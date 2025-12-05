¿Quién fue Eduardo Manzano, El Polivoz? Así fue su carrera y vida personal

Nacido el 18 de julio de 1938 en la Ciudad de México, desde muy joven, Eduardo Manzano se inclinó por el mundo del entretenimiento y la comedia en la televisión mexicana. Alcanzó la fama en los años sesenta cuando, junto a Enrique Cuenca, formó el legendario dúo humorístico Los Polivoces. El programa dominó las décadas de 1960 y 1970 con sketches que se convirtieron en referentes culturales por un estilo de humor con sátira social. Sus personajes trascendieron generaciones. Entre ellos se encuentran figuras como “Wash & Wear”, “Gordolfo Gelatino”, “Don Teofilito” y “Agallón Mafafas”, todos nacidos de su capacidad para observar la realidad y caricaturizarla con ingenio.

¿Quiénes fueron los Polivoces?

En los sesenta, la carrera de Eduardo Manzano despegó al crear con Enrique Cuenca el dúo humorístico Los Polivoces. El programa, del mismo nombre, se transmitió durante años con un éxito abrumador y se convirtió en una referencia inmediata del humor mexicano. Los sketches, que eran esperados semana a semana, lograron algo poco común: que personajes ficticios se incorporaran al lenguaje cotidiano del país.

Muere Eduardo Manzano, El Polivoz, a los 87 años. (Cuartoscuro)

Manzano no solo actuaba, observaba, estudiaba y reinterpretaba los roles sociales mexicanos. Esa capacidad lo llevó a construir personajes que todavía hoy son reconocibles: “Gordolfo Gelatino”, el niño consentido; “Wash & Wear”, el personaje que caricaturizaba al ejecutivo moderno de la época; “Agallón Mafafas”, un hombre hechizado por su propia verborrea; y “Don Teofilito”, un anciano que repetía incansablemente “¡No me tengan paciencia!”.

La trayectoria de Eduardo Manzano

Tras la separación de Los Polivoces, Manzano continuó su trayectoria con proyectos propios tanto en cine como en televisión. Durante la década de los setenta protagonizó el programa El Show de Eduardo II, mientras que en el cine participó en diversas producciones de comedia.

Décadas más tarde, su figura se volvió familiar para una nueva generación gracias a Una familia de diez, serie estrenada en 2007 donde interpreta a Don Arnoldo López Conejo. Su personaje, un adulto mayor con personalidad exagerada y ocurrencias constantes, volvió a colocarlo entre los favoritos del público joven.

Para niños y adolescentes, el primer acercamiento a Eduardo Manzano no fueron Los Polivoces, sino este papel que reveló su habilidad para adaptarse y conservar su carisma.