Los espectaculares zapatos que Selena Gomez usó en su boda y todo mundo ignoró (los vas a querer ya)

En la boda de Selena Gomez hubo de todo: romance, lujo y un estilo que fue tan discreto como brillante. Un toque inesperado que actualmente se está convirtiendo en tendencia entre las novias del 2025.    
jue 16 octubre 2025 10:58 AM
Boda de Selena Gomez
Selena Gomez y Benny Blanco dictaron tendencia en su boda. (via Instagram (@selenagomez))

La boda de Selena Gomez y Benny Blanco, celebrada en Montecito, California, el 27 de septiembre de 2025, aún está en boca de todos. Y no, no fue únicamente por el vestido un diseño de Ralph Lauren que parecía sacado de un cuento moderno, ni por los invitados que aportaron brillo a la ceremonia.

El verdadero detalle que casi pasa desapercibido fueron sus zapatos. Sí, nos referimos a las bailarinas Roger Vivier Mini Strap, fabricadas en piel blanca con hebilla de cristales, que Selena seleccionó para su gran evento. Una elección que demuestra que la comodidad puede ir de la mano del lujo, y que los detalles de estilo pueden captar toda la atención. Según la casa francesa, “Selena reafirmó la elegancia eterna y la artesanía de primera clase que identifican a Roger Vivier, estableciendo a la firma como un ícono de lujo en los momentos más inolvidables”. No podrían estar más en lo cierto: la cantante logró que un par de flats brillara tanto como su anillo de compromiso.

El regreso de las balerinas: el símbolo reciente del lujo silencioso que llevó Selena Gomez en su boda

Lo que hace unos años era simplemente un zapato casual, en 2025 se ha establecido como una declaración de moda. Las balerinas han vuelto a estar en tendencia en pasarelas, bodas y alfombras rojas, formando parte del movimiento del quiet luxury: ese lujo discreto que prioriza la comodidad, los materiales de calidad y la elegancia sin exageraciones.

Boda de Selena Gómez
En honor a SHOWGIRL... ¡Qué suerte tenerte a mi lado casi 20 años después, Gator! Te quiero @taylorswift por siempre. ((Via instagram @selenagomez))

Recientemente, figuras como Katie Holmes, Zendaya y Kaia Gerber han lucido flats satinados, con moños o hebillas joya, mostrando que estos zapatos no solo son versátiles, sino también piezas fundamentales en los estilos más sofisticados.

¿Por qué se habla de las balerinas que Selena Gomez usó en su boda?

Porque reflejan exactamente lo que las novias actuales desean: comodidad sin sacrificar el estilo, un toque personal que combina la perfección del vestido con la naturalidad del movimiento.

Selena Gomez
Para la ocasión Selena usó dos vestidos de Ralph Lauren (Instagram (@selenagomez))

Las Roger Vivier Mini Strap, con su forma redondeada y hebilla brillante, ejemplifican cómo un accesorio sencillo puede transformar por completo un atuendo. Asimismo, evocan esa estética vintage que está predominando en 2025: romántica, refinada, pero sin pretensiones. Y lo mejor es que las balerinas encajan en cualquier momento de la celebración: la ceremonia, el vals, la fiesta o el after. Selena se las arregló para jugar con eso, un cambio discreto pero importante que le permitió moverse, bailar y disfrutar sin preocuparse por los tacones.

Tags

Cultura pop Accesorios Selena Gomez

