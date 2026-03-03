En uno de los correos electrónicos publicados en los archivos Epstein , el ex príncipe Andrés mostró su alegría al considerar “muy buenas noticias” el fin del arresto domiciliario de Jeffrey Epstein en 2010 e incluso sugirió una visita entre ambos para “celebrar” la nueva vida del financiero fallecido.
Documentos confirman la gran complicidad del expríncipe Andrés con Jeffrey Epstein
El correo electrónico donde el ex príncipe Andrés habla sobre la liberación de Epstein
Dentro de una cadena de e-mails del 24 de julio de 2010, que fueron publicados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos el pasado 30 de enero, se encuentra una plática entre el ex príncipe Andrés y Jeffrey Epstein.
Aunque los correos electrónicos fueron cubiertos antes de ser publicados, según el Daily Mail, fueron enviados al ex príncipe y su ex esposa Sarah Ferguson ya que los apodos usados para los mails son “El Duque” y “Ferg”, que hacen referencia al título nobiliario que tuvo Andrés y al sobrenombre con el que se le conocía a su esposa, Fergie.
La cadena de correos comienza con un mensaje de Jeffrey diciendo “Estaré en París desde mañana”, posteriormente el ex príncipe respondió “¡Felicidades! DS me dijo que te permitieron salir desde ayer. ¿Cuánto tiempo estarás en París? Estoy de regreso en Londres desde el 16”.
“Estoy totalmente completo y listo. Estaré en Paris por un rato. Luego en el rancho en Nuevo México… hay mucha oportunidad aquí, he tenido reuniones sin parar en todo el día y mis amigos están súper llenos de efectivo y nada qué hacer. Hay que movernos. Leon Black está sentado con 20 billones de dólares y hambriento de tratos”, respondió Jeffrey.
“Buenas, muy buenas noticias. Si estás en París alrededor del 16, ¡estaré por ahí para celebrar tu nueva vida por delante!... En cuanto a las cosas por hacer, tengo, con DS, un buen cerebro para hacer las cosas realidad. Incluso vería compras del gobierno de más de 3 billones de libras cada una”, menciona el correo de Andrés que pone fin a la conversación.
¿Por qué estuvo arrestado Jeffrey Epstein en 2010?
Jeffrey Epstein estuvo en arresto domiciliario durante un año después de que cumpliera 13 meses de prisión después de haberse declarado culpable, en 2008, de los cargos de solicitar prostitución y el de haberlo hecho a una menor de 18 años, para evitar cargos federales mayores.
El arresto de Jeffrey y su liberación en 2010, se caracterizó por la polémica debido a los privilegios que tuvo Epstein durante su tiempo preso y posteriormente en arresto domiciliario.
A pesar de que los archivos Epstein fueron publicados mayoritariamente el 30 de enero, continúan revelándose polémicas como las de estos corres electrónicos, que una vez más comprueban el vínculo entre Jeffrey y Andrés, quien fue detenido momentáneamente, para posteriormente ser liberado, como parte de la investigación de los archivos Epstein.