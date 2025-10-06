Una semana después de que Selena Gomez le diera el "Sí, acepto" a Benny Blanco, la cantante sorprendió a sus seguidores al publicar en redes sociales una serie de fotos inéditas de su boda en las que aparece junto a su amiga de años, Taylor Swift.
Las fotos de Taylor Swift en la boda de Selena Gomez que nadie había visto
Selena Gomez revela fotos inéditas junto a Taylor Swift en su boda
A través de su cuenta de Instagram, Selena Gomez nos hizo testigos de la cercanía que mantiene con Taylor Swift al compartir un álbum de fotos que capturó momentos más allá de la ceremonia nupcial: imágenes de ambas y, por supuesto, la actriz también reveló el vestido que Taylor eligió para esta ocasión especial.
En uno de los videos que publico Gomez, la intérprete de Karma aparece grabando con su celular mientras arreglan a Selena. Sin embargo, de fondo se escucha a la cantante decir en voz baja: “Are you even serious?”. Esa frase quedó registrada en el clip y se volvió uno de los fragmentos más comentados de la publicación.
Por otro lado, la esposa de Benny Blanco, dedicó unas palabras a su amiga, quien recientemente acaba de lanzar su álbum The Life of a Showgirl: En honor a SHOWGIRL... ¡Bendecida de tenerte a mi lado casi 20 años después cocodrilo! Te amo @taylorswift por siempre y siempre", escribió.
Así comenzó la amistad de Taylor Swift y Selena Gomez
La amistad de Taylor Swift y Selena Gomez comenzó a mediados de los años 2000, cuando ambas estaban dando sus primeros pasos hacia el estrellato. El punto de conexión fue un tanto curioso: ambas salían, en ese momento, con miembros de los Jonas Brothers. Selena estaba saliendo con Nick Jonas, mientras que Taylor tenía una relación con Joe Jonas. Aunque esas historias de amor no duraron, el vínculo que surgió entre ellas fue mucho más duradero.
En una entrevista de 2017 con la estación de radio británica KISS FM UK, Selena recordó entre risas: “Básicamente salimos con los Jonas Brothers al mismo tiempo. Era muy divertido… Fue probablemente lo mejor que sacamos de esas relaciones”.
Con el tiempo, su amistad se fortaleció. Swift fue una de las primeras en apoyar públicamente los lanzamientos de Selena, y viceversa. Se han acompañado en alfombras rojas, premiaciones y momentos personales clave. En 2011, por ejemplo, Selena apareció en uno de los shows de Taylor durante su gira Speak Now, y juntas interpretaron “Who Says”, una de las canciones más representativas del mensaje de autoestima que ambas han impulsado.
A pesar de sus apretadas agendas, ambas han dejado claro que su amistad no es solo de apariencias. En múltiples entrevistas, la cantante estadounidense ha descrito a Selena como su “amiga más longeva”, mientras que Selena la ha llamado “mi hermana mayor”, destacando cómo siempre ha estado presente en los momentos difíciles.
En 2019, cuando Gomez lanzó la canción Lose You To Love Me, Taylor fue una de las primeras en expresar públicamente su orgullo, diciendo: “Esta canción es lo mejor que ha hecho. Estoy muy orgullosa de ella. Me hizo llorar”. A lo largo de los años, se han defendido mutuamente frente a la prensa, han compartido momentos privados y también han dejado que sus fans vean su complicidad en redes sociales.
Más recientemente, su vínculo sigue intacto: han sido vistas juntas en eventos como los VMAs 2023, así como también en la más reciente boda de Selena, donde la actriz compartió fotos junto a Taylor que demuestran que su relación no es solo una fachada pública, sino una amistad real.