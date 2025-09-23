Aunque recientes gestos de cercanía entre el príncipe Harry y el rey Carlos III avivaron rumores sobre una posible reconciliación real, la Casa Real británica habría trazado una línea clara: no hay lugar para medias tintas dentro de la monarquía.
Todo o nada: Rey Carlos cierra la puerta a un regreso parcial de Harry a la realeza
Según reportes de Page Six, el monarca no estaría dispuesto a permitir que su hijo menor retome un papel activo en la familia real bajo un modelo "mitad adentro, mitad afuera", tal como lo propuso Harry en 2020 al dejar sus funciones oficiales junto a Meghan Markle.
"El Rey es un hombre indulgente, pero ha sido absolutamente claro al defender la decisión de su difunta madre de que no puede haber miembros 'mitad dentro, mitad fuera' de la familia real trabajadora", dijo una a Daily Mail.
La firme postura del rey se habría reafirmado tras el breve paso del duque de Sussex por el Reino Unido, donde ambos tuvieron una reunión privada en Clarence House.
Aunque el encuentro fue descrito como “cordial” y “constructivo”, fuentes cercanas aseguran que no hubo discusión sobre un posible retorno institucional.
La propuesta de un rol híbrido, que permitiría a Harry mantener compromisos oficiales selectivos mientras vive en Estados Unidos y continúa sus actividades privadas, ya había sido rechazada anteriormente por la fallecida reina Isabel II.
¿Qué sigue para el príncipe Harry?
El rey Carlos mantiene esa línea, guiado por el principio de que los miembros activos de la realeza deben asumir un compromiso total.
Analistas señalan que permitir un regreso parcial podría sentar un precedente complejo dentro de la estructura en la realeza además de generar tensiones con otros miembros que han mantenido sus responsabilidades sin excepciones.
Por ahora, Harry continuará su vida en California junto a su familia, mientras el vínculo con su padre parece mejorar en el plano personal, pero no institucional.