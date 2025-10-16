Los espectaculares zapatos que Selena Gomez usó en su boda y todo mundo ignoró (los vas a querer ya)

La boda de Selena Gomez y Benny Blanco, celebrada en Montecito, California, el 27 de septiembre de 2025, aún está en boca de todos. Y no, no fue únicamente por el vestido un diseño de Ralph Lauren que parecía sacado de un cuento moderno, ni por los invitados que aportaron brillo a la ceremonia.

El verdadero detalle que casi pasa desapercibido fueron sus zapatos. Sí, nos referimos a las bailarinas Roger Vivier Mini Strap, fabricadas en piel blanca con hebilla de cristales, que Selena seleccionó para su gran evento. Una elección que demuestra que la comodidad puede ir de la mano del lujo, y que los detalles de estilo pueden captar toda la atención. Según la casa francesa, “Selena reafirmó la elegancia eterna y la artesanía de primera clase que identifican a Roger Vivier, estableciendo a la firma como un ícono de lujo en los momentos más inolvidables”. No podrían estar más en lo cierto: la cantante logró que un par de flats brillara tanto como su anillo de compromiso.