Mientras Meghan Markle celebraba de manera pública el cumpleaños 69 de su mamá, Doria Ragland, con una felicitación a través de su cuenta de Instagram, medios especializados aseguran que Doria se ha convertido en un gran apoyo del príncipe Harry.
Doria Ragland, mamá de Meghan Markle, es el gran apoyo del príncipe Harry, aseguran
Al destacar que la suegra del duque de Sussex ha sabido manejar con elegancia y discreción su rol como abuela de los príncipes Archie y Lilibet y su cercanía con la Familia Real británica, la prensa tanto en Estados Unidos como en Inglaterra señala que el príncipe Harry la ha llegado a ver como una figura materna y alguien en quien puede confiar.
Tienes que leerlo:
Tanto People como Tatler han mencionado que la presencia constante en momentos clave de su vida familiar, el bajo perfil y la personalidad cálida y educada de Doria Ragland, mamá de Meghan Markle, la han convertido en una “suegra modelo” y un apoyo constante para los Sussex, desde que se hizo pública su relación, en los preparativos de su boda, los nacimientos de sus hijos y su mudanza al continente americano.
Doria Ragland, suegra y gran apoyo del príncipe Harry
Meghan Markle ha descrito a su mamá como su “mejor amiga” y distintos reportes señalan que es de ella de quien proviene la fuerza que la duquesa de Sussex ha demostrado ante la desafiante vida que ha tenido desde que se convirtió en un miembro de la Familia Real británica y, luego, de su salida de ésta.
Te puede interesar:
Sin embargo, es la buena relación que estableció Doria Ragland con el príncipe Harry desde 2017, lo que la ha hecho brillar —aunque con mucha discreción— y asumir lejos de los reflectores el papel que la mujer tiene en la familia de su hija: el de madre, suegra y abuela no mediática o, al menos, alejada de polémicas.
Y es que, sin importar que de un momento a otro ganó notoriedad a nivel mundial por ser la mamá de la duquesa de Sussex o que ahora se codee con personalidades como Tina Knowles (mamá de Beyoncé) o Kris Jenner y Kim Kardashian, es la sana distancia que mantiene Doria de este mundo y de las personas que lo habitan lo que la distinguen, por ejemplo, de Thomas Markle, su ex esposo y papá de Meghan, y otros parientes de la esposa de Harry.
¿Quién es Doria Ragland, mamá de Meghan Markle y suegra del príncipe Harry?
Doria Loyce Ragland nació en Cleveland, Ohio, el 2 de septiembre de 1956, pero su familia se mudó a Los Ángeles cuando era muy pequeña.
Es una psicóloga con maestría en Trabajo Social por la Universidad del Sur de California que, además, trabajó como maquillista asistente en sets de televisión en Hollywood (donde conoció al papá de Meghan), agente de viajes y empresaria; además de ser instructora de yoga.
Otros royals aterrizan en Netflix:
Doria y Thomas Markle se casaron el 23 de diciembre de 1979 en Hollywood y el 4 de agosto de 1981 nació su hija, Meghan Markle. La pareja se separó cuando su hija tenía dos años y se divorció en 1987.
En años recientes fue directiva de Loving Kindness Senior Care Management, una firma de gestión de cuidados para adultos mayores y colaboró con programas creativos en Santa Monica College. Por lo regular, mantiene un bajo perfil y sólo aparece de manera pública en algunos actos benéficos y familiares.
En 2018, Doria llegó sola a la boda de su hija Meghan con el príncipe Harry y ocupó su lugar en la capilla de St. George, tras entrar junto a Carlos y Camila, luego de acompañar a la futura duquesa de Sussex en el traslado al templo.
El importante papel que tiene Doria Ragland, mamá de Meghan Markle, en la vida de los Sussex
Antes incluso de anunciar el compromiso, la prensa británica ya subrayaba que el príncipe Harry entendía el peso simbólico que suponía llevarse bien con Doria Ragland.
The Telegraph planteó este tema como una pieza estratégica para la salud de la relación e, incluso, se habló en medios estadounidenses sobre el hecho de que Harry pidió a su futura suegra su visto bueno antes de proponerle matrimonio a Meghan.
Doria Ragland habló por primera vez en la serie documental de Netflix, Harry y Meghan, en la que contó cómo conoció a su yerno y lo describió como “guapo”, “muy educado” y “muy agradable”. También narró el impacto de la persecución mediática y el sentimiento de inseguridad cuando la relación salió a la luz.
Es por ello que medios como People, Time y The Telegraph coinciden en que la mamá de Meghan Markle supo construir un “círculo de apoyo emocional” que protegió a la pareja tras su salida de la vida de la Familia Real británica.