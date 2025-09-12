Un gesto que habla solo: El príncipe Harry visita por sorpresa a los soldados heridos de Ucrania

El príncipe Harry hizo una visita sorpresa este viernes a Ucrania para apoyar a los soldados heridos en la guerra con Rusia, informó el diario británico The Guardian.
El príncipe Harry visita por sorpresa a los soldados heridos de Ucrania
Harry llegó la madrugada del viernes a Kiev en un tren nocturno, indicó el periódico, que publicó fotos de él en un vagón y en el andén de la capital ucraniana.
La visita del hijo menor del rey Carlos busca visibilizar la devastación provocada por la invasión rusa a gran escala y mostrar su respaldo directo a los veteranos ucranianos. A bordo de un tren y acompañado por miembros de su fundación Invictus Games, el príncipe se reunió con funcionarios de alto nivel y con soldados heridos en combate, reafirmando su compromiso con la rehabilitación física y emocional de quienes han sido afectados por la guerra.
Esta es la segunda visita del príncipe a Ucrania este año, luego de su paso por Lviv en abril junto a su esposa, Meghan Markle, donde conocieron un centro de rehabilitación para médicos civiles y militares. En esta ocasión, su presencia no solo busca brindar apoyo moral, sino también presentar nuevas iniciativas concretas para ayudar en la recuperación de los heridos, usando el deporte como herramienta clave de sanación.
El príncipe viajó a Ucrania junto con un equipo de su fundación Invictus Games, que apoya a los militares heridos.
"No podemos detener la guerra, pero lo que sí podemos hacer es todo lo posible para ayudar en el proceso de recuperación", declaró Enrique al diario The Guardian.
La esperada visita del príncipe Harry a Reino Unido
El príncipe tiene previsto reunirse con la primera ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, y con unos 200 veteranos del país invadido por Rusia en febrero de 2022.
Harry, que cumple 41 años el próximo lunes, se reunió esta semana por primera vez en casi dos años con su padre, el rey Carlos III.
Desde 2020 vive en California junto a su esposa Meghan Markle, y sus hijos, tras distanciarse de la familia real.