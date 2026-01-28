Publicidad

Espectáculos

¿Por qué se separaron los hermanos Safdie y cómo la polémica podría impedir que Timothée Chalamet se lleve el Oscar?

En medio del ascenso de Timothée Chalamet rumbo al Oscar, una vieja polémica ligada a los hermanos Safdie reaparece y pone bajo la lupa una de las películas más celebradas de la temporada.
mié 28 enero 2026 03:29 PM
Hermanos-Safdie
Los hermanos Safdie tuvieron un distanciamiento creativo en 2023. (Getty Images)

Durante más de una década, los hermanos Josh y Benny Safdie fueron uno de los dúos creativos más respetados del cine independiente estadounidense por películas que redefinieron el thriller moderno como Good Time y Uncut Gems. Sin embargo, en 2023 anunciaron su separación profesional, dejando a muchos sin una explicación clara sobre qué motivó el fin de esa alianza que parecía sólida.

Aunque la separación se hizo pública como un paso “natural” en sus carreras, debido a que cada uno quería explorar proyectos individuales, reportes recientes sugieren que hubo un factor más profundo detrás del distanciamiento.

¿Por qué se separaron los hermanos

Safdie?

Según informes basados en fuentes de Hollywood, el quiebre entre los hermanos se remontaría a un controvertido episodio durante el rodaje de Good Time en 2017. En esa producción se filmó una escena que involucraba a una actriz de 17 años en una situación íntima y desnudez, junto a un actor no profesional, Buddy Duress. Esto fue algo que muchos consideran que violó normas de protección de intimidad y ética en el set.

Aunque la escena nunca formó parte del corte final de la película, el tema volvió a la conversación pública años después. Algunos reportes señalan que la información completa sobre lo sucedido, incluida la edad de la actriz, habría llegado a Benny Safdie hasta 2022, lo que presuntamente generó tensiones difíciles de conciliar. Ninguno de los hermanos ha confirmado públicamente esta versión.

Josh-yBenny-Safdie
Josh y Benny Safdie alcanzaron la fama mundial con Uncut Gems. (Getty Images)

Los proyectos de los hermanos Safdie tras su separación

Tras la ruptura, ambos siguieron caminos distintos. Josh se centró en Marty Supreme, su película de 2025 protagonizada por Timothée Chalamet, que ha sido uno de los títulos más destacados de la temporada de premios. La cinta recibió nueve nominaciones al Oscar 2026, incluyendo Mejor Película, Mejor Director para Josh y Mejor Actor para Chalamet.

Mientras tanto, Benny avanzó con The Smashing Machine, protagonizada por Dwayne Johnson, alejándose del estilo narrativo compartido que los había caracterizado.

Benny-Safdie
Contrario a lo que se pensaba, The Smashing Machine únicamente obtuvo una nominación en los Oscar 2026. (Getty Images )

El Oscar de

Timothée Chalamet está en riesgo

Si bien Marty Supreme ha sido ampliamente elogiada y Chalamet se perfila como uno de los favoritos para ganar su primer Oscar, la polémica ha generado debate sobre cómo la percepción ética de un director puede influir en la evaluación de una película en premios importantes.

Algunos analistas y portales de entretenimiento señalan que, aunque Chalamet no estuvo involucrado directamente en el incidente, su papel como protagonista y productor lo vincula al trabajo de Josh Safdie, lo que podría generar incomodidades entre ciertos votantes de la Academia, especialmente en una competencia tan reñida.

No obstante, otros expertos coinciden en que la calidad artística de la película sigue siendo el factor principal para los premios, y que la controversia podría disminuir con el tiempo si no domina la narrativa mediática alrededor de la premiación.

Josh-Safdie-y-Timothée-Chalamet
Después de la controversia, se ha puesto en duda si Marty Supreme llegará con la misma fuerza a los Oscar 2026. (Getty Images)

Más que afectar una posible estatuilla, el caso ha reactivado una discusión más amplia sobre ética, responsabilidad y límites creativos dentro de la industria.

