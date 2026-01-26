Así fue la discreta escapada romántica de Timothée Chalamet y Kylie Jenner a Los Cabos

Así fue la discreta escapa romántica de Timothée Chalamet y Kylie Jenner a Los Cabos

La pareja, que mantiene una relación desde hace casi tres años, llegó al destino en un vuelo privado y fue captada paseando entre tiendas locales, incluso comprando trajes de baño antes de dirigirse a una cena en el restaurante Flora Farms, uno de los lugares más emblemáticos de Cabo San Lucas.

Testigos aseguraron que ambos lucían enamorados y que Timothée Chalamet le tomaba fotos a Kylie Jenner con una cámara digital mientras compartían risas y conversación, sin gestos de afecto explícito pero con una evidente química entre ambos.



More of Timothée Chalamet and Kylie Jenner having dinner at Flora Farms in Mexico. 🇲🇽 pic.twitter.com/Z6xo45nAnz — timothée chalamet nation (@timotheenation) January 25, 2026

Este viaje se da tras una serie de apariciones públicas de la pareja durante la temporada de premios, donde Timothée Chalamet, quien ha sido nominado y premiado en distintas ceremonias, ha destacado la presencia de Jenner en su vida, incluso agradeciéndole públicamente en discursos recientes.