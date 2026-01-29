Kim y Khloé Kardashian comparten detalles sobre su cena con Timothée Chalamet y Kylie Jenner

En el podcast de Khloé Kardashian, ella y Kim comentaron que estuvieron en una cena con su hermana menor Kylie Jenner y su novioTimothée Chalamet y revelaron que la pareja “la pasó increíble”.
Esta declaración comprueba una vez más la cercanía que tiene el actor de Marty Supremecon la familia de su novia, el clan Kardashian. Además, Kim y Khloé revelaron el apodo de Timothée al llamarlo ‘Timmy’.
¿Cómo fue la cena que tuvieron Khloé y Kim Kardashian con Timothée Chalamet y Kylie Jenner?
En el podcast Khloé in Wonderland de Khloé Kardashian, ella y su hermana Kim Kardashian, quien fue la invitada del programa y cuya entrevista se publicó en dos partes, el 21 y 28 de enero,platicaron de la cena que tuvieron la noche anterior a la grabación del capítulo y a la cual asistió su hermana menor Kylie Jenner y su novio TimothéeChalamet.
Las hermanas Kardashian comentaron que Kim organizó una cena en Malibu el día antes de que grabaran y Khloé agregó que “fue muy linda, solo éramos 12 personas, fue muy pequeña, nos divertimos mucho”.
Kim también mencionó que deberían hacer ese tipo de eventos más seguido y Khloé detalló que su mamá, Kris Jenner, también asistió.
“Mamá estuvo ahí por 10 minutos y se fue, lo cual está bien, estaba cansada, habíamos tenido un día largo”, contó.
Kim Kardashian fue la encargada de introducir el tema de Kylie Jenner a la conversación al decir “estaba muy orgullosa de que Kylie hubiera venido” y agregó que fue la primera en llegar a la cena y la última en irse, quedándose hasta la 1:30 a.m.
Mientras que Khloé fue quien especificó que “ella y Timmy la pasaron increíble”, revelando que la familia Kardashian se refiere a Timothée Chalamet con el diminutivo “Timmy”.
La relación de Timothée Chalamet con la familia Kardashian Jenner
La cena que organizó Kim Kardashian no es la primera vez que Timothée Chalamet convive con la familia KardashianJenner, después de todo, según confirmó una fuente cercana a la pareja este enero, él y Kylie ya viven juntos en Los Ángeles, con los hijos que ella y el rapero Travis Scott tuvieron: Stormi y Aire.
Kylie Jenner y Timothée Chalamet comenzaron a ser novios desde hace tres años como el mismo actor lo mencionó en su discurso de aceptación tras ganar un premio Critics Choice por su actuación en Marty Supreme.
Desde el inicio de su relación, Timothée ha sido incluido por la familia Kardashian, e incluso Kris Jenner puso su nombre junto al de todos los miembros de los Kardashian Jenner en una casa de jengibre la pasada Navidad.
No obstante, en noviembre de 2025 resaltó la ausencia de Timothée Chalamet en el festejo de cumpleaños número 70 de Kris Jenner e inclusó comenzaron a circular rumores de una posible ruptura de la pareja, aunque tiempo después se especificó que Timothée faltó ya que se encontraba grabando un proyecto, por lo que le fue imposible asistir a la fiesta de su suegra.
Más recientemente, en diciembre de 2025, Kris y Kendall Jenner, la mamá y hermana de Kylie, fueron vistas usando la chamarra promocional de la última película de Timothée Chalamet, Marty Supreme mostrando su apoyo tanto al actor como al proyecto que le ha permitido ganar una amplia variedad de premios, entre ellos un Golden Globe, y que lo ha perfilado como uno de los contendientes más fuertes en la disputa por el Óscar 2026 a Mejor Actor.