Brooklyn Beckham y Nicola Peltz traicionaron a Selena Gomez, quien está “muy decepcionada” de ellos, aseguran

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz 'traicionaron' a Selena Gomez al no ir a su boda ni felicitarla, aseguran

Por si la crisis de ansiedad que tuvo en plena boda no fuera suficiente, otro aspecto negativo ha surgido en torno al día en que Selena Gomez se casó con Benny Blanco y éste tiene que ver con que la amistad entre Selena y la pareja formada por Brooklyn Beckham y Nicola Peltz atraviesa un momento delicado. Y es que tras la boda de Selena y Benny, celebrada el 27 de septiembre de 2025, el vínculo entre ellos se habría fracturado.

Boda de Benny Blanco y Selena Gomez (Instagram)

La ausencia de Brooklyn y Nicola, así como la falta de felicitaciones, generó decepción en Selena, quien hasta hace poco mantenía una relación cercana con ambos.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz eran hasta hace poco grandes amigos de Selena Gomez (Instagram/Brooklyn Beckham)

“Selena da el cien por ciento en sus amistades y siente que ha sido traicionada”, afirmó una fuente consultada por el Daily Mail, quien destacó que la omisión del hijo mayor de David y Victoria Beckham y su esposa fue un mensaje “muy decepcionante”.