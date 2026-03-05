Timothée Chalamet incendia las redes: su comentario sobre la ópera y el ballet desata furia en plena carrera al Oscar

La controversia surgió durante una conversación que el actor sostuvo con Matthew McConaughey en la Universidad de Texas en Austin, en un evento organizado por Variety y CNN. En el diálogo sobre la relevancia cultural del cine y el futuro de las salas, Chalamet comentó que prefería trabajar en disciplinas artísticas que el público realmente siguiera con interés. "No quiero trabajar en ballet o en ópera donde es como: ‘hey, mantengamos esto vivo aunque ya a nadie le importe", dijo el actor, antes de matizar entre risas que respetaba a los artistas de esas disciplinas.

El propio Chalamet pareció darse cuenta inmediatamente de que su comentario podría generar controversia. “Acabo de perder 14 centavos de audiencia. Me metí en problemas sin razón”, bromeó ante el público.

Las reacciones no tardaron en llegar. Diversos artistas del mundo de la ópera y la danza criticaron la postura del actor. La mezzosoprano ganadora del Grammy Isabel Leonard calificó sus palabras como una visión “estrecha” del arte, mientras que la cantante Deepa Johnny defendió la relevancia cultural de estas disciplinas y su impacto emocional en el público. El bailarín brasileño Victor Caixeta también respondió señalando que el ballet y la ópera han sobrevivido durante siglos y cuestionó si el cine contemporáneo tendrá la misma longevidad.