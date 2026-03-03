Documentos confirman la gran complicidad del expríncipe Andrés con Jeffrey Epstein

El correo electrónico donde el ex príncipe Andrés habla sobre la liberación de Epstein

Dentro de una cadena de e-mails del 24 de julio de 2010, que fueron publicados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos el pasado 30 de enero, se encuentra una plática entre el ex príncipe Andrés y Jeffrey Epstein.

Aunque los correos electrónicos fueron cubiertos antes de ser publicados, según el Daily Mail, fueron enviados al ex príncipe y su ex esposa Sarah Ferguson ya que los apodos usados para los mails son “El Duque” y “Ferg”, que hacen referencia al título nobiliario que tuvo Andrés y al sobrenombre con el que se le conocía a su esposa, Fergie.

Sarah Ferguson también fue copiada en los correos. (Getty Images)

La cadena de correos comienza con un mensaje de Jeffrey diciendo “Estaré en París desde mañana”, posteriormente el ex príncipe respondió “¡Felicidades! DS me dijo que te permitieron salir desde ayer. ¿Cuánto tiempo estarás en París? Estoy de regreso en Londres desde el 16”.

“Estoy totalmente completo y listo. Estaré en Paris por un rato. Luego en el rancho en Nuevo México… hay mucha oportunidad aquí, he tenido reuniones sin parar en todo el día y mis amigos están súper llenos de efectivo y nada qué hacer. Hay que movernos. Leon Black está sentado con 20 billones de dólares y hambriento de tratos”, respondió Jeffrey.

Andrés también sugirió ver a Epstein en París después de su liberación. (Getty Images)

“Buenas, muy buenas noticias. Si estás en París alrededor del 16, ¡estaré por ahí para celebrar tu nueva vida por delante!... En cuanto a las cosas por hacer, tengo, con DS, un buen cerebro para hacer las cosas realidad. Incluso vería compras del gobierno de más de 3 billones de libras cada una”, menciona el correo de Andrés que pone fin a la conversación.