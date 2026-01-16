Lo que piensa Caitlyn Jenner de su yerno, Timothée Chalamet

La familia Kardashian recibe a Timothée Chalamet en la familia

Además de Caitlyn Jenner, el clan Kardashian ha mostrado su aprobación a la relación entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet. Incluso, Kris Jenner incluyó el nombre de Timothée en la tradición familiar de decorar una casa de jengibre con los nombres de los miembros de la familia, entre los cuales figuró el de Chalamet.

El nombre de Timothée Chalamet formó parte de la decoración navideña de Kris Jenner. (Instagram - @krisjenner)

La familia Kardashian apoya, además, los proyectos como actor de Timothée Chalamet, pues las mismas Kris y Kendall usaron las chamarras promocionales de la última película de Timothée, Marty Supreme, por la cual ha ganado un Golden Globe y un Critics Choice Award mientras aspira a recibir también un Oscar.

Kris Jenner publicó una historia de Instagram para apoyar la película Marty Supreme. (Instagram - @krisjenner)

La relación en Kylie Jenner y Timothée Chalamet, a pesar de ser discreta y privada, es muy formal y cercana, por lo que no es de extrañar que Timothée ya sea parte de la familia Kardashian Jenner y conviva no solo con hijos de Kylie, Stormi y Aire,así como con sus mamás Caitlyn y Kris y sus hermanos, Khloé, Kim, Kourtney, Rob y Kendall.