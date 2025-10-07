Bella por dentro y por fuera: Selena Gomez y Sephora renuevan su compromiso con la salud mental

Sephora y Rare Beauty se unen una vez más en una colaboración que va mucho más allá del maquillaje . Por tercer año consecutivo, presentan Make A Rare Impact, una campaña que transforma la belleza en bienestar real.

Desde su creación en 2020, el Rare Impact Fund ha recaudado millones de dólares y colabora con más de treinta organizaciones que brindan apoyo psicológico, educación emocional y espacios seguros para hablar del bienestar y salud mental.

Selena Gomez lo ha dicho más de una vez: su propósito no es solo crear productos, sino abrir conversaciones reales sobre lo que significa estar bien.