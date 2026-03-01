La razón por la que Leonardo DiCaprio no asistirá a los Premios al Actor pese a su nominación como Mejor Actor

La razón por la que Leonardo DiCaprio no asistirá a los Premios al Actor

Pese a su ausencia, Leonardo DiCaprio está nominado a Mejor Actor en Papel Protagónico en la ceremonia del 1 de marzo. Compite por su interpretación del activista Bob Ferguson en el thriller político dirigido por Paul Thomas Anderson, enfrentándose a Timothée Chalamet (Marty Supreme), Ethan Hawke (Blue Moon), Michael B. Jordan (Sinners) y Jesse Plemons (Bugonia).

Tras recibir un reconocimiento en la gala del National Board of Review en enero, el ganador del Oscar recordó cómo nació su amor por el cine:

Leonardo DiCaprio. (Getty Images)

“Mi padre me llevó a ver mi primera película en el cine cuando tenía cuatro años. Recuerdo mirar esa enorme pantalla con asombro, llorando histéricamente al final de King Kong. Algo cambió dentro de mí. El cine se convirtió en una vía de escape de las limitaciones de mi entorno… un lugar donde algo más grande que mi propia vida parecía posible”.

La ausencia de Leonardo DiCaprio ocurre pocos días después de su aparición en los Premios BAFTA, donde también estuvo nominado a Mejor Actor Protagónico. El galardón finalmente fue para Robert Aramayo por Lo juro.