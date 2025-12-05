Los mexicanos que estuvieron entre celebridades en el sorteo del Mundial 2026

Entre los invitados especiales estuvieron leyendas del deporte, entre ellos Tom Brady, siete veces campeón del Super Bowl en la NFL, Shaquille O'Neal, figura legendaria del básquetbol y miembro del Salón de la Fama de la NBA, Wayne Gretzky, ícono del hockey sobre hielo y reconocido en la historia de la NHL, y Aaron Judge, estrella del béisbol estadounidense.

La presidenta Claudia Sheinbaum asistió a la ceremonia de sorteo del Mundial 2026. Participó en ella junto a sus homólogos de Estados Unidos y Canadá. (Getty Images)

Eli Manning fue anfitrión de la alfombra roja y el evento fue conducido por Rio Ferdinand, exfutbolista y ex-capitán de Inglaterra, acompañado por la periodista internacional Samantha Johnson.

Invitados al sorteo del Mundial 2026. (Getty Images)

Para acompañar la ceremonia, la organización convocó a figuras del mundo del espectáculo: entretenimiento, moda, cine, música. Entre los presentadores y artistas estuvieron Heidi Klum, Kevin Hart y Dany Ramírez.

En cuanto a la parte musical, la gala contó con presentaciones de renombre internacional: el cantante de ópera Andrea Bocelli, el pop-rock británico Robbie Williams y la cantante y exintegrante de un grupo pop, Nicole Scherzinger. Además, la emblemática agrupación disco Village People está contemplada para interpretar su éxito “Y.M.C.A.” como parte del cierre del espectáculo.

Los mexicanos en el sorteo del Mundial 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, viajó a Washington para asistir al sorteo. Durante una conferencia de prensa, indicó que su presencia sería breve: planeó estar solo al inicio del acto, momento en el que se revelaría el grupo que encabezará la selección mexicana, y después regresaría al país.

A la comitiva oficial se unió también Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien viajó rumbo a Washington con el fin de representar a la capital mexicana, una de las sedes del torneo.