La posibilidad de que el príncipe Harry regrese con su familia a Reino Unido cada vez es más grande y aseguran que una reciente plática con la cantante Joss Stone sería la prueba irrefutable de que el hijo menor del rey Carlos III podría volver a su país, en gran medida, por el bien y el futuro de sus hijos, los príncipes Archie y Lilibet.
El príncipe Harry da señales de querer volver con su familia a Reino Unido por el bien de sus hijos, aseguran
La prueba de que el príncipe Harry piensa volver a Reino Unido con Meghan y sus hijos
De acuerdo con el Daily Mail, el príncipe Harry tuvo una charla cercana con la cantante Joss Stone en los Premios WellChild, celebrados el pasado 8 de septiembre en el Hotel Royal Lancaster de Londres, durante su reciente visita a Reino Unido.
Según el medio británico, el duque de Sussex se mostró muy interesado por el reciente regreso de la artista y su familia de Estados Unidos al Reino Unido, tema sobre el que le preguntó directamente.
Joss Stone deja entrever que el príncipe Harry ya planea volver a su país
En una entrevista con la revista Hello!, la cantante británica Joss Stone reveló detalles de la conversación que tuvo hace unos días con el príncipe Harry, quien ha sido su amigo desde hace años.
Stone relató que Harry elogió el sistema educativo británico y destacó “la importancia de la comunidad para los niños”.
Asímismo, la también actriz explicó que el duque de Sussex se mostró muy interesado en conocer cómo ella y su familia estaban viviendo la transición de vuelta a Inglaterra tras haber vivido en Estados Unidos; una señal que probaría que Harry está sondeando el terreno antes de tomar la decisión definitva de volver a su país.
El regreso a Reino Unido para Joss Stone ha sido “muy cálido y sencillo, como siempre”, según dijo a la publicación.
La cantante dejó entrever que el príncipe Harry podría estar considerando la idea de volver a instalarse en Reino Unido.
“Quizás Harry también regrese, sería maravilloso”, aseguró Stone, subrayando que esas reflexiones coincidían con las razones por las que ella y su familia decidieron volver a Inglaterra. Y es que la cantante y su esposo, el músico y ex marino estadounidense Cody DaLuz buscan brindarle a sus hijos la oportunidad de crecer rodeados de lazos familiares, amistades sólidas y un auténtico sentido de pertenencia.
Para la artista, ese entorno seguro es la base de una infancia plena y feliz, y fue un punto en el que encontró afinidad con el príncipe Harry durante su plática.
Esta es la razón por la que el príncipe Harry quiere vivir con su familia en Reino Unido
Las declaraciones de Joss Stone, que dejan ver la posibilidad de que el príncipe Harry y Meghan Markle se instalen junto a sus hijos en Reino Unido, coinciden con la versión de una fuente cercana a los Sussex que aseguró al Daily Mail cuál sería la razón principal para que Harry regresara a su país. “Puedo asegurarles que Harry quiere educar a sus hijos aquí en el Reino Unido”, dijo el informante.
Según esta fuente, Harry siente que sus hijos se están perdiendo la extensa red familiar de la que disfrutan sus sobrinos y, además, quiere que sus hijos reciban la mejor educación posible y que establezcan amistades de por vida, como lo hizo él con sus compañeros de Ludgrove y Eton.
Sin embargo, hay un factor que Harry tiene que tomar en cuenta y es de gran relevancia, según reveló el informante. “Todavía hay negociaciones que Harry debe mantener con Meghan; el Rey, sin embargo, está encantado”, afirmó.