Selena Gomez hace dura confesión: pensó que iba a morir al día siguiente de su boda

Esta semana, en una conmovedora participación en la conferencia Fortune Most Powerful Women Summit, celebrada el 15 de octubre de 2025 en Washington, D.C., Selena Gomez hizo una confesión íntima: “Cuando algo grandioso sucede en mi vida, espero que algo malo pase. Diría que ese es mi mayor conflicto a veces cuando suceden cosas maravillosas. Me casé y luego me puse a llorar porque pensé: ‘Me voy a morir al día siguiente’”.

La declaración llegó semanas después de su espectacular boda con el productor musical Benny Blanco , el 27 de septiembre de 2025, en una finca privada de 70 acres en Santa Bárbara, California. El evento, descrito como íntimo y lleno de amor, contó con invitados de primer nivel como Taylor Swift, Steve Martin, Martin Short y Meryl Streep. Sin embargo, la cantante admitió que la felicidad del momento fue opacada por pensamientos intrusivos: “Estaba llorando y temiendo lo peor apenas semanas después de casarme. En lugar de estar presente y decir: ‘OK, wow, hemos hecho algo genial’, siempre estoy pensando: ‘OK, pero todo esto podría desaparecer mañana, ¿cómo puedo asegurarme de que eso no pase?’”.

La cantante se casó con Benny Blanco el sábado 27 de septiembre (Instagram (@selenagomez))

Pese a su situación, Selena sigue comprometida con ayudar a quienes sufren este tipo de problemas y para ello ha creado a Make A Rare Impact, una iniciativa con Rare Beauty y Sephora. El Día Mundial de la Salud Mental, del 10 al 12 de octubre de 2025, el 100 % de las ventas del nuevo perfume de Rare Beauty se destinó a financiar programas de apoyo psicológico y educación emocional para jóvenes. “Hace cinco años, lanzamos el Rare Impact Fund con un objetivo simple: ayudar a que más jóvenes en todo el mundo se sientan vistos, apoyados y cuidados”, afirmó. La fundación ha recaudado más de 20 millones de dólares y apoya a 30 organizaciones en cinco continentes.

La bipolaridad y los problemas mentales que sufre Selena Gomez

A sus 33 años, Selena Gomez ha enfrentado múltiples desafíos. Desde su diagnóstico de lupus y trasplante de riñón en 2017, hasta su tratamiento por ansiedad, depresión y trastorno bipolar revelado en 2018; desde entonces, la artista ha sido abierta sobre sus batallas internas.