¿Por qué se separaron los hermanos Safdie y cómo la polémica podría impedir que Timothée Chalamet se lleve el Oscar?

Durante más de una década, los hermanos Josh y Benny Safdie fueron uno de los dúos creativos más respetados del cine independiente estadounidense por películas que redefinieron el thriller moderno como Good Time y Uncut Gems. Sin embargo, en 2023 anunciaron su separación profesional, dejando a muchos sin una explicación clara sobre qué motivó el fin de esa alianza que parecía sólida.
Aunque la separación se hizo pública como un paso “natural” en sus carreras, debido a que cada uno quería explorar proyectos individuales, reportes recientes sugieren que hubo un factor más profundo detrás del distanciamiento.