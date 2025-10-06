Las fotos de Taylor Swift en la boda de Selena Gomez que nadie había visto

Así comenzó la amistad de Taylor Swift y Selena Gomez

La amistad de Taylor Swift y Selena Gomez comenzó a mediados de los años 2000, cuando ambas estaban dando sus primeros pasos hacia el estrellato. El punto de conexión fue un tanto curioso: ambas salían, en ese momento, con miembros de los Jonas Brothers. Selena estaba saliendo con Nick Jonas, mientras que Taylor tenía una relación con Joe Jonas. Aunque esas historias de amor no duraron, el vínculo que surgió entre ellas fue mucho más duradero.

En una entrevista de 2017 con la estación de radio británica KISS FM UK, Selena recordó entre risas: “Básicamente salimos con los Jonas Brothers al mismo tiempo. Era muy divertido… Fue probablemente lo mejor que sacamos de esas relaciones”.

Selena Gomez y Taylor Swift (Getty Images)

Con el tiempo, su amistad se fortaleció. Swift fue una de las primeras en apoyar públicamente los lanzamientos de Selena, y viceversa. Se han acompañado en alfombras rojas, premiaciones y momentos personales clave. En 2011, por ejemplo, Selena apareció en uno de los shows de Taylor durante su gira Speak Now, y juntas interpretaron “Who Says”, una de las canciones más representativas del mensaje de autoestima que ambas han impulsado.

Selena Gomez y Taylor Swift (Instagram)

A pesar de sus apretadas agendas, ambas han dejado claro que su amistad no es solo de apariencias. En múltiples entrevistas, la cantante estadounidense ha descrito a Selena como su “amiga más longeva”, mientras que Selena la ha llamado “mi hermana mayor”, destacando cómo siempre ha estado presente en los momentos difíciles.

En 2019, cuando Gomez lanzó la canción Lose You To Love Me, Taylor fue una de las primeras en expresar públicamente su orgullo, diciendo: “Esta canción es lo mejor que ha hecho. Estoy muy orgullosa de ella. Me hizo llorar”. A lo largo de los años, se han defendido mutuamente frente a la prensa, han compartido momentos privados y también han dejado que sus fans vean su complicidad en redes sociales.

Acompañadas de otras famosas, las dos cantantes se reúnen para festejar a una de sus amigas en una divertida noche. (Instagram)

Más recientemente, su vínculo sigue intacto: han sido vistas juntas en eventos como los VMAs 2023, así como también en la más reciente boda de Selena, donde la actriz compartió fotos junto a Taylor que demuestran que su relación no es solo una fachada pública, sino una amistad real.