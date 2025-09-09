El príncipe Harry demuestra su generosidad con donación millonaria a jóvenes afectados por la violencia en Reino Unido

Sin esperar nada a cambio, el príncipe Harry aprovechó su visita a Reino Unido para demostrar su generosidad, ya que anunció que, en diciembre pasado, hizo una donación millonaria dirigida a apoyar programas destinados a jóvenes cuyas vidas se ven afectadas por la violencia.
Más allá de la inocente indirecta que le lanzó a su hermano mayor, el príncipe William, este martes 9 de septiembre el príncipe Harry confirmó que donó una importante cantidad de dinero —que salió de su bolsillo— a la organización Children in Need, que a su vez lo destinará a grupos que desarrollan programas para mantener a jóvenes alejados de la violencia en la ciudad de Nottingham.
El duque de Sussex desembolsó un millón quinientos mil dólares para apoyar las actividades de Children in Need, mientras que dicha organización aportó un poco más de cuatrocientos mil dólares, según da a conocer People.
Este martes, el príncipe Harry se reunió con jóvenes, organizaciones y la policía de Nottingham, una ciudad ubicada a 200 kilómetros al norte de Londres, que ha estado en su agenda durante años recientes; razón por la cual la habría elegido para “invertir” en los programas en pro de la juventud, según explica People.
El donativo del duque de Sussex a Nottingham se habría dado en diciembre pasado. Sin embargo, fue hasta hoy que Harry hizo el anuncio, para explicar las razones que lo motivaron.
“Por eso me enorgullece compartir que voy a hacer, o hice, en diciembre, una inversión significativa en esta comunidad, porque creo en ustedes”, explicó el príncipe Harry. “Creo en lo que hacen. Y asumí ese compromiso a través de BBC Children in Need el pasado diciembre”, añadió.
¿Por qué el príncipe Harry donó un millón y medio de dólares a jóvenes en Reino Unido?
En los últimos años, el príncipe Harry ha centrado gran parte de su trabajo humanitario en acciones que impulsan el bienestar de los jóvenes, con énfasis en la salud mental y en la creación de entornos seguros donde puedan desarrollarse plenamente.
A través de la fundación Archewell, que dirige junto a su esposa Meghan Markle, Harry ha apoyado iniciativas para ofrecer apoyo emocional y recursos a comunidades vulnerables, mientras promueve la consolidación de espacios digitales más responsables y libres de acoso.
En este sentido, la donación de un millón y medio de dólares hecha por el príncipe Harry se entiende porque a lo largo de los años ha centrado su labor en el objetivo de que los jóvenes cuenten con herramientas para enfrentar la presión social, el impacto de las redes y los desafíos emocionales, con un claro discurso sobre la importancia de la salud mental y fomentar la formación de comunidades en las que se sientan protegidos, escuchados y valorados.
“Agradecemos el apoyo de BBC Children in Need para ayudar a los agentes de cambio de la ciudad a continuar su misión de crear espacios seguros, generar confianza y brindar esperanza y sentido de pertenencia a los jóvenes que más lo necesitan”, añadió.