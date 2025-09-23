Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Realeza

Todo o nada: Rey Carlos cierra la puerta a un regreso parcial de Harry a la realeza

Pese a una reciente reunión privada, el rey Carlos III le dejó claro a Harry que no le permitirá un regreso "a medias" a la monarquía.
mar 23 septiembre 2025 08:51 AM
principe-harry-rey-carlos-reencuentro.jpg
Rey Carlos y príncipe Harry
Publicidad

Rey Carlos cierra la puerta a un regreso parcial de Harry a la realeza

Según reportes de Page Six, el monarca no estaría dispuesto a permitir que su hijo menor retome un papel activo en la familia real bajo un modelo "mitad adentro, mitad afuera", tal como lo propuso Harry en 2020 al dejar sus funciones oficiales junto a Meghan Markle.

"El Rey es un hombre indulgente, pero ha sido absolutamente claro al defender la decisión de su difunta madre de que no puede haber miembros 'mitad dentro, mitad fuera' de la familia real trabajadora", dijo una a Daily Mail.

La firme postura del rey se habría reafirmado tras el breve paso del duque de Sussex por el Reino Unido, donde ambos tuvieron una reunión privada en Clarence House.

"Our Planet" Global Premiere - Red Carpet Arrivals
Rey Carlos y príncipe Harry

Aunque el encuentro fue descrito como “cordial” y “constructivo”, fuentes cercanas aseguran que no hubo discusión sobre un posible retorno institucional.

La propuesta de un rol híbrido, que permitiría a Harry mantener compromisos oficiales selectivos mientras vive en Estados Unidos y continúa sus actividades privadas, ya había sido rechazada anteriormente por la fallecida reina Isabel II.

Publicidad

¿Qué sigue para el príncipe Harry?

El rey Carlos mantiene esa línea, guiado por el principio de que los miembros activos de la realeza deben asumir un compromiso total.

Analistas señalan que permitir un regreso parcial podría sentar un precedente complejo dentro de la estructura en la realeza además de generar tensiones con otros miembros que han mantenido sus responsabilidades sin excepciones.

principe-harry-se-reencuentra-rey-carlos.jpg
El príncipe Harry se reunió con su papá, el rey Carlos, después de más de un año de no verse.

Por ahora, Harry continuará su vida en California junto a su familia, mientras el vínculo con su padre parece mejorar en el plano personal, pero no institucional.

Publicidad

Tags

Príncipe Harry Rey Carlos III

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

portadaseptiembre (1).jpg

Publicidad