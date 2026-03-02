El Oscar de Timothée Chalamet parece estar en peligro tras la victoria de Michael B. Jordan en los SAG Awards

Los Actors Awards, antes SAG Award,dejaron varias sorpresas, pero la que más llamó la atención fue la victoria de Michael B. Jordan (Sinners) por encima del favorito de muchos, Timothée Chalamet (Marty Supreme).
Esta premiación es el precursor clave para los premios de actuación en los Oscar, sumado a que también perdió el BAFTA frente a Robert Aramayo (I Swear), para muchos expertos su premio podría estar en peligro este 15 de marzo.
¿A qué se debe esto?
La campaña de Timothée Chalamet para Marty Supreme ha generado una fuerte polarización en la industria debido a su tono agresivo y poco tradicional. Al alejarse de la discreción habitual de la temporada de premios, Chalamet ha optado por tácticas de marketing de guerrilla, como escalar la Esfera de Las Vegas o publicar videos satíricos sobre su propia ambición, junto a declaraciones inusualmente frontales, llegando a calificar su trabajo reciente como "cosas de primer nivel".
Esta falta de humildad le ha valido la etiqueta de "try-hard" y ha alienado a los sectores más conservadores de la Academia.
Otro motivo son las graves controversias éticas que rodean a la producción de Marty Supreme. La más dañina la del director Josh Safdie, a quien se le acusa de haber permitido conductas inapropiadas con una actriz de 17 años durante el rodaje de la cinta Good Time en 2017. Se alega que el director permitió que continuara el rodaje de una escena donde un actor profesional se expuso de forma inapropiada ante la actriz.
El hecho de que Safdie supuestamente conociera la edad de la joven y no detuviera la producción, es citado como la causa real de su ruptura profesional con su hermano Benny. Para evitar cuestionamientos, la campaña ha optado por retirarlo de eventos clave de preguntas y respuestas, dejando a Chalamet solo frente a la prensa.
¿A quién se enfrenta por la estatuilla?
Además de Michael B. Jordan por “Sinners”, Chalamet se enfrenta también a Leonardo DiCaprio por “One Battle After an Other”, Ethan Hawke por “Blue Moon” y Wagner Moura por “The Secret Agent”. Estos cinco intérpretes conforman la lista oficial de nominados al Óscar como Mejor Actor en esta 98.ª edición, una categoría que se ha vuelto especialmente impredecible tras la reciente victoria de Jordan en los premios del Sindicato de Actores (SAG), lo que ha puesto en duda el favoritismo inicial de Chalamet por su papel en Marty Supreme.
Al alcanzar su tercera nominación al Oscar como Mejor Actor antes de cumplir los 30 años, Timothée Chalamet ya ha igualado el récord histórico de Marlon Brando, asegurando su lugar como el talento definitivo de su generación. Sin embargo, la sombra de sus competidores y el rechazo a su agresiva campaña de marketing sugieren que la victoria no es inevitable.
Si Chalamet logra alzarse con la estatuilla, se validará su estrategia de transparencia y ambición desbordante; si pierde, la industria enviará un mensaje contundente sobre los límites de la autopromoción y las consecuencias de las controversias éticas en la era moderna.