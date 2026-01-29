Kim y Khloé Kardashian comparten detalles sobre su cena con Timothée Chalamet y Kylie Jenner

¿Cómo fue la cena que tuvieron Khloé y Kim Kardashian con Timothée Chalamet y Kylie Jenner?

En el podcast Khloé in Wonderland de Khloé Kardashian, ella y su hermana Kim Kardashian, quien fue la invitada del programa y cuya entrevista se publicó en dos partes, el 21 y 28 de enero, platicaron de la cena que tuvieron la noche anterior a la grabación del capítulo y a la cual asistió su hermana menor Kylie Jenner y su novio Timothée Chalamet.

Además de Kim, Khloé, Kylie y Timothée, Kris también fue una de las invitadas a la cena. (Getty Images)

Las hermanas Kardashian comentaron que Kim organizó una cena en Malibu el día antes de que grabaran y Khloé agregó que “fue muy linda, solo éramos 12 personas, fue muy pequeña, nos divertimos mucho”.

Kim también mencionó que deberían hacer ese tipo de eventos más seguido y Khloé detalló que su mamá, Kris Jenner, también asistió.

“Mamá estuvo ahí por 10 minutos y se fue, lo cual está bien, estaba cansada, habíamos tenido un día largo”, contó.

Kim Kardashian mencionó estar orgullosa de Kylie Jenner por haber asistido ya que ella tiende faltar a reuniones familiares. (Getty Images)

Kim Kardashian fue la encargada de introducir el tema de Kylie Jenner a la conversación al decir “estaba muy orgullosa de que Kylie hubiera venido” y agregó que fue la primera en llegar a la cena y la última en irse, quedándose hasta la 1:30 a.m.

Mientras que Khloé fue quien especificó que “ella y Timmy la pasaron increíble”, revelando que la familia Kardashian se refiere a Timothée Chalamet con el diminutivo “Timmy”.