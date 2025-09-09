El príncipe Harry demuestra su generosidad con donación millonaria a jóvenes afectados por la violencia en Reino Unido

El príncipe Harry demuestras su generosidad con donación millonaria

Este martes, el príncipe Harry se reunió con jóvenes, organizaciones y la policía de Nottingham, una ciudad ubicada a 200 kilómetros al norte de Londres, que ha estado en su agenda durante años recientes; razón por la cual la habría elegido para “invertir” en los programas en pro de la juventud, según explica People.

El príncipe Harry visita Reino Unido en septiembre de 2025 (PAUL GROVER/Getty Images)

El donativo del duque de Sussex a Nottingham se habría dado en diciembre pasado. Sin embargo, fue hasta hoy que Harry hizo el anuncio, para explicar las razones que lo motivaron.

“Por eso me enorgullece compartir que voy a hacer, o hice, en diciembre, una inversión significativa en esta comunidad, porque creo en ustedes”, explicó el príncipe Harry. “Creo en lo que hacen. Y asumí ese compromiso a través de BBC Children in Need el pasado diciembre”, añadió.