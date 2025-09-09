En medio de su distanciamiento, Harry lanza una indirecta brutal a William

No obstante, la agenda con su hermano y Kate Middleton no coincidieron, pues los príncipes de Gales se encuentran fuera de la ciudad para cumplir con compromisos, mientras que se espera que el reencuentro con Carlos III sí se lleva a cabo esta semana.
Publicidad
Harry lanza una indirecta brutal a William
Lo que es un hecho, es que la distancia entre Harry y William ya no es solo física, sino también emocional. Desde que Harry y Meghan Markle renunciaron a sus deberes reales en 2020, los lazos entre los hijos del rey Carlos III se han visto cada vez más tensos.
Bajo este contexto, cada gesto o palabra que insinúe al tema familiar tiene un nuevo peso. Y eso fue precisamente lo que ocurrió durante la más reciente visita de Harry al Reino Unido, cuando el duque de Sussex dijo caer una frase cargada con mucho significado.
Durante el evento WellChild Awards, Harry dejó escapar una frase aparentemente casual que, para muchos, encierra una carga emocional evidente.
Al conversar con un joven premiado por la fundación, Harry le preguntó si tenía hermanos. El adolescente respondió que sí, uno menor, con quien asistía al mismo colegio. A lo que el duque de Sussex, con una sonrisa, replicó:
“¿Y te vuelve loco a veces? Ya sabes cómo son los hermanos… Eso lo hace más desafiante.”
Una broma simple en apariencia, pero que no pasó desapercibida para quienes conocen el trasfondo. La frase remite inevitablemente al relato que Harry hace en Spare sobre su tiempo en Eton College, donde, según cuenta, William le pidió que fingiera no conocerlo para mantener distancia frente a sus amigos. Un gesto que, según confiesa en el libro, lo marcó profundamente.
Publicidad
William y Harry: un reencuentro que parece imposible
Harry viajó al Reino Unido solo, sin Meghan ni sus hijos, para cumplir compromisos con causas que ha apoyado durante años. Aunque su llegada coincidía con actividades públicas de William, no hubo reuniones privadas ni encuentros familiares.
Kensington Palace informó que el heredero al trono tenía “una agenda oficial previamente comprometida”. Mientras Harry participaba en los WellChild Awards y luego realizaba una visita privada al castillo de Windsor para recordar a su abuela, la reina Isabel II, William encabezaba un evento relacionado con juventud y salud mental.
A pesar de encontrarse a pocos kilómetros de distancia, los hermanos evitaron verse.
Si bien la esperanza de reencontrarse en terreno familiar parece desvanecida, fuentes cercanas afirman que Harry no pierde la esperanza de reconectar a largo plazo: desea que sus hijos conozcan sus raíces británicas.