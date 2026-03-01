La razón por la que Leonardo DiCaprio no asistirá a los Premios al Actor pese a su nominación como Mejor Actor

El actor Leonardo DiCapriono asistirá a los Premios del Sindicato de Actores (SAG Awards) debido a que actualmente se encuentra en Europa filmando la nueva película de Martin Scorsese, What Happens at Night, junto a Jennifer Lawrence.
El proyecto marca una nueva colaboración entre Scorsese y DiCaprio tras Killers of the Flower Moon (2023). La cinta adapta la novela homónima de Peter Cameron y sigue a un matrimonio estadounidense que viaja a un pequeño pueblo europeo cubierto de nieve con la intención de adoptar un bebé.
Publicidad
La razón por la que Leonardo DiCaprio no asistirá a los Premios al Actor
Pese a su ausencia, Leonardo DiCaprio está nominado a Mejor Actor en Papel Protagónico en la ceremonia del 1 de marzo. Compite por su interpretación del activista Bob Ferguson en el thriller político dirigido por Paul Thomas Anderson, enfrentándose a Timothée Chalamet (Marty Supreme), Ethan Hawke (Blue Moon), Michael B. Jordan (Sinners) y Jesse Plemons (Bugonia).
Tras recibir un reconocimiento en la gala del National Board of Review en enero, el ganador del Oscar recordó cómo nació su amor por el cine:
“Mi padre me llevó a ver mi primera película en el cine cuando tenía cuatro años. Recuerdo mirar esa enorme pantalla con asombro, llorando histéricamente al final de King Kong. Algo cambió dentro de mí. El cine se convirtió en una vía de escape de las limitaciones de mi entorno… un lugar donde algo más grande que mi propia vida parecía posible”.
La ausencia de Leonardo DiCaprio ocurre pocos días después de su aparición en los Premios BAFTA, donde también estuvo nominado a Mejor Actor Protagónico. El galardón finalmente fue para Robert Aramayo por Lo juro.
Publicidad
Leonardo DiCaprio brilla en la temporada de premios rumbo al Oscar
Durante esa ceremonia, One Battle After Another obtuvo el premio a Mejor Película, y DiCaprio subió al escenario junto a sus coprotagonistas Teyana Taylor, Benicio del Toro y Chase Infiniti para celebrar al director Anderson, quien citó una frase inspirada en Nina Simone:
“Sé lo que es la libertad, no es miedo”, recitó, antes de añadir: “Así que sigamos haciendo cosas sin miedo, es una buena idea”.
Leonardo DiCaprioha sido una figura constante durante la temporada de premios. Anteriormente apareció en el escenario de los Globos de Oro cuando One Battle After Another ganó como Mejor Película (Comedia o Musical). La producción también fue reconocida como Mejor Película del Año en los Critics Choice Awards de 2026, donde el actor volvió a recibir una nominación individual.
Además, DiCaprio compite como Mejor Actor en la 98ª edición de los Premios Óscar, que se celebrará el 15 de marzo. Con esta, alcanza su sexta nominación en la categoría, igualando el récord de Richard Burton y Daniel Day-Lewis.