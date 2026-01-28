¿Por qué se separaron los hermanos Safdie y cómo la polémica podría impedir que Timothée Chalamet se lleve el Oscar?

El Oscar de

Timothée Chalamet está en riesgo

Si bien Marty Supreme ha sido ampliamente elogiada y Chalamet se perfila como uno de los favoritos para ganar su primer Oscar, la polémica ha generado debate sobre cómo la percepción ética de un director puede influir en la evaluación de una película en premios importantes.

Algunos analistas y portales de entretenimiento señalan que, aunque Chalamet no estuvo involucrado directamente en el incidente, su papel como protagonista y productor lo vincula al trabajo de Josh Safdie, lo que podría generar incomodidades entre ciertos votantes de la Academia, especialmente en una competencia tan reñida.

No obstante, otros expertos coinciden en que la calidad artística de la película sigue siendo el factor principal para los premios, y que la controversia podría disminuir con el tiempo si no domina la narrativa mediática alrededor de la premiación.

Después de la controversia, se ha puesto en duda si Marty Supreme llegará con la misma fuerza a los Oscar 2026. (Getty Images)

Más que afectar una posible estatuilla, el caso ha reactivado una discusión más amplia sobre ética, responsabilidad y límites creativos dentro de la industria.