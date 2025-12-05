¿Quién fue Eduardo Manzano, El Polivoz? Así fue su carrera y vida personal

Este viernes 5 de diciembre falleció el actor y comediante mexicano Eduardo Eugenio Manzano Balderas, mejor conocido como "El Polivoz", a los 87 años de edad.
La noticia fue dada a conocer por su hijo, Eduardo Alfonzo Manzano Martínez, a través de redes sociales. “Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo. Fue un hombre extraordinario. Bondadoso, inteligente y con un corazón tan grande como su talento”, informó.
Aunque no se han detallado causas específicas, los últimos meses Manzano enfrentó padecimientos propios de la edad que lo mantuvieron bajo cuidados médicos. No se ha informado de una enfermedad crónica concreta, pero allegados señalaron que su salud se había debilitado progresivamente tras una infección en la vesícula biliar que lo llevó a una hospitalización de emergencia en mayo de 2021.
Nacido el 18 de julio de 1938 en la Ciudad de México, desde muy joven, Eduardo Manzano se inclinó por el mundo del entretenimiento y la comedia en la televisión mexicana. Alcanzó la fama en los años sesenta cuando, junto a Enrique Cuenca, formó el legendario dúo humorístico Los Polivoces. El programa dominó las décadas de 1960 y 1970 con sketches que se convirtieron en referentes culturales por un estilo de humor con sátira social. Sus personajes trascendieron generaciones. Entre ellos se encuentran figuras como “Wash & Wear”, “Gordolfo Gelatino”, “Don Teofilito” y “Agallón Mafafas”, todos nacidos de su capacidad para observar la realidad y caricaturizarla con ingenio.
¿Quiénes fueron los Polivoces?
En los sesenta, la carrera de Eduardo Manzano despegó al crear con Enrique Cuenca el dúo humorístico Los Polivoces. El programa, del mismo nombre, se transmitió durante años con un éxito abrumador y se convirtió en una referencia inmediata del humor mexicano. Los sketches, que eran esperados semana a semana, lograron algo poco común: que personajes ficticios se incorporaran al lenguaje cotidiano del país.
Manzano no solo actuaba, observaba, estudiaba y reinterpretaba los roles sociales mexicanos. Esa capacidad lo llevó a construir personajes que todavía hoy son reconocibles: “Gordolfo Gelatino”, el niño consentido; “Wash & Wear”, el personaje que caricaturizaba al ejecutivo moderno de la época; “Agallón Mafafas”, un hombre hechizado por su propia verborrea; y “Don Teofilito”, un anciano que repetía incansablemente “¡No me tengan paciencia!”.
La trayectoria de Eduardo Manzano
Tras la separación de Los Polivoces, Manzano continuó su trayectoria con proyectos propios tanto en cine como en televisión. Durante la década de los setenta protagonizó el programa El Show de Eduardo II, mientras que en el cine participó en diversas producciones de comedia.
Décadas más tarde, su figura se volvió familiar para una nueva generación gracias a Una familia de diez, serie estrenada en 2007 donde interpreta a Don Arnoldo López Conejo. Su personaje, un adulto mayor con personalidad exagerada y ocurrencias constantes, volvió a colocarlo entre los favoritos del público joven. Para niños y adolescentes, el primer acercamiento a Eduardo Manzano no fueron Los Polivoces, sino este papel que reveló su habilidad para adaptarse y conservar su carisma.
La vida personal de Eduardo Manzano, El Polivoz
Eduardo Manzano mantuvo una vida personal reservada frente a su vida artística. Su primer matrimonio fue con Lourdes Martínez, conocida por haber sido la primera voz del grupo Los Impala. Con ella tuvo tres hijos: Mariela, Ariel y Eduardo Manzano Martínez, mejor conocido como Lalo Manzano Jr.. Este último siguió, aunque de manera distinta, los pasos de su padre. Se convirtió en imitador y comediante, y a lo largo de los años ha hablado públicamente del orgullo y la influencia que representa pertenecer a una familia dedicada al humor.
Sus último años, Manzano mantuvo una relación con Susana Parra, quien estuvo a su lado durante sus complicaciones de salud.
Aunque tuvo una carrera mediática, Manzano optó por mantener su vida personal alejada de la prensa. Sus apariciones públicas se centraron en su trabajo o en eventos relacionados con la promoción de sus proyectos.
¿De qué murió El Polivoz?
En mayo de 2021, Eduardo Manzano fue hospitalizado debido a una infección en la vesícula biliar. Su esposa informó entonces que el cuadro había sido delicado, pero que el actor estaba respondiendo bien al tratamiento. Este episodio marcó un periodo de atención hacia su salud, especialmente considerando su edad y la preocupación del público.
A mediados de 2025 circuló en redes sociales un rumor sobre su supuesto fallecimiento. La noticia se viralizó rápidamente y dio pie a mensajes de condolencias. El impacto fue tal que su hijo, Lalo Manzano Jr., decidió desmentir la noticia de forma directa. Pidió responsabilidad al público y ratificó que su padre estaba vivo. Poco después, la familia compartió una foto reciente del comediante, lo que permitió frenar la ola de desinformación.
Hasta ahora, no se ha revelado causa oficial de su muerte, sin embargo, la infección en la vesícula biliar que vivió en 2021 desencadenó otros problemas de salud propios de la edad.