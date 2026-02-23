La polémica de los Bafta: El insulto racista de un invitado con síndrome de Tourette pone en jaque a la BBC

Este domingo, el actor británico Robert Aramayose impuso a Timothée Chalamet y Leonardo DiCaprio y ganó el premio a Mejor actor en los Bafta por su interpretación de un hombre con síndrome de Tourette en "I Swear" (Incontrolable).
La película está basada en la historia real de John Davidson, un activista que sufre este trastorno, quien asistió como invitado a la premiación. Sin embargo, su presencia generó un momento incómodo cuando gritó una palabra denigrante para referirse a las personas negras mientras los actores de Sinners, Delroy Lindo y Michael B. Jordan (ambos negros) entregaban el premio a Mejores efectos visuales.
El presentador de la ceremonia, el actor Alan Cumming, pidió disculpas por el lenguaje que algunos espectadores pudieron oír durante la retransmisión. La BBC, sin embargo, no lo censuró, pese a que emitió la premiación dos horas más tarde, situación que gebneró controversia en las redes sociales.
Tras la polémica, la BBC pidió disculpas el lunes por no haber censurado un insulto racista pronunciado durante los premios BAFTA y explicó que se trató de un tic verbal "involuntario" de una persona con síndrome de Tourette que inspiró la película ganadora de la noche.
Un portavoz de la cadena explicó que se trató de "tics verbales involuntarios asociados al síndrome de Tourette y, como se explicó durante la ceremonia, no fue intencional".
¿Qué es el síndrome de Tourette?
Durante años, el Síndrome de Tourette fue mal entendido y estuvo rodeado de mitos. El Síndrome de Tourette es un trastorno neurológico que aparece en la infancia, normalmente entre los 5 y 10 años. Se caracteriza por tics motores y vocales que duran más de un año. Estos tics pueden ser movimientos repetitivos —como parpadear mucho, mover el cuello o encoger los hombros— o sonidos involuntarios como carraspear o hacer ruidos breves. Decir palabras inapropiadas (lo que se conoce como coprolalia) no es común, pero es el síntoma más asociado al trastorno.
No hay una sola causa identificada. Especialistas hablan de factores genéticos y de cambios en ciertos químicos del cerebro. Además, muchas personas con Tourette también pueden tener TDAH o TOC, lo que hace que cada caso sea diferente.
Algunas celebridades han ayudado a visibilizar el tema. La cantante Billie Eilish ha contado públicamente que vive con este diagnóstico desde niña. Ella misma ha explicado que muchas veces la gente no nota sus tics, pero que forman parte de su vida cotidiana.
No existe una cura, pero sí tratamientos que ayudan a controlar los síntomas, como terapia conductual y, en algunos casos, medicamentos.