En plena temporada de premios y compromisos profesionales, Timothée Chalamet y Kylie Jenner hicieron una pausa en sus agendas para disfrutar de una escapada romántica en Los Cabos, México, donde fueron vistos compartiendo momentos de complicidad.
Así fue la discreta escapada romántica de Timothée Chalamet y Kylie Jenner a Los Cabos
La pareja, que mantiene una relación desde hace casi tres años, llegó al destino en un vuelo privado y fue captada paseando entre tiendas locales, incluso comprando trajes de baño antes de dirigirse a una cena en el restaurante Flora Farms, uno de los lugares más emblemáticos de Cabo San Lucas.
Testigos aseguraron que ambos lucían enamorados y que Timothée Chalamet le tomaba fotos a Kylie Jenner con una cámara digital mientras compartían risas y conversación, sin gestos de afecto explícito pero con una evidente química entre ambos.
More of Timothée Chalamet and Kylie Jenner having dinner at Flora Farms in Mexico. 🇲🇽 pic.twitter.com/Z6xo45nAnz
— timothée chalamet nation (@timotheenation) January 25, 2026
Este viaje se da tras una serie de apariciones públicas de la pareja durante la temporada de premios, donde Timothée Chalamet, quien ha sido nominado y premiado en distintas ceremonias, ha destacado la presencia de Jenner en su vida, incluso agradeciéndole públicamente en discursos recientes.
Timothée Chalamet incluye a Kylie Jenner en su discurso como ganador
Timothée Chalamet y Kylie Jenner mantienen una relación que ha captado la atención desde sus primeras apariciones juntos. A pesar de ser dos personajes mediáticos, han logrado equilibrar su relación y mantenerla lejos del escrutinio público, precisamente, ese es uno de los principales motivos por los que cuando aparecen juntos, se vuelven noticia.
Recientemente, cuando Timothée Chalamet ganó el Critics Choice Award al Mejor Actor, aprovechó su discurso de aceptación para hacer una declaración pública muy emotiva sobre su relación con Kylie Jenner.
Frente a la audiencia y con Jenner mirando desde el público, Chalamet se detuvo al final de su discurso para agradecerle: “Gracias a mi pareja de tres años. Gracias por nuestra base. Te amo. No podría hacer esto sin ti, gracias desde el fondo de mi corazón”, palabras que la cámara captó mientras Kylie sonreía y, desde su asiento, le devolvía un “te amo”.