Espectáculos

Los mexicanos que estuvieron entre celebridades en el sorteo del Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum, Clara Brugada, Samuel García, Mariana Rodríguez, Javier Aguirre, Mikel Arriola, entre otros, estuvieron en primera línea en el sorteo del Mundial.
vie 05 diciembre 2025 12:29 PM
FIFA World Cup 2026 Official Draw
La presidenta Claudia Sheinbaum asistió a la ceremonia de sorteo del Mundial 2026. Participó en ella junto a sus homólogos de Estados Unidos y Canadá. (Getty Images)

Esta mañana se celebró en Washington el sorteo que definió los grupos que competirán rumbo al Mundial de Futbol 2026. Fue un evento histórico: por primera vez, tres países (México, Estados Unidos y Canadá) actuarán como sedes conjuntas del torneo.

El evento reunió un “cartel de lujo” de celebridades del deporte, del entretenimiento y personalidades internacionales, con el fin de convertir la ceremonia en un espectáculo global.

Entre los invitados especiales estuvieron leyendas del deporte, entre ellos Tom Brady, siete veces campeón del Super Bowl en la NFL, Shaquille O'Neal, figura legendaria del básquetbol y miembro del Salón de la Fama de la NBA, Wayne Gretzky, ícono del hockey sobre hielo y reconocido en la historia de la NHL, y Aaron Judge, estrella del béisbol estadounidense.

President Trump Attends World Cup Draw At Kennedy Center
Eli Manning fue anfitrión de la alfombra roja y el evento fue conducido por Rio Ferdinand, exfutbolista y ex-capitán de Inglaterra, acompañado por la periodista internacional Samantha Johnson.

Los invitados al FIFA World Cup 2026 Official Draw ⚽️🇲🇽. La presidenta Claudia Sheinbaum, Clar (2).jpg
Invitados al sorteo del Mundial 2026. (Getty Images)

Para acompañar la ceremonia, la organización convocó a figuras del mundo del espectáculo: entretenimiento, moda, cine, música. Entre los presentadores y artistas estuvieron Heidi Klum, Kevin Hart y Dany Ramírez.

President Trump Attends World Cup Draw At Kennedy Center
En cuanto a la parte musical, la gala contó con presentaciones de renombre internacional: el cantante de ópera Andrea Bocelli, el pop-rock británico Robbie Williams y la cantante y exintegrante de un grupo pop, Nicole Scherzinger. Además, la emblemática agrupación disco Village People está contemplada para interpretar su éxito “Y.M.C.A.” como parte del cierre del espectáculo.

Los mexicanos en el sorteo del Mundial 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, viajó a Washington para asistir al sorteo. Durante una conferencia de prensa, indicó que su presencia sería breve: planeó estar solo al inicio del acto, momento en el que se revelaría el grupo que encabezará la selección mexicana, y después regresaría al país.

Los invitados al FIFA World Cup 2026 Official Draw ⚽️🇲🇽. La presidenta Claudia Sheinbaum, Clar.jpg
Invitados al sorteo del Mundial 2026. (Getty Images)

A la comitiva oficial se unió también Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien viajó rumbo a Washington con el fin de representar a la capital mexicana, una de las sedes del torneo.

Desde el estado de Nuevo León, el gobernador Samuel García junto a su esposa Mariana Rodríguez formaron parte de la delegación de representantes mexicanos.

El sorteo también supone un momento importante de diplomacia regional, dado que participan los líderes de los tres países anfitriones: además de Sheinbaum, estuvieron el presidente de EE. UU. Donald J. Trump y el primer ministro de Canadá Mark Carney.

Entre los mexicanos asistentes, también estuvieron Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, Mikel Arriola, Presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), y el actor Jaime Camil.

Los invitados al FIFA World Cup 2026 Official Draw ⚽️🇲🇽. La presidenta Claudia Sheinbaum, Clar (1).jpg
Invitados al sorteo del Mundial 2026. (Getty Images)

Además, Salma Hayek tuvo una participación especial en un sketch del evento.

Copa Mundial

Portada Quien Octubre 25

