Todo o nada: Rey Carlos cierra la puerta a un regreso parcial de Harry a la realeza

Rey Carlos cierra la puerta a un regreso parcial de Harry a la realeza

Según reportes de Page Six, el monarca no estaría dispuesto a permitir que su hijo menor retome un papel activo en la familia real bajo un modelo "mitad adentro, mitad afuera", tal como lo propuso Harry en 2020 al dejar sus funciones oficiales junto a Meghan Markle.

"El Rey es un hombre indulgente, pero ha sido absolutamente claro al defender la decisión de su difunta madre de que no puede haber miembros 'mitad dentro, mitad fuera' de la familia real trabajadora", dijo una a Daily Mail.

La firme postura del rey se habría reafirmado tras el breve paso del duque de Sussex por el Reino Unido, donde ambos tuvieron una reunión privada en Clarence House.

Rey Carlos y príncipe Harry (Getty Images)

Aunque el encuentro fue descrito como “cordial” y “constructivo”, fuentes cercanas aseguran que no hubo discusión sobre un posible retorno institucional.

La propuesta de un rol híbrido, que permitiría a Harry mantener compromisos oficiales selectivos mientras vive en Estados Unidos y continúa sus actividades privadas, ya había sido rechazada anteriormente por la fallecida reina Isabel II.