Selena Gomez sufre problemas de salud mental y los ha expuesto públicamente convirtiéndose en una de las voces más influyentes en la visibilización de estos temas. En 2020 reveló que fue diagnosticada con trastorno bipolar, lo que explicó muchos de los altibajos emocionales que había vivido durante años. Además, ha enfrentado episodios de ansiedad y depresión, especialmente después de su diagnóstico de lupus y los intensos periodos de atención mediática. A través de su documental My Mind & Me y de su fundación “Wondermind”, la cantante ha buscado normalizar la conversación sobre la salud mental y promover el acceso a apoyo psicológico, mostrando que incluso las figuras más exitosas pueden luchar con estos desafíos.
Selena Gomez hace dura confesión: pensó que iba a morir al día siguiente de su boda
Esta semana, en una conmovedora participación en la conferencia Fortune Most Powerful Women Summit, celebrada el 15 de octubre de 2025 en Washington, D.C., Selena Gomez hizo una confesión íntima: “Cuando algo grandioso sucede en mi vida, espero que algo malo pase. Diría que ese es mi mayor conflicto a veces cuando suceden cosas maravillosas. Me casé y luego me puse a llorar porque pensé: ‘Me voy a morir al día siguiente’”.
La declaración llegó semanas después de su espectacular boda con el productor musical Benny Blanco , el 27 de septiembre de 2025, en una finca privada de 70 acres en Santa Bárbara, California. El evento, descrito como íntimo y lleno de amor, contó con invitados de primer nivel como Taylor Swift, Steve Martin, Martin Short y Meryl Streep. Sin embargo, la cantante admitió que la felicidad del momento fue opacada por pensamientos intrusivos: “Estaba llorando y temiendo lo peor apenas semanas después de casarme. En lugar de estar presente y decir: ‘OK, wow, hemos hecho algo genial’, siempre estoy pensando: ‘OK, pero todo esto podría desaparecer mañana, ¿cómo puedo asegurarme de que eso no pase?’”.
Pese a su situación, Selena sigue comprometida con ayudar a quienes sufren este tipo de problemas y para ello ha creado a Make A Rare Impact, una iniciativa con Rare Beauty y Sephora. El Día Mundial de la Salud Mental, del 10 al 12 de octubre de 2025, el 100 % de las ventas del nuevo perfume de Rare Beauty se destinó a financiar programas de apoyo psicológico y educación emocional para jóvenes. “Hace cinco años, lanzamos el Rare Impact Fund con un objetivo simple: ayudar a que más jóvenes en todo el mundo se sientan vistos, apoyados y cuidados”, afirmó. La fundación ha recaudado más de 20 millones de dólares y apoya a 30 organizaciones en cinco continentes.
La bipolaridad y los problemas mentales que sufre Selena Gomez
A sus 33 años, Selena Gomez ha enfrentado múltiples desafíos. Desde su diagnóstico de lupus y trasplante de riñón en 2017, hasta su tratamiento por ansiedad, depresión y trastorno bipolar revelado en 2018; desde entonces, la artista ha sido abierta sobre sus batallas internas.
En 2020, fundó el Rare Impact Fund para visibilizar la salud mental y movilizar hasta 100 millones de dólares para servicios juveniles globales. “Sé que no estoy sola”, ha dicho desde 2017, refiriéndose a los ataques de pánico y depresión como efectos secundarios de su lupus, un mantra que repitió en la conferencia al hablar de su ansiedad ante la felicidad: “La felicidad es demasiado buena para ser verdad a veces”.
Recientemente, además de su boda, Selena ha destacado por su activismo, su colaboración en el álbum I Said I Love You First con su esposo Benny Blanco (lanzado en marzo de 2025) y su esfuerzo por equilibrar su vida pública con su bienestar emocional.
Durante la conferencia, compartió también un consejo de su amiga Taylor Swift: “Nunca seas la persona más inteligente en la habitación. Rodéate de personas más inteligentes que tú”. Reflexionando sobre su historia, citó su documental My Mind & Me (2022): “Mi mente es una fuerza por sí sola. Amo quién soy y cómo funciona mi mente porque es quien soy, ahora tengo una mejor relación con ella”.