sorpresa a los soldados heridos de Ucrania

El príncipe Harry visita por sorpresa a los soldados heridos de Ucrania

Harry llegó la madrugada del viernes a Kiev en un tren nocturno, indicó el periódico, que publicó fotos de él en un vagón y en el andén de la capital ucraniana.

La visita del hijo menor del rey Carlos busca visibilizar la devastación provocada por la invasión rusa a gran escala y mostrar su respaldo directo a los veteranos ucranianos. A bordo de un tren y acompañado por miembros de su fundación Invictus Games, el príncipe se reunió con funcionarios de alto nivel y con soldados heridos en combate, reafirmando su compromiso con la rehabilitación física y emocional de quienes han sido afectados por la guerra.

Esta es la segunda visita del príncipe a Ucrania este año, luego de su paso por Lviv en abril junto a su esposa, Meghan Markle, donde conocieron un centro de rehabilitación para médicos civiles y militares. En esta ocasión, su presencia no solo busca brindar apoyo moral, sino también presentar nuevas iniciativas concretas para ayudar en la recuperación de los heridos, usando el deporte como herramienta clave de sanación.

El príncipe viajó a Ucrania junto con un equipo de su fundación Invictus Games, que apoya a los militares heridos.

"No podemos detener la guerra, pero lo que sí podemos hacer es todo lo posible para ayudar en el proceso de recuperación", declaró Enrique al diario The Guardian.

