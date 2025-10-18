La historia de Selena Gomez se ha convertido en un reflejo honesto de lo que significa vivir bajo los reflectores mientras se enfrenta a desafíos de salud mental y problemas emocionales derivados de una vida de gran fama.
La bipolaridad y los problemas de salud mental que sufre Selena Gomez
¿Qué enfermedades mentales le diagnosticaron a Selena Gomez?
La intérprete de "Lose You To Love Me" ha confesado haber atravesado etapas de ansiedad, depresión y ataques de pánico que la llevaron a meter freno a su carrera en distintas ocasiones.
Pero fue en 2020, durante una transmisión en vivo por Instagram, en compañía de Miley Cyrus, cuando reveló uno de los diagnósticos más impactantes: el trastorno bipolar.
Tienes que leerlo:
A pesar del impacto inicial que le produjo, Selena Gomez aseguró estar tranquila con los resultados. Entender lo que pasaba en su mente le permitió ponerle nombre al caos interno y comenzar un proceso de tratamiento más enfocado a sus necesidades.
Desde entonces, Selena ha insistido en que hablar de salud mental es un símbolo de valentía que no debe ser pasado por alto.
Su lucha, desgraciadamente, no se limita a la bipolaridad. Ha tenido periodos de psicosis, conocido como un síntoma común de la bipolaridad.
En los últimos años, también ha compartido cómo su batalla contra el lupus afectó profundamente su salud emocional. Los cambios físicos, los medicamentos y la presión constante de verse perfecta ante los medios la sumergieron en una profunda inseguridad.
Selena Gomez logró convertir su dolor en acciones con impacto por la salud mental
En su documental disponible en Apple TV+ My Mind & Me, Selena Gomez se abre respecto a sus momentos de crisis y vulnerabilidad, lo que la muestra tan humana como inspiradora, rompiendo estigmas sobre la salud mental y permitiéndole al mundo ver una nueva faceta de la cantante, actriz y empresaria.
A través de su fundación Rare Impact Fund, parte de su imperio de belleza Rare Beauty, Selena ha transformado su dolor en un propósito más grande: el llevar atención psicológica a jóvenes de todo el mundo gracias a donaciones millonarias a organizaciones con la misión de brindar apoyo a la salud mental.
Selena Gomez ha dejado en claro su creencia de que la salud mental debe tratarse con la misma importancia que la física.
A pesar de que sigue lidiando con altibajos emocionales derivados de su trastorno bipolar, como quedó claro tras las impactantes declaraciones sobre una crisis que enfrentó al día siguiente de su boda con Benny Blanco, la cantante ha encontrado el equilibrio en una vida más auténtica, a través de la terapia y apoyándose de sus seres queridos, como su esposo.
La historia de Selena Gomez con respecto a sus problemas de salud mental es la de una artista que lo ha tenido todo, que llegó a su punto de quiebre y aprendió a reconstruirse desde adentro para llevar su vulnerabilidad como una medalla que la impulsa a una etapa de su vida más brillante, consciente y profundamente humana.