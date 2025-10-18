“Que diga lo que quiera”: Selena Gomez responde a Hailey Bieber por indirectas sobre su línea de belleza

Selena Gomez responde a Hailey Bieber por indirectas

En un mensaje publicado en la sección de Historias de su cuenta de Instagram y que más tarde fue eliminado, Selena Gomez pareció responder a las declaraciones que Hailey Bieber hizo recientemente en una entrevista con el Wall Street Journal en referencia a los competidores del mercado de belleza, en el que claramente destacan su línea Rhode Skin y Rare Beauty, propiedad de Selena.

Con un tono despectivo, la esposa de Justin Bieber pareció no dar importancia al hecho de que tanto sus productos como los de Selena Gomez se vendan al mismo tiempo en los almacenes Sephora.

Hailey Bieber no ve competencia en las marcas (de belleza) que no la inspiran (Getty Images)

Sin embargo, y ante esta situación, las palabras que mostró brevemente la esposa de Benny Blanco en redes sociales cobraron una relevancia contundente y, como es su estilo, buscó ser conciliadora, como en otras ocasiones cuando la tensión entre ellas ha escalado.

“Simplemente dejen a la chica en paz. Ella puede decir lo que quiera. No afecta mi vida en absoluto. Se trata solo de relevancia, no de inteligencia”, se leía en el mensaje que fue borrado del perfil de Instagram de la cantante.