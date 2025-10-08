Francia Raisa rompe el silencio sobre los rumores de pelea con Selena Gomez tras no ir a su boda

Francia Raisa rompe el silencio sobre los rumores de pelea con Selena Gómez tras no ir a su boda

En una entrevista grabada antes de la boda, Francia Raisa habló del tema, calificando las especulaciones como “rumores” y asegurando que ella nunca había hablado públicamente sobre los supuestos conflictos.

“Bueno, lo que me estás preguntando ahora mismo es una tontería que ha salido en los medios y hay demasiados rumores. Nunca he dicho nada”, dijo Raisa en una entrevista el pasado 25 de septiembre.

“Cuando salió ese rumor de que me había enojado o algo así porque Selena Gómez estaba fumando, yo no estaba al tanto de esos rumores”, explicó.

Francia Raisa enfrenta problemas de salud

Al preguntarle sobre su ausencia en la boda, Francia Raisa optó por desviar la conversación con diplomacia: “Estoy muy feliz por ella”, dijo, al tiempo que recordó que la donación fue un acto desinteresado: “Desde el principio los médicos me dijeron que es una donación”.

Asimismo, Raisa dio a entender que no mantiene una comunicación activa con la prensa respecto a este tipo de especulaciones: “Nadie sabe lo que está pasando, y ni ella ni yo estamos hablando de eso. Quizá algún día lo abordemos”, afirmó.

La ausencia de Francia Raisa en la boda de Selena Gomez, fue recibida por el público como una señal más de tensión entre ellas. No obstante, su recientes declaraciones dejan claro que Raisa quiere mantener límites, sin alimentar rumores ni entrar en confrontaciones públicas.