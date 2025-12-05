La Unidad de Inteligencia Financiera congela cuentas de Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo

Esta noticia, agrava la polémica que rodea a Rocha desde hace meses, incluyendo acusaciones de manipulación en el reciente certamen de Miss Universo 2025.

Rocha Cantú, de 55 años y originario de Monterrey, Nuevo León, ha construido un imperio empresarial que abarca sectores como la energía, la aviación, los casinos, la salud y el entretenimiento. Sin embargo, su trayectoria está salpicada de sombras: desde el trágico atentado al Casino Royale en 2011, del que era socio y que dejó 52 muertos en un ataque atribuido a Los Zetas, hasta demandas laborales por despidos injustificados y litigios financieros por opacidad en sus compañías.

En 2017 incursionó en el sector hidrocarburos, obteniendo permisos para importar y exportar combustibles, un giro que ahora la FGR vincula directamente a sus presuntas actividades ilícitas. Pero fue su entrada al mundo de la belleza en 2023 la que lo catapultó a la fama global, aunque no sin generar un sinfín de polémicas.

La relación de Rocha Cantú con Miss Universo comenzó en octubre de 2023, cuando, a través de su empresa Legacy Holding Group USA Inc., adquirió el 50% de las acciones de JKN Global Group, propiedad de la empresaria tailandesa Anne Jakkaphong Jakrajutatip.

Raúl Rocha tomará acciones legales contra los medios de comunicación que difamaron su integridad y la del concurso. (Instagram - @raulrocha777)

La transacción, valorada en decenas de millones de dólares, aunque el monto exacto no se ha divulgado públicamente, no fue una compra impulsiva, sino una estrategia calculada para diversificar su portafolio hacia el “soft power” y el empoderamiento femenino, según él mismo explicó en una entrevista con Líderes Mexicanos en 2024. “

No compré un concurso, sino una plataforma global de influencia cultural con presencia en más de 130 países”, declaró Rocha, enfatizando su visión de transformar la marca en un “triángulo” de concurso, productos y plataforma digital, con México como eje operativo para Norteamérica y Sudamérica.