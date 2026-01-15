Publicidad

Espectáculos

¿Cómo está conformada la nueva familia Chalamet Jenner?

Después de la confirmación de que Kylie Jenner y Timothée Chalamet viven juntos, aquí te diremos cuál es el nuevo árbol familiar.
jue 15 enero 2026 08:04 PM
Timothee-Chalamet-Kylie-Jenner
Además de Kylie Jenner y Travis Scott, Stormi y Aire tienen una nueva figura paterna: Timothée Chalamet. (Getty Images / Instagram - @kyliejenner)

De acuerdo con una fuente que habló con Page Six, Kylie Jenner y Timothée Chalamet han vivido juntos desde hace más de un año en Los Ángeles.

Esto significa que Timothée se ha convertido en una nueva figura paterna para los hijos que Kylie tuvo en su pasada relación con Travis Scott. Aquí te diremos cómo se ha conformado la nueva familia Chalamet Jenner.

Timothée Chalamet en el rol de padrastro

Ahora que Timothée Chalamet vive con Kylie Jenner , también comparte hogar con los dos hijos que Kylie tuvo en su pasada relación junto al rapero Travis Scott: Stormi y Aire Webster.

Si bien no se ha visto a Timothée conviviendo con los hijos de Kylie de manera pública. De acuerdo con la misma fuente que habló con Page Six, él ya se involucra en la vida de Stormi y Aire.

Kylie-Jenner-Timothee-Chalamet-noviazgo
Una fuente cercana a Kylie Jenner y Timothée Chalamet confirmó a Page Six que llevan más de un año viviendo juntos. (Getty Images)

Por su parte, Kylie Jenner ha logrado mantener un balance entre su vida amorosa y materna ya que siempre ha dejado en claro que su prioridad es ser cercana a sus hijos Stormi y Aire y ser una madre muy presente en sus vidas y formación, razón por la que Timothée Chalamet se ha acoplado a su estilo de vida como mamá.

Kylie-Jenner-ma
Kylie Jenner ha declarado en más de una ocasión que su mayor prioridad es cuidar de sus hijos Stormi y Aire. (Instagram - @kyliejenner)

Los hijos de Kylie Jenner y su relación con Timothée Chalamet

Stormi es la hija mayor de Kylie Jenner y tiene 7 años, aunque el próximo 1 de febrero festejará su octavo cumpleaños.

Desde muy pequeña ha sido presumida tanto por Kylie Jenner como por su papá Travis Scott en redes sociales, donde ha demostrado ser una niña muy sociable y educada.

Stormi-Kylie-Jenner
Stormi es la hija mayor de Kylie Jenner. (Instagram - @kyliejenner)

El menor de la nueva familia Chalamet Jenner es el pequeño Aire de 3 años y que un día después del cumpleaños de su hermana, el 2 de febrero, llegará a los cuatro.

Debido a que todavía es muy pequeño, no ha tenido tantas apariciones en redes sociales o en el programa The Kardashians a diferencia de su hermana mayor, Stormi.

Aire-Kylie-Jenner
Aire es el hijo menor de Kylie Jenner. (Instagram - @kyliejenner)

A pesar de que Kylie Jenner y Timothée Chalamet aún no están casados, debido al noviazgo que llevan desde hace tres años y a que viven juntos, Stormi y Aire pasan mucho tiempo con Timothée, quien, a pesar de ser una nueva figura paterna para ellos, respeta el lugar de su papá Travis Scott.

Travis-Scott-Kylie-Jenner
El padre de los hijos de Kylie Jenner es Travis Scott. (Getty Images)

El papel de Travis Scott como papá de los hijos de Kylie Jenner

A pesar de que Stormi y Aire viven con Timothée Chalamet, el rapero Travis Scott se ha mantenido cercano a sus hijos desde que se separó de Kylie Jenner en 2023 tras seis años de relación.

Kylie-Jenner-Travis-Scott
Travis Scott y Kylie Jenner mantienen una relación cercana y cordial para criar a sus hijos juntos a pesar de estar separados como pareja. (Getty Images)

Tanto Kylie como Travis han declarado mantener una buena relación de coparentalidad donde ambos cuidan y pasan tiempo junto a sus hijos.

Por esta razón, Stormi y Aire viajan entre California, lugar donde viven Kylie Jenner y Timothée Chalamet y Texas, estado donde reside Travis Scott.

La relación entre Kylie Jenner y Travis Scott es tan amigable que ella y Timothée asistieron al festival Coachella 2025 en el que se presentó el rapero.

Kylie-Jenner-Timothee-Chalamet-noviazgo
Kylie Jenner y Timothée Chalamet llevan 3 años de relación. (Getty Images.)

Tras la confirmación de que Kylie Jenner y Timothée Chalamet viven juntos, ha nacido la nueva familia Chalamet Jenner, lo que significa que ahora Stormi y Aire no solo disfrutan de la compañía de su mamá y su papá, también del actor de Marty Supreme que aspira a ser el siguiente ganador del Oscar.

