El curioso detalle en común de las bodas de Selena Gomez y Justin Bieber

Selena Gomez recurrió a lo mismos organizadores de bodas que Justin Bieber

Solo unos días después de la esperada boda, trascendió que Selena Gomez y Benny Blanco recurrieron a los mismos organizadores que Justin Bieber y Hailey contrataron para su enlace en 2019.

Se casaron durante usa ceremonia íntima (Instagram (@selenagomez))

De acuerdo el sitio de noticias Page Six, la actriz de Only Murders in the Building y el productor musical recurrieron a los servicios de Revelry Event Designers para decorar el espacio donde realizaron su boda que reunió a grandes personalidades como Taylor Swift, Ed Sheeran, Steve Martin, Martin Short, Paris Hilton, Camila Cabello, Cara Delevingne y Zoe Saldaña.

El sitio de noticias publicó una serie de fotos aéreas que muestran los camiones de la empresa en el lugar donde la pareja celebró su boda que incluyó carpas monumentales, salones al aire libre con vistas al océano y cocinas gourmet temporales

Justin y Hailey Bieber (Instagram)

Por su parte, el Daily Mail informó que la reconocida wedding planner y experta en eventos de celebridades Mindy Weiss también ayudó con la organización de la ceremonia. En el sitio web de la empresa se especifica que ellos y la experta fueron los responsables de la decoración de la boda de Justin y Hailey Bieber en Carolina del Sur.