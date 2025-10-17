Brooklyn Beckham y Nicola Peltz traicionaron a Selena Gomez, quien está “muy decepcionada” de ellos, aseguran

No sólo la ausencia de su papá, Ricardo Joel Gómez, fue notoria el día de su boda; el aparente desdén de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz en su gran día ha sido interpretado como una “traición” hacia Selena Gomez, quien se siente “muy decepcionada” de quienes hasta hace poco eran parte de su círculo de amigos más cercanos, aseguran allegados a la esposa de Benny Blanco.
Por si la crisis de ansiedad que tuvo en plena boda no fuera suficiente, otro aspecto negativo ha surgido en torno al día en que Selena Gomez se casó con Benny Blanco y éste tiene que ver con que la amistad entre Selena y la pareja formada por Brooklyn Beckham y Nicola Peltz atraviesa un momento delicado. Y es que tras la boda de Selena y Benny, celebrada el 27 de septiembre de 2025, el vínculo entre ellos se habría fracturado.
La ausencia de Brooklyn y Nicola, así como la falta de felicitaciones, generó decepción en Selena, quien hasta hace poco mantenía una relación cercana con ambos.
“Selena da el cien por ciento en sus amistades y siente que ha sido traicionada”, afirmó una fuente consultada por el Daily Mail, quien destacó que la omisión del hijo mayor de David y Victoria Beckham y su esposa fue un mensaje “muy decepcionante”.
Ausencia de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz en la boda de Selena Gomez evidencia fractura en su amistad
La boda de Selena Gomez y Benny Blanco se llevó a cabo en una ceremonia en el Seacrest Nursery, cerca de Santa Bárbara, California, con la presencia de familiares y amigos cercanos como Taylor Swift, Martin Short y Steve Martin.
Sin embargo, la ausencia de Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz, quienes compartieron viajes, celebraciones y momentos personales con Selena, fue notable y percibida como una señal de ruptura.
Selena Gomez era tan amiga de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz que formaban una ‘throuple’ o ‘pareja triple’
La amistad entre los tres se consolidó en 2022, cuando comenzaron a aparecer juntos en redes sociales y eventos como la Academy Museum Gala en octubre de ese año. Selena bromeaba llamando a Nicola su “esposa” y compartían vacaciones, cenas familiares y publicaciones donde daban muestra de lo bien que se llevaban.
En una entrevista para Wondermind, en mayo de 2023, Selena Gomez expresó de manera abierta cuán profunda era la amistad que la unía a Brooklyn y Nicola, con quienes consideraba tener una relación sentimental casi como de pareja.
“Me siento afortunada de ser parte de ustedes y nuestro pequeño throuple (‘pareja de tres’)”, dijo la cantante y empresaria en dicha ocasión.
Ante esta declaración, Nicola Peltz respondió: “¡Nuestro throuple! Te amo tanto, Selena, no tienes idea”. Los fans adoptaron el término “throuple” y celebraron su vínculo, que incluyó tatuajes a juego de la palabra “Angel”.
Así fue el principio del fin de la amistad de Selena con Brooklyn y Nicola
El distanciamiento entre Selena Gomez y Brooklyn Beckham y Nicola Peltz comenzó a notarse a mediados de 2025, con menos interacciones en redes sociales y eventos públicos.
La ausencia de la pareja en la boda de Selena y Benny Blanco marcó, sin embargo, un punto de quiebre. Según fuentes consultadas por el Daily Mail, Nicola estaba ocupada preparando un nuevo personale, lo que habría impedido su asistencia.
Desde su entorno aseguran que “no hay mala sangre” y que “desean lo mejor a Selena y Benny”, aunque reconocen que “ya no son tan cercanos como antes” y que las relaciones “evolucionan”.
Ni Selena Gomez ni su esposo Benny Blanco han comentado públicamente sobre la situación, y la cantante se mantiene enfocada en su nueva etapa como esposa y en sus proyectos musicales y empresariales. Sin embargo, es claro que Brooklyn y Nicola también han evitado mencionar a Selena en entrevistas recientes, con lo que se refuerza la percepción de un distanciamiento o, incluso, el final de su amistad.
Con información de Agencia México