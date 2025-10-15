Sergio Mayer Mori revela duro momento que vivió en la escuela por ser hijo de Bárbara Mori

Sergio Mayer Mori recordó la polémica con Natália Subtil por su diferencia de edad

Durante otra conversación con sus compañeros, Sergio Mayer Mori recordó la polémica que enfrentó hace casi 10 años con su ex pareja y mamá de hija Mila, Natália Subtil, quien en varias ocasiones lo ha acusado de no hacerse cargo de la niña.

Natalia Subtil, Sergio Mayer Mori y su hija Mila (Instagram/nataliasubtil)

El actor aseguró que en ese momento fue duramente señalado por el hecho de ser hijo de dos figuras públicas y hombre: “Se salió de la casa y lo primero que hizo fue ir a una de las revistas amarillistas y decir ‘Este güey me embarazó, me sacó de la casa, este güey no sé qué’, cuando yo era menor de edad. Y aun así la prensa y todo el público cayó sobre mí porque tengo pit*”, relató el actor.

El joven añadió que, pese a la polémica, nadie cuestionó la diferencia de edad entre él y Natália: “La prensa pudo ser objetiva y decir ‘Miren esta nota, que está embarazada, pero qué pedo con esto (la edad)’, pero, no había esa conciencia hace 10 años. Hoy sí, hoy lo he visto, hoy veo que dicen ‘Hey, qué pedo con las edades, ¿por qué nadie dice nada?’”, expresó.

Sergio Mayer Mori y su hija Mila (Instagram)

Incluso comparó su situación con la de Sasha Sokol y Luis de Llano: “Es una historia muy parecida, de un güey muy grande con una persona muy joven; y tuvo consecuencia 40 años después. A lo que voy es que se marcó un precedente de que no importa si fue hace 10, 20, 40 o 100 años, cuando estés listo puedes salir a decirlo y te van a escuchar, y tienes derecho a decirlo cuando tú quieras. No expira”, agregó.

El hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer dejó en claro que, aunque podría denunciar a Natália Subtil, no lo hará por el bien de su hija, incluso aprovechó para reconocer su labora como mamá: “Yo se lo agradezco, es más, se lo digo a la cámara: Gracias, Natália, porque te has rifado; Mila es una súper niña, es súper inteligente, súper viva y súper cabrona, súper bien educada, y eso se lo debo todo a Natália”, expresó.