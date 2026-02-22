Kylie Jenner y Timothée Chalamet confirman que siguen siendo la pareja del momento en los BAFTA

La temporada de premios 2026 ha dejado mucho de qué hablar, desde emotivos discursos y las celebridades más destacadas del momento, hasta impresionantes atuendos en la alfombra roja. Sin embargo, si de parejas que dominan la escena se trata, Timothée Chalamet y Kylie Jenner se llevan todos los reflectores. En esta ocasión, tras varias apariciones públicas que captaron la atención de todos, el escenario elegido fue nada menos que los prestigiosos British Academy Film Awards 2026, celebrados en el emblemático Royal Festival Hall.
Kylie Jenner, quien el año pasado apostó por un sensual diseño sin espalda durante la ceremonia, en la que Timothée Chalamet estuvo nominado como Mejor Actor por interpretar a Bob Dylan en la película A Complete Unknown, deslumbró esta vez con un elegante vestido negro que combinó sofisticación y sensualidad.
El actor, por su parte, optó por un estilismo completamente negro, manteniendo una estética sobria y refinada que reforzó la elegancia coordinada de la pareja.
Timothée recibió una nominación a Mejor Actor Protagonista en los Premios BAFTA 2026 por su interpretación de Marty Reisman en el drama de tenis de mesa Marty Supreme. La película también destacó entre las más reconocidas de la noche al obtener 11 nominaciones, incluidas Mejor Película y Mejor Guion Original.
Los BAFTA marcan el último evento de alfombra roja de Chalamet y Jenner juntos luego de su aparición en los Globos de Oro de 2026.
¿Como comenzó su romance ?
Los rumores sobre un romance entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet comenzaron a surgir en 2023, cuando ambos fueron vinculados tras coincidir en exclusivos círculos sociales de Los Ángeles. Poco después, fueron vistos juntos en eventos privados y conciertos, incluyendo una aparición que se volvió viral por la naturalidad y complicidad con la que compartían momentos de cariño.
En un inicio, la relación fue considerada inesperada debido a sus trayectorias tan distintas: ella, empresaria y figura clave de la cultura pop; él, un actor reconocido por su trabajo en el cine independiente y por sus nominaciones a importantes premios internacionales. Sin embargo, con el paso del tiempo, la pareja ha demostrado que su vínculo es genuino, mostrando apoyo mutuo tanto en lo personal como en lo profesional.
La pareja acaparó titulares durante los Golden Globe Awards, donde realizaron una de sus primeras apariciones públicas oficiales juntos. Desde entonces, han sido vistos en diversas premiaciones y eventos clave de Hollywood —como los Critics Choice Awards, estrenos cinematográficos y múltiples alfombras rojas— consolidando su relación ante el público. Su más reciente aparición en los BAFTA 2026 confirmó que atraviesan uno de los momentos más sólidos y visibles como pareja.