¿Cómo está conformada la nueva familia Chalamet Jenner?

Esto significa que Timothée se ha convertido en una nueva figura paterna para los hijos que Kylie tuvo en su pasada relación con Travis Scott. Aquí te diremos cómo se ha conformado la nueva familia Chalamet Jenner.
Publicidad
Timothée Chalamet en el rol de padrastro
Ahora que Timothée Chalamet vive con Kylie Jenner , también comparte hogar con los dos hijos que Kylie tuvo en su pasada relación junto al rapero Travis Scott: Stormi y AireWebster.
Si bien no se ha visto a Timothée conviviendo con los hijos de Kylie de manera pública. De acuerdo con la misma fuente que habló con Page Six, él ya se involucra en la vida de Stormi y Aire.
Por su parte, Kylie Jenner ha logrado mantener un balance entre su vida amorosa y materna ya que siempre ha dejado en claro que su prioridad es ser cercana a sus hijos Stormi y Aire y ser una madre muy presente en sus vidas y formación, razón por la que Timothée Chalamet se ha acoplado a su estilo de vida como mamá.
Publicidad
Los hijos de Kylie Jenner y su relación con Timothée Chalamet
Stormi es la hija mayor de Kylie Jenner y tiene 7 años, aunque el próximo 1 de febrero festejará su octavo cumpleaños.
Desde muy pequeña ha sido presumida tanto por Kylie Jenner como por su papá Travis Scott en redes sociales, donde ha demostrado ser una niña muy sociable y educada.
El menor de la nueva familia Chalamet Jenner es el pequeño Aire de 3 años y que un día después del cumpleaños de su hermana, el 2 de febrero, llegará a los cuatro.
Debido a que todavía es muy pequeño, no ha tenido tantas apariciones en redes sociales o en el programa The Kardashiansa diferencia de su hermana mayor, Stormi.
A pesar de que Kylie Jenner y Timothée Chalamet aún no están casados, debido al noviazgo que llevan desde hace tres años y a que viven juntos, Stormi y Aire pasan mucho tiempo con Timothée, quien, a pesar de ser una nueva figura paterna para ellos, respeta el lugar de su papá Travis Scott.
Publicidad
El papel de Travis Scott como papá de los hijos de Kylie Jenner
A pesar de que Stormi y Aire viven con Timothée Chalamet, el rapero Travis Scott se ha mantenido cercano a sus hijos desde que se separó de Kylie Jenner en 2023 tras seis años de relación.
Tanto Kylie como Travis han declarado mantener una buena relación de coparentalidad donde ambos cuidan y pasan tiempo junto a sus hijos.
Por esta razón, Stormi y Aire viajan entre California, lugar donde viven Kylie Jenner y Timothée Chalamet y Texas, estado donde reside Travis Scott.
La relación entre Kylie Jenner y Travis Scott es tan amigable que ella y Timothée asistieron al festival Coachella 2025 en el que se presentó el rapero.
Tras la confirmación de que Kylie Jenner y Timothée Chalamet viven juntos, ha nacido la nueva familia Chalamet Jenner, lo que significa que ahora Stormi y Aire no solo disfrutan de la compañía de su mamá y su papá, también del actor de Marty Supreme que aspira a ser el siguiente ganador del Oscar.