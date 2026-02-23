¿Quién es Robert Aramayo? El actor que venció a DiCaprio y Chalamet en los BAFTA 2026

Robert Aramayo fue reconocido por su papel en I Swear, donde interpreta a un joven con síndrome de Tourette en una historia ambientada en los años 80. Su actuación, marcada por la profundidad emocional, fue clave para que la Academia británica lo consolidara como una de las figuras centrales del cine en Reino Unido.

Nacido en Kingston upon Hull, Reino Unido en 1992, Aramayo se formó en la prestigiosa Juilliard School de Nueva York, una de las escuelas más reconocidas en artes escénicas a nivel mundial.

Robert Aramayo. (Getty Images)

Su primera gran oportunidad internacional llegó con la serie Game of Thrones, donde interpretó a la versión joven de Ned Stark en varios flashbacks de la sexta temporada. Aunque su aparición fue breve, logró consolidarse.