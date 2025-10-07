Publicidad

Belleza

Bella por dentro y por fuera: Selena Gomez y Sephora renuevan su compromiso con la salud mental

En su tercera edición, la iniciativa creada por Selena Gomez junto a Sephora nos recuerda que cuidar de nuestra mente también es una forma de belleza.
mar 07 octubre 2025 07:40 PM
PORTADA.jpg
Make a Rare Impact es el compromiso de Selena Gomez con la salud mental. (via Instagram (@rarebeauty))

Sephora y Rare Beauty se unen una vez más en una colaboración que va mucho más allá del maquillaje . Por tercer año consecutivo, presentan Make A Rare Impact, una campaña que transforma la belleza en bienestar real.

Desde su creación en 2020, el Rare Impact Fund ha recaudado millones de dólares y colabora con más de treinta organizaciones que brindan apoyo psicológico, educación emocional y espacios seguros para hablar del bienestar y salud mental.

Selena Gomez lo ha dicho más de una vez: su propósito no es solo crear productos, sino abrir conversaciones reales sobre lo que significa estar bien.

Make A Rare Impact: Un proyecto con conciencia

Durante tres días del 10 al 12 de octubre, el 100 por ciento de las ventas del nuevo perfume de Rare Beauty se destinará al Rare Impact Fund, el proyecto creado por Selena Gomez para impulsar programas de salud mental en distintas partes del mundo.

El nuevo perfume de Rare Beauty encarna justo eso: una fragancia luminosa y calmada que invita a conectar con lo esencial.

Más que un aroma, esta fragancia busca evocar esa sensación de paz que aparece cuando respiramos profundo y nos damos un momento para nosotros.

Tercer año consecutivo de The Rare Impact Fund, Selena Gomez y Sephora
(@selenagomez)

“Queremos que la belleza se sienta como un espacio seguro, no como una presión”, explica Deborah Yeh, Chief Purpose Officer de Sephora, y tiene razón. En una industria donde la perfección suele ser el estándar, iniciativas como ésta nos recuerdan que cuidarnos también implica escucharnos.

La belleza como puente de sanación

Además de la donación, la campaña incluirá contenido digital y activaciones que promueven la conversación sobre la salud mental, especialmente entre las nuevas generaciones.

En una era donde la salud emocional se habla más que nunca pero aún resulta difícil pedir ayuda, Make A Rare Impact se convierte en un recordatorio de que la empatía también puede ser tendencia.

No se trata solo de un perfume o una causa más. Es una forma de usar la belleza como un puente para conectar, sanar y acompañar.

Tal vez ahí esté el verdadero significado de la belleza: en los gestos sencillos que nos devuelven a nuestro centro, en cuidarnos sin filtros y en acompañar a otras personas a hacerlo también.

Desde la belleza también se pueden transformar vidas
(@rarebeauty)
diccionario de belleza.jpg
