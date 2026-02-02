Esta semana, Kendall Jenner estrenó un comercial para el Super Bowl en el que habla sarcásticamente sobre la ‘maldición Kardashian’, por la que, supuestamente, sus ex novios deportistas bajan su rendimiento profesional después de salir con ella. Devin Booker, ex novio de la modelo, comentó en una publicación relacionada con el comercial y Jenner le respondió, dando como resultado un evidente coqueteo.
El coqueteo entre Kendall Jenner y su ex Devin Booker tras polémico comercial del Super Bowl LX
La respuesta de Ben Simmons al comercial de Kendall Jenner
En realidad, la respuesta de Devin Booker al comercial de Kendall Jenner con la marca deportiva Fanatics y, específicamente, con su casa de apuestas Fanatics Sportsbook, no fue a través de la publicación que hizo Kendall Jenner; sino, mediante la que compartió la misma marca y el CEO de Fanatics, Micheal Rubin.
La publicación muestra parte de la entrevista de Kendall Jenner con Jimmy Fallon, durante la cual presentó el comercial y Kendall Jenner explicó la “maldición Kardashian”: “El internet ha creado esta narrativa sobre la ‘maldición Kardashian’, la idea de que si un atleta sale conmigo o con una de mis hermanas se maldicen”.
Devin Booker, ex novio de Kendall Jenner, comentó en dicha publicación: “Apuesto un millón a que los Seahawks consiguen ese anillo antes que tú @kendalljenner”, haciendo referencia al comentario de la modelo en el comercial, "supongo que nadie recibiría un anillo en esta casa”, burlándose de que ninguno de sus novios le pedido matrimonio.
La sorpresa fue que Kendall Jenner respondió al comentario de Devin Booker preguntándole sarcásticamente sobre la lesión que sufrió hace una semana y por la que tuvo que retirarse del partido que jugaba: “@dbook ¿Cómo está el tobillo?”.
El ex novio de Kendall Jenner, Devin Booker, cerró la interacción de sus comentarios con un “@kendalljenner ven a masajearlo”. La modelo ya no respondió a ese mensaje de Devin.
La relación de Devin Booker y Kendall Jenner
Devin Booker es un jugador profesional de básquetbol que nació el 30 de octubre de 1996 en Michigan, Estados Unidos. Desde el inicio de su carrera profesional en 2015 hasta la actualidad ha jugado para los Phoenix Suns como escolta. También ha ganado dos medallas de oro olímpicas representando a Estados Unidos en básquetbol y se ha convertido en uno de los jugadores más valiosos de la época moderna siendo el máximo anotador en la historia de su equipo.
Los rumores de un posible romance comenzaron en abril de 2020 cuando fueron vistos en un viaje en carretera a Sedona, Arizona, aunque una fuente cercana a la pareja dijo a People que en ese momento no eran novios todavía. Ese mismo año fueron vistos cenando junto a Kylie Jenner, de vacaciones en Idaho con Hailey y Justin Bieber e incluso yendo a la fiesta de cumpleaños de Kim Kardashian.
Para noviembre, Devin Booker acompañó a Kendall Jenner durante su fiesta de cumpleaños y se tomaron fotografías en el photo booth de la fiesta; aunque fue hasta febrero de 2021 que finalmente la pareja oficializó su relación en Instagram después de que Jenner posteara su festejo de San Valentín.
Kendall Jenner también fue vista apoyando a Devin Booker en sus partido de la final de la NBA en julio de 2021 y ese mismo año Kris Jenner incluyó su nombre en la casa de jengibre de la familia Kardashian, una tradición de la que Timothée Chalamet también formó parte en 2025.
Su relación continuó en 2022 e incluso Devin acompañó a Kendall Jenner a la boda de Kourtney Kardashian y Travis Barker, aunque en noviembre decidieron romper debido a sus apretadas agendas. Desde entonces, se mantuvieron cercanos y mantuvieron una amistad, la cual se reflejó en su última interacción de Instagram.