El actor Timothée Chalamet volvió a colocarse en el centro de la conversación cultural tras generar polémica con un comentario sobre el estado actual de la ópera y el ballet. Sus declaraciones, realizadas durante una charla pública, provocaron una ola de críticas por parte de artistas y figuras del mundo de las artes escénicas, justo cuando el actor se encuentra en plena carrera hacia el Oscar por su papel en Marty Supreme.
Timothée Chalamet incendia las redes: su comentario sobre la ópera y el ballet desata furia en plena carrera al Oscar
La controversia surgió durante una conversación que el actor sostuvo con Matthew McConaughey en la Universidad de Texas en Austin, en un evento organizado por Variety y CNN. En el diálogo sobre la relevancia cultural del cine y el futuro de las salas, Chalamet comentó que prefería trabajar en disciplinas artísticas que el público realmente siguiera con interés. "No quiero trabajar en ballet o en ópera donde es como: ‘hey, mantengamos esto vivo aunque ya a nadie le importe", dijo el actor, antes de matizar entre risas que respetaba a los artistas de esas disciplinas.
El propio Chalamet pareció darse cuenta inmediatamente de que su comentario podría generar controversia. “Acabo de perder 14 centavos de audiencia. Me metí en problemas sin razón”, bromeó ante el público.
Las reacciones no tardaron en llegar. Diversos artistas del mundo de la ópera y la danza criticaron la postura del actor. La mezzosoprano ganadora del Grammy Isabel Leonard calificó sus palabras como una visión “estrecha” del arte, mientras que la cantante Deepa Johnny defendió la relevancia cultural de estas disciplinas y su impacto emocional en el público. El bailarín brasileño Victor Caixeta también respondió señalando que el ballet y la ópera han sobrevivido durante siglos y cuestionó si el cine contemporáneo tendrá la misma longevidad.
Incluso el bailarín colombiano Fernando Montaño publicó una carta abierta en redes sociales recordando que las palabras de artistas con visibilidad global tienen peso cultural. En su mensaje subrayó que las distintas disciplinas artísticas no compiten entre sí, sino que coexisten y enriquecen el panorama cultural.
La polémica llega en un momento particularmente delicado para Chalamet. El actor es uno de los nombres más fuertes en la carrera al Oscar por Marty Supreme, pero en semanas recientes ha enfrentado algunos tropiezos en la temporada de premios y un escrutinio mediático cada vez más intenso sobre su imagen pública. En Hollywood, donde cada palabra cuenta durante la campaña rumbo a la estatuilla, este tipo de controversias pueden alimentar narrativas negativas y poner presión adicional a su aspiración de ganar el premio de la Academia.
Aunque el actor no ha emitido una declaración formal para aclarar sus palabras, el debate que provocó evidencia una tensión recurrente entre el cine comercial y las artes escénicas tradicionales. Y, en pleno sprint final hacia los premios de la Premios Oscar, cualquier chispa mediática puede convertirse en combustible para la conversación cultural.