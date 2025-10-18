La tregua terminó y la mañana de este sábado Selena Gomez respondió a las recientes indirectas de Hailey Bieber dirigidas, aparentemente, a la cantante y empresaria y su línea de belleza Rare Beauty.
“Que diga lo que quiera”: Selena Gomez responde a Hailey Bieber por indirectas sobre su línea de belleza
En un mensaje publicado en la sección de Historias de su cuenta de Instagram y que más tarde fue eliminado, Selena Gomez pareció responder a las declaraciones que Hailey Bieber hizo recientemente en una entrevista con el Wall Street Journal en referencia a los competidores del mercado de belleza, en el que claramente destacan su línea Rhode Skin y Rare Beauty, propiedad de Selena.
Con un tono despectivo, la esposa de Justin Bieber pareció no dar importancia al hecho de que tanto sus productos como los de Selena Gomez se vendan al mismo tiempo en los almacenes Sephora.
Sin embargo, y ante esta situación, las palabras que mostró brevemente la esposa de Benny Blanco en redes sociales cobraron una relevancia contundente y, como es su estilo, buscó ser conciliadora, como en otras ocasiones cuando la tensión entre ellas ha escalado.
“Simplemente dejen a la chica en paz. Ella puede decir lo que quiera. No afecta mi vida en absoluto. Se trata solo de relevancia, no de inteligencia”, se leía en el mensaje que fue borrado del perfil de Instagram de la cantante.
La actitud madura y conciliadora de Selena Gomez ante nuevo ataque de Hailey Bieber
La actitud madura y conciliadora de Selena Gomez quedó al descubierto al terminar el aparente “periodo de paz” que existía entre ella y Hailey Bieber, quien llevó la ya de por sí mediática rivalidad con la cantante —por el hecho de ser ex novia de Justin Bieber— ahora al terreno de los negocios al ningunear la línea de belleza de Selena.
Ante esto, como es su costumbre, la intérprete de “Kill Em with Kindness” pidió serenidad y demostró que los dichos ajenos, sobre todo los negativos, la tienen sin cuidado.
“Sean amables. Todas las marcas me inspiran”, proseguía el mensaje de Selena, quien arremetió enseguida con una frase usada por Hailey en su entrevista al asegurar: “Hay espacio para todas”.
Por último, la estrella de Only Murders in The Building pidió detener las hostilidades al rematar con: “Y espero que todos podamos parar”.
¿Qué dijo Hailey Bieber en contra de Selena Gomez y Rare Beauty?
En una reciente entrevista con el Wall Street Journal en el que abordó la presencia de Rhode Skin, la línea de belleza que la convirtió en multimillonaria, en Sephora, Hailey Bieber habló de competitividad frente a otras marcas y afirmó que “Hay espacio para todas”.
Sin embargo, y aunque su equipo de relaciones públicas aclaró más tarde que ninguna de sus declaraciones estaban dirigidas a Selena Gomez ni su marca Rare Beauty, la esposa de Justin Bieber agregó con un tono irónico: "No me siento competitiva con personas que no me inspiran", según destaca Page Six.
Selena Gomez vs. Hailey Bieber: ¿un cuento de nunca acabar?
Tras años de vivir enfrentadas en un mediático triángulo amoroso a causa de sus respectivas relaciones con Justin Bieber, hubo un “periodo de paz” entre Selena Gomez y Hailey Bieber que tuvo su momento más alto cuando ambas posaron juntas en la gala del Museo de la Academia en octubre de 2022.
Sin embargo, a pesar de que la cantante y actriz abogó para que sus fans detuvieran el ciberacoso dirigido hacia la esposa de su ex, todo parece indicar que las agresiones vuelven a estar en la orden del día.