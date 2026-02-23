La polémica de los Bafta: El insulto racista de un invitado con síndrome de Tourette pone en jaque a la BBC

Polémica en los Bafta, invitado lanza insulto racista

La película "I Swear" está basada en la historia real de John Davidson, un activista que sufre síndrome de Tourette y quien asistió como invitado a la premiación. Sin embargo, su presencia generó un momento incómodo cuando, como parte del transtorno, gritó una palabra denigrante para referirse a las personas negras mientras los actores de Sinners, Delroy Lindo y Michael B. Jordan - ambos negros - entregaban el premio a mejores efectos visuales.



El presentador de la ceremonia, el actor Alan Cumming, pidió disculpas por el lenguaje que algunos espectadores pudieron oír durante la retransmisión. La BBC, sin embargo, no lo censuró, pese a que emitió la premiación dos horas más tarde, situación que gebneró controversia en las redes sociales.

Tras la polémica, la BBC pidió disculpas el lunes por no haber censurado un insulto racista pronunciado durante los premios BAFTA y explicó que se trató de un tic verbal "involuntario" de una persona con síndrome de Tourette que inspiró la película ganadora de la noche.

Un portavoz de la cadena explicó que se trató de "tics verbales involuntarios asociados al síndrome de Tourette y, como se explicó durante la ceremonia, no fue intencional".