El príncipe Harry da señales de querer volver con su familia a Reino Unido por el bien de sus hijos, aseguran

Joss Stone deja entrever que el príncipe Harry ya planea volver a su país

En una entrevista con la revista Hello!, la cantante británica Joss Stone reveló detalles de la conversación que tuvo hace unos días con el príncipe Harry, quien ha sido su amigo desde hace años.

Stone relató que Harry elogió el sistema educativo británico y destacó “la importancia de la comunidad para los niños”.

El príncipe Harry tiene razones de peso para planear su regreso a Reino Unido, aseguran (Paul Grover/Getty Images)

Asímismo, la también actriz explicó que el duque de Sussex se mostró muy interesado en conocer cómo ella y su familia estaban viviendo la transición de vuelta a Inglaterra tras haber vivido en Estados Unidos; una señal que probaría que Harry está sondeando el terreno antes de tomar la decisión definitva de volver a su país.

El regreso a Reino Unido para Joss Stone ha sido “muy cálido y sencillo, como siempre”, según dijo a la publicación.

La cantante dejó entrever que el príncipe Harry podría estar considerando la idea de volver a instalarse en Reino Unido.

“Quizás Harry también regrese, sería maravilloso”, aseguró Stone, subrayando que esas reflexiones coincidían con las razones por las que ella y su familia decidieron volver a Inglaterra. Y es que la cantante y su esposo, el músico y ex marino estadounidense Cody DaLuz buscan brindarle a sus hijos la oportunidad de crecer rodeados de lazos familiares, amistades sólidas y un auténtico sentido de pertenencia.

Para la artista, ese entorno seguro es la base de una infancia plena y feliz, y fue un punto en el que encontró afinidad con el príncipe Harry durante su plática.