En medio de su distanciamiento, Harry lanza una indirecta brutal a William

Harry lanza una indirecta brutal a William

Lo que es un hecho, es que la distancia entre Harry y William ya no es solo física, sino también emocional. Desde que Harry y Meghan Markle renunciaron a sus deberes reales en 2020, los lazos entre los hijos del rey Carlos III se han visto cada vez más tensos.

Bajo este contexto, cada gesto o palabra que insinúe al tema familiar tiene un nuevo peso. Y eso fue precisamente lo que ocurrió durante la más reciente visita de Harry al Reino Unido, cuando el duque de Sussex dijo caer una frase cargada con mucho significado.

Durante el evento WellChild Awards, Harry dejó escapar una frase aparentemente casual que, para muchos, encierra una carga emocional evidente.

Al conversar con un joven premiado por la fundación, Harry le preguntó si tenía hermanos. El adolescente respondió que sí, uno menor, con quien asistía al mismo colegio. A lo que el duque de Sussex, con una sonrisa, replicó:

“¿Y te vuelve loco a veces? Ya sabes cómo son los hermanos… Eso lo hace más desafiante.”

Una broma simple en apariencia, pero que no pasó desapercibida para quienes conocen el trasfondo. La frase remite inevitablemente al relato que Harry hace en Spare sobre su tiempo en Eton College, donde, según cuenta, William le pidió que fingiera no conocerlo para mantener distancia frente a sus amigos. Un gesto que, según confiesa en el libro, lo marcó profundamente.