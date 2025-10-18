La bipolaridad y los problemas de salud mental que sufre Selena Gomez

¿Qué enfermedades mentales le diagnosticaron a Selena Gomez?

La intérprete de "Lose You To Love Me" ha confesado haber atravesado etapas de ansiedad, depresión y ataques de pánico que la llevaron a meter freno a su carrera en distintas ocasiones.

Pero fue en 2020, durante una transmisión en vivo por Instagram, en compañía de Miley Cyrus, cuando reveló uno de los diagnósticos más impactantes: el trastorno bipolar.

A pesar del impacto inicial que le produjo, Selena Gomez aseguró estar tranquila con los resultados. Entender lo que pasaba en su mente le permitió ponerle nombre al caos interno y comenzar un proceso de tratamiento más enfocado a sus necesidades.

Desde entonces, Selena ha insistido en que hablar de salud mental es un símbolo de valentía que no debe ser pasado por alto.

NEW YORK, NEW YORK - MARCH 25: Selena Gomez visits the SiriusXM Studios on March 25, 2025 in New York City. (Photo by Cindy Ord/Getty Images for SiriusXM) (Cindy Ord/Getty Images for SiriusXM)

Su lucha, desgraciadamente, no se limita a la bipolaridad. Ha tenido periodos de psicosis, conocido como un síntoma común de la bipolaridad.

En los últimos años, también ha compartido cómo su batalla contra el lupus afectó profundamente su salud emocional. Los cambios físicos, los medicamentos y la presión constante de verse perfecta ante los medios la sumergieron en una profunda inseguridad.