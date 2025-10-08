Francia Raisa rompe el silencio sobre los rumores de pelea con Selena Gomez tras no ir a su boda

Francia Raisa, la actriz que en 2017 donó un riñón a Selena Gómez , rompió el silencio sobre los rumores que apuntan a una supuesta pelea y alejamiento entre ambas, tras no ser invitada a la reciente boda de la cantante con Benny Blanco
En una entrevista grabada antes de la boda, Francia Raisa habló del tema, calificando las especulaciones como “rumores” y asegurando que ella nunca había hablado públicamente sobre los supuestos conflictos.
“Bueno, lo que me estás preguntando ahora mismo es una tontería que ha salido en los medios y hay demasiados rumores. Nunca he dicho nada”, dijo Raisa en una entrevista el pasado 25 de septiembre.
“Cuando salió ese rumor de que me había enojado o algo así porque Selena Gómez estaba fumando, yo no estaba al tanto de esos rumores”, explicó.
Al preguntarle sobre su ausencia en la boda, Francia Raisa optó por desviar la conversación con diplomacia: “Estoy muy feliz por ella”, dijo, al tiempo que recordó que la donación fue un acto desinteresado: “Desde el principio los médicos me dijeron que es una donación”.
Asimismo, Raisa dio a entender que no mantiene una comunicación activa con la prensa respecto a este tipo de especulaciones: “Nadie sabe lo que está pasando, y ni ella ni yo estamos hablando de eso. Quizá algún día lo abordemos”, afirmó.
La ausencia de Francia Raisa en la boda de Selena Gomez, fue recibida por el público como una señal más de tensión entre ellas. No obstante, su recientes declaraciones dejan claro que Raisa quiere mantener límites, sin alimentar rumores ni entrar en confrontaciones públicas.
Selena Gomez y Francia Raisa: Historia de una amistad compleja
La relación entre Francia Raisa y Selena Gómez ha sido observada con lupa desde que se dio a conocer el trasplante. En 2022, Gómez declaró que su única amiga dentro de la industria musical era Taylor Swift, lo que sembró dudas sobre su relación con Francia Raisa.
"Nunca encajé en un grupo de chicas famosas que fueran populares. Mi única amiga en la industria es Taylor Swift, así que recuerdo sentirme fuera de lugar", declaró Selena Gomez a Rolling Stone en noviembre de 2022.
En respuesta, Raisa dejó un escueto “Interesting” en redes sociales, que luego fue borrado, ante la controversia.
Pese a ello, el afecto mutuo ha sido expresado en distintas ocasiones. En 2023, Gómez se refirió a Raisa como su “mejor amiga” y expresó públicamente su gratitud por la donación.
Francia, por su parte, ha reconocido que en algunos momentos tuvieron que tomarse distancia, pero niega que haya habido un conflicto real. En sus palabras: “Nunca realmente tuvimos peleas… necesitábamos ese espacio” y aseguró que la amistad aún está en proceso de reconstrucción.