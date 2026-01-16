Mientras caminaba por el aeropuerto de Los Ángeles, Caitlyn Jenner fue a bordada por la prensa y expresó su aprobación hacia la relación entre Timothée Chalamet y Kylie Jenner . En un video obtenido por Backgrid, se le cuestiona si está contenta con el noviazgo de tres años de su hija más pequeña y el actor de Marty Supreme.
Lo que piensa Caitlyn Jenner de su yerno, Timothée Chalamet
Caitlyn solo quiere que Kylie sea feliz
Cuando Caitlyn Jenner fue cuestionada sobre su opinión acerca del noviazgo entre Timothée Chalamet y su hija más joven, Kylie Jenner, Caitlyn se mostró abierta y cómoda de opinar sobre el tema.
La escritora de 76 años del libro Los secretos de mi vida declaró: “Solo quiero que mi hija sea feliz y lo es y me gusta eso”.
Timothée Chalamet es un actor fenomenal de acuerdo con Caitlyn Jenner
Durante la misma entrevista, Caitlyn Jenner comentó que conoce y ha convivido con Timothée Chalamet, lo cual no sorprende pues han sido novios desde hace tres años y se sabe que ya viven juntos. Caitlyn Jenner también habló sobre la carrera profesional de Timothée Chalamet y lo describió como “un actor fenomenal”.
Para Caitlyn Jenner lo más relevante sobre Timothée Chalamet es cómo trata a su hija: “Es un buen niño y es muy bueno con Kylie, que es los más importante”.
La familia Kardashian recibe a Timothée Chalamet en la familia
Además de Caitlyn Jenner, el clan Kardashian ha mostrado su aprobación a la relación entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet. Incluso, Kris Jenner incluyó el nombre de Timothée en la tradición familiar de decorar una casa de jengibre con los nombres de los miembros de la familia, entre los cuales figuró el de Chalamet.
La familia Kardashian apoya, además, los proyectos como actor de Timothée Chalamet, pues las mismas Kris y Kendall usaron las chamarras promocionales de la última película de Timothée, Marty Supreme, por la cual ha ganado un Golden Globe y un Critics Choice Award mientras aspira a recibir también un Oscar.
La relación en Kylie Jenner y Timothée Chalamet, a pesar de ser discreta y privada, es muy formal y cercana, por lo que no es de extrañar que Timothée ya sea parte de la familia Kardashian Jenner y conviva no solo con hijos de Kylie, Stormi y Aire,así como con sus mamás Caitlyn y Kris y sus hermanos, Khloé, Kim, Kourtney, Rob y Kendall.