Kylie Jenner y Timothée Chalamet confirman que siguen siendo la pareja del momento en los BAFTA

Kylie Jenner, quien el año pasado apostó por un sensual diseño sin espalda durante la ceremonia, en la que Timothée Chalamet estuvo nominado como Mejor Actor por interpretar a Bob Dylan en la película A Complete Unknown, deslumbró esta vez con un elegante vestido negro que combinó sofisticación y sensualidad.

El actor, por su parte, optó por un estilismo completamente negro, manteniendo una estética sobria y refinada que reforzó la elegancia coordinada de la pareja.

Timothée Chalamet y Kylie Jenner (Getty Images)

Timothée recibió una nominación a Mejor Actor Protagonista en los Premios BAFTA 2026 por su interpretación de Marty Reisman en el drama de tenis de mesa Marty Supreme. La película también destacó entre las más reconocidas de la noche al obtener 11 nominaciones, incluidas Mejor Película y Mejor Guion Original.

Los BAFTA marcan el último evento de alfombra roja de Chalamet y Jenner juntos luego de su aparición en los Globos de Oro de 2026.