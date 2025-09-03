Doria Ragland, mamá de Meghan Markle, es el gran apoyo del príncipe Harry, aseguran

Doria Ragland, suegra y gran apoyo del príncipe Harry

Meghan Markle ha descrito a su mamá como su “mejor amiga” y distintos reportes señalan que es de ella de quien proviene la fuerza que la duquesa de Sussex ha demostrado ante la desafiante vida que ha tenido desde que se convirtió en un miembro de la Familia Real británica y, luego, de su salida de ésta.

Sin embargo, es la buena relación que estableció Doria Ragland con el príncipe Harry desde 2017, lo que la ha hecho brillar —aunque con mucha discreción— y asumir lejos de los reflectores el papel que la mujer tiene en la familia de su hija: el de madre, suegra y abuela no mediática o, al menos, alejada de polémicas.

Doria Ragland, mamá de Meghan Markle y suegra del príncipe Harry (WPA Pool/Getty Images)

Y es que, sin importar que de un momento a otro ganó notoriedad a nivel mundial por ser la mamá de la duquesa de Sussex o que ahora se codee con personalidades como Tina Knowles (mamá de Beyoncé) o Kris Jenner y Kim Kardashian, es la sana distancia que mantiene Doria de este mundo y de las personas que lo habitan lo que la distinguen, por ejemplo, de Thomas Markle, su ex esposo y papá de Meghan, y otros parientes de la esposa de Harry.