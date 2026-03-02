El Oscar de Timothée Chalamet parece estar en peligro tras la victoria de Michael B. Jordan en los SAG Awards

¿A qué se debe esto?

La campaña de Timothée Chalamet para Marty Supreme ha generado una fuerte polarización en la industria debido a su tono agresivo y poco tradicional. Al alejarse de la discreción habitual de la temporada de premios, Chalamet ha optado por tácticas de marketing de guerrilla, como escalar la Esfera de Las Vegas o publicar videos satíricos sobre su propia ambición, junto a declaraciones inusualmente frontales, llegando a calificar su trabajo reciente como "cosas de primer nivel".

Esta falta de humildad le ha valido la etiqueta de "try-hard" y ha alienado a los sectores más conservadores de la Academia.

Otro motivo son las graves controversias éticas que rodean a la producción de Marty Supreme. La más dañina la del director Josh Safdie, a quien se le acusa de haber permitido conductas inapropiadas con una actriz de 17 años durante el rodaje de la cinta Good Time en 2017. Se alega que el director permitió que continuara el rodaje de una escena donde un actor profesional se expuso de forma inapropiada ante la actriz.

El hecho de que Safdie supuestamente conociera la edad de la joven y no detuviera la producción, es citado como la causa real de su ruptura profesional con su hermano Benny. Para evitar cuestionamientos, la campaña ha optado por retirarlo de eventos clave de preguntas y respuestas, dejando a Chalamet solo frente a la prensa.