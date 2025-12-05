La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordenó este jueves el bloqueo de las cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano y copropietario del 50% de la Organización Miss Universo (MUO).
La medida, confirmada por El Universal, se produce en el marco de una investigación en curso por la Fiscalía General de la República (FGR) que lo vincula a una red de delincuencia organizada dedicada al tráfico de narcóticos, armas de fuego e hidrocarburos robados (“huachicol”).
La Unidad de Inteligencia Financiera congela cuentas de Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordenó este jueves el bloqueo de las cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano y copropietario del 50% de la Organización Miss Universo (MUO).
La Unidad de Inteligencia Financiera congela cuentas de Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo
Esta noticia, agrava la polémica que rodea a Rocha desde hace meses, incluyendo acusaciones de manipulación en el reciente certamen de Miss Universo 2025.
Rocha Cantú, de 55 años y originario de Monterrey, Nuevo León, ha construido un imperio empresarial que abarca sectores como la energía, la aviación, los casinos, la salud y el entretenimiento. Sin embargo, su trayectoria está salpicada de sombras: desde el trágico atentado al Casino Royale en 2011, del que era socio y que dejó 52 muertos en un ataque atribuido a Los Zetas, hasta demandas laborales por despidos injustificados y litigios financieros por opacidad en sus compañías.
En 2017 incursionó en el sector hidrocarburos, obteniendo permisos para importar y exportar combustibles, un giro que ahora la FGR vincula directamente a sus presuntas actividades ilícitas. Pero fue su entrada al mundo de la belleza en 2023 la que lo catapultó a la fama global, aunque no sin generar un sinfín de polémicas.
La relación de Rocha Cantú con Miss Universo comenzó en octubre de 2023, cuando, a través de su empresa Legacy Holding Group USA Inc., adquirió el 50% de las acciones de JKN Global Group, propiedad de la empresaria tailandesa Anne Jakkaphong Jakrajutatip.
La transacción, valorada en decenas de millones de dólares, aunque el monto exacto no se ha divulgado públicamente, no fue una compra impulsiva, sino una estrategia calculada para diversificar su portafolio hacia el “soft power” y el empoderamiento femenino, según él mismo explicó en una entrevista con Líderes Mexicanos en 2024. “
No compré un concurso, sino una plataforma global de influencia cultural con presencia en más de 130 países”, declaró Rocha, enfatizando su visión de transformar la marca en un “triángulo” de concurso, productos y plataforma digital, con México como eje operativo para Norteamérica y Sudamérica.
Las acusaciones contra Raúl Rocha Cantú
El acuerdo dividió las responsabilidades: Legacy Holding asumió el control de las regiones americanas, mientras JKN manejaba Asia y el resto del mundo. En enero de 2024, Rocha formalizó su rol como presidente de la MUO, sucediendo a directivos previos y posicionando a México como potencia en el certamen, un hito que culminó con la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 el 21 de noviembre en Bangkok, Tailandia.
Sin embargo, esta adquisición no estuvo exenta de críticas. Antiguos colaboradores, como la exdirectora nacional Lupita Jones, primera mexicana en ganar Miss Universo en 1991, lo acusaron de irregularidades administrativas, incluyendo el uso de fundaciones inexistentes para recaudar fondos y la exigencia de promociones no remuneradas de productos como la línea “Miss Universe Skincare” a las concursantes.
Bajo la gestión de Rocha, Miss Universo ha pasado de ser un ícono de la belleza tradicional a un campo minado de escándalos. Apenas en febrero de 2024, un video filtrado, grabado en octubre de 2023, mostró a Rocha y Jakrajutatip discutiendo abiertamente que “la inclusión es el nuevo modelo de negocio”. En la cinta, Rocha se refería despectivamente a algunas candidatas como “gordas” y “de rating”, lo que desató acusaciones de manipulación y falta de transparencia, cuestionando si los cambios en los criterios de selección (como la inclusión de mujeres casadas, madres o transgénero) eran genuinos o meramente mercadotécnicos.
El clímax llegó con la edición 74 en noviembre de 2025. La victoria de Bosch, la primera tabasqueña en coronarse, fue empañada por denuncias de fraude.
Omar Harfouch, músico franco-libanés y exjurado, renunció horas antes de la final alegando presiones de Rocha y su hijo para favorecer a la mexicana, describiéndolo como un “intercambio de favores” ligado a contratos con Pemex, donde el padre de Bosch, Bernardo Bosch Hernández, es directivo.
Harfouch afirmó en un documental para HBO que mostró conexiones entre Rocha y la familia Bosch, incluyendo un contrato de 745.6 millones de pesos adjudicado en 2023 a Soluciones Gasíferas del Sur, empresa de Rocha, mediante licitación pública. Pemex negó irregularidades, pero el escándalo generó acoso cibernético contra Bosch, quien el 2 de diciembre defendió a Rocha: “No se ha probado nada… Quieren quitarle mérito a mi triunfo”.
Rocha no ha sido detenido ni encontrado culpable aún; el pasado 19 de noviembre, se acogió al “criterio de oportunidad” como testigo protegido, aportando datos sobre cómplices a cambio de inmunidad temporal.
La FGR no ha desistido de la orden de aprehensión, emitida por el juez Rodrigo Rosales Salazar en Querétaro, pero suspendió su ejecución. Sin embargo, el congelamiento de cuentas, complica su posición, permitiendo a las autoridades rastrear flujos financieros sospechosos.