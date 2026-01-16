Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Lo que piensa Caitlyn Jenner de su yerno, Timothée Chalamet

Durante una entrevista en el aeropuerto, Caitlyn Jenner comentó sobre el noviazgo de su hija, Kylie Jenner, con el actor Timothée Chalamet
vie 16 enero 2026 01:53 PM
Caitlyn-Jenner-Timothee-Chalamet
Caitlyn Jenner ha mostrado su apoyo a Kylie Jenner y Timothée Chalamet. (Getty Images)

Mientras caminaba por el aeropuerto de Los Ángeles, Caitlyn Jenner fue a bordada por la prensa y expresó su aprobación hacia la relación entre Timothée Chalamet y Kylie Jenner . En un video obtenido por Backgrid, se le cuestiona si está contenta con el noviazgo de tres años de su hija más pequeña y el actor de Marty Supreme.

Publicidad

Caitlyn solo quiere que Kylie sea feliz

Cuando Caitlyn Jenner fue cuestionada sobre su opinión acerca del noviazgo entre Timothée Chalamet y su hija más joven, Kylie Jenner, Caitlyn se mostró abierta y cómoda de opinar sobre el tema.

La escritora de 76 años del libro Los secretos de mi vida declaró: “Solo quiero que mi hija sea feliz y lo es y me gusta eso”.

Caitlyn-Jenner-Kylie-Jenner
Para Caitlyn Jenner su prioridad es que Kylie Jenner sea feliz. (Getty Images)

Publicidad

Timothée Chalamet es un actor fenomenal de acuerdo con Caitlyn Jenner

Durante la misma entrevista, Caitlyn Jenner comentó que conoce y ha convivido con Timothée Chalamet, lo cual no sorprende pues han sido novios desde hace tres años y se sabe que ya viven juntos. Caitlyn Jenner también habló sobre la carrera profesional de Timothée Chalamet y lo describió como “un actor fenomenal”.

Caitlyn-Jenner-Noviazgo-Kylie
Caitlyn Jenner confirmó que ha convivido con Timothée Chalamet. (Getty Images)

Para Caitlyn Jenner lo más relevante sobre Timothée Chalamet es cómo trata a su hija: “Es un buen niño y es muy bueno con Kylie, que es los más importante”.

Timothee-Chalamet-Caitlyn-Jenner
Caitlyn Jenner también aplaudió el talento de Timothée Chalamet como actor. (Getty Images)

Publicidad

La familia Kardashian recibe a Timothée Chalamet en la familia

Además de Caitlyn Jenner, el clan Kardashian ha mostrado su aprobación a la relación entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet. Incluso, Kris Jenner incluyó el nombre de Timothée en la tradición familiar de decorar una casa de jengibre con los nombres de los miembros de la familia, entre los cuales figuró el de Chalamet.

Casa-Jengibre-Kardashians
El nombre de Timothée Chalamet formó parte de la decoración navideña de Kris Jenner. (Instagram - @krisjenner)

La familia Kardashian apoya, además, los proyectos como actor de Timothée Chalamet, pues las mismas Kris y Kendall usaron las chamarras promocionales de la última película de Timothée, Marty Supreme, por la cual ha ganado un Golden Globe y un Critics Choice Award mientras aspira a recibir también un Oscar.

Kris-Jenner-Marty-Supreme
Kris Jenner publicó una historia de Instagram para apoyar la película Marty Supreme. (Instagram - @krisjenner)

La relación en Kylie Jenner y Timothée Chalamet, a pesar de ser discreta y privada, es muy formal y cercana, por lo que no es de extrañar que Timothée ya sea parte de la familia Kardashian Jenner y conviva no solo con hijos de Kylie, Stormi y Aire,así como con sus mamás Caitlyn y Kris y sus hermanos, Khloé, Kim, Kourtney, Rob y Kendall.

Tags

Caitlyn Jenner Kylie Jenner Timothée Chalamet

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad