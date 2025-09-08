Publicidad

El motivo detrás de la visita de Harry a Windsor, cerca de donde viven William y Kate

El príncipe Harry regresó a Reino Unido en medio de la tensión familiar y de rumores de una posible reconciliación con el rey Carñis y su hermano, el príncipe William.
lun 08 septiembre 2025 01:45 PM
Príncipe Harry
Harry visita Windsor, cerca de donde viven William y Kate

El príncipe Harry, que vive en California, llegó a Londres el lunes para cumplir varios compromisos en los próximos días. La principal pregunta que se hace la prensa y la opinión publica británica con su visita es si se reunirá con su papá, el rey Carlos III, que padece cáncer, tras años de tensiones dentro de la familia real.

El príncipe y su papá no se han visto desde febrero de 2024, Harry, que tiene el título de duque de Sussex, tomó un vuelo tras enterarse de que el rey, de 76 años, padece cáncer, enfermedad por la cual aún sigue en tratamiento.

De acuerdo con los preportes, Harry fue solo a visitar la tumba de su abuela en el castillo de Windsor, muy cerca de Adelaide Cottage, la residencia donde viven William y Kate con sus hijos y que también pertenece a los terrenos de Windsor, por lo que las especulaciones sobre un posible encuentro entre los hermanos no se hicieron esperar.

No obstante, los príncipes de Gales se encuentran fuera de la ciudad cumpliendo con compromisos oficiales.

El príncipe, de 40 años, asistió este día a la gala benéfica de la organización WellChild, que apoya a niños con discapacidades.

Padrino de esta organización desde hace 17 años, pronunciará un discurso y entregará un premio a una niña de 6 años, en reconocimiento a la valentía de la pequeña.

El martes, Harry viajará a Nottingham, al norte de Inglaterra, donde visitará un estudio de grabación para jóvenes y anunciará una donación a otra asociación, Children in Need, que lucha contra la violencia hacia la infancia.

Harry también mantiene una relación distante con su hermano mayor, William, heredero al trono, quien tenía un compromiso el lunes fuera de Londres.

"Me encantaría reconciliarme con mi familia", reveló Harry a BBC en mayo. "No sé cuánto tiempo le queda a mi padre", añadió.

