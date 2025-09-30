El curioso detalle en común de las bodas de Selena Gomez y Justin Bieber

Selena Gómez y Benny Blanco se convirtieron en marido y mujer la tarde del sábado 27 de septiembre de 2025, tras más de dos años de relación. La pareja se casó en una íntima ceremonia en Sea Crest Nursery en Santa Bárbara, California.
La actriz y cantante fue la primera en compartir las primeras fotografías y videos de la boda a través de su cuenta de Instagram las cuales acompañó con la fecha especial: "9.27.25".
Selena Gomez recurrió a lo mismos organizadores de bodas que Justin Bieber
De acuerdo el sitio de noticias Page Six, la actriz de Only Murders in the Building y el productor musical recurrieron a los servicios de Revelry Event Designers para decorar el espacio donde realizaron su boda que reunió a grandes personalidades como Taylor Swift, Ed Sheeran, Steve Martin, Martin Short, Paris Hilton, Camila Cabello, Cara Delevingne y Zoe Saldaña.
El sitio de noticias publicó una serie de fotos aéreas que muestran los camiones de la empresa en el lugar donde la pareja celebró su boda que incluyó carpas monumentales, salones al aire libre con vistas al océano y cocinas gourmet temporales
Por su parte, el Daily Mail informó que la reconocida wedding planner y experta en eventos de celebridades Mindy Weiss también ayudó con la organización de la ceremonia. En el sitio web de la empresa se especifica que ellos y la experta fueron los responsables de la decoración de la boda de Justin y Hailey Bieber en Carolina del Sur.
¿Qué hizo Justin Bieber mientras Selena Gomez se casaba?
Pocas horas después de su boda, Selena Gomezcompartió las primeras fotos oficiales del enlace con Benny Blanco. Al mismo tiempo, Justin Bieber publicó en su cuenta de Instagram un carrusel de fotos jugando básquetbol.
El artista canadiense compartió la tarde del sábado varias imágenes del partido en The League en Los Ángeles. Más tarde se reportó que se reunió con Paul Stanley y Gene Simmons de Kiss en un estudio de grabación.
Sin embargo, lo que llamó la atención no fueron las imágenes deportivas, sino la canción que eligió para acompañarlas: “I DO”, una balada romántica inspirada en su matrimonio con Hailey Bieber e incluida en su nuevo álbum SWAG.
El título, que se traduce como “Acepto” o “Sí, quiero” (palabras tradicionales en una boda), contiene varias frases fueron interpretadas por los fans como una confesión personal hacia Selena Gomez.