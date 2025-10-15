Sergio Mayer Mori revela duro momento que vivió en la escuela por ser hijo de Bárbara Mori

Sergio Mayer Mori sorprendió al compartir uno de los momentos más personales de su vida. El actor y cantante recordó la única vez que se se involucró en una pelea a golpes, a consecuencia del acoso y las burlas que enfrentó durante su adolescencia por ser hijo de la reconocida actriz Bárbara Mori.
Esta revelación la hizo durante su participación en el reality show La Granja VIP, donde a lo largo de estos días ha mostrado una faceta poco conocida de su vida, pese a que desde su nacimiento ha crecido frente a los reflectores por su hijo de dos figuras públicas, Bárbara Mori y Sergio Mayer.
Sergio Mayer Mori sufrió acoso por ser hijo de Bárbara Mori
Durante una plática con sus compañeros del reality, Sergio Mayer Mori recordó que la única vez que se ha peleado a golpes ocurrió durante su época de estudiante en una academia militar, donde constante se burlaban de él por ser hijo de Bárbara Mori, quien en ese momento ya era una actriz reconocida de la televisión mexicana.
“Solo una vez me he agarrado a madrazos en mi vida y es de las peores cosas que me han pasado. Se me apagó el cerebro literal”, compartió. El músico reveló que, aunque desde muy joven practicó box y karate, nunca había utilizado sus habilidades para golpear a alguien, hasta que una situación de acoso lo llevó al límite y lo hizo reaccionar.
“En la militar había mucha carrilla, pero un güey si se pasó de lanza. No saben la cantidad de carrilla que me tiraban con mi jefa, imagínense, puro puberto de 14. Un día estábamos en la clase de matemáticas y había un proyector en el salón donde cada quien conectaba su compu y proyectaba su tarea y un pendejo a media clase conecta su compu y aparecen unas fotos de mi jefa, le pateé la cara literal, nunca en mi vida había tenido esa sensación y nunca la he vuelto a tener”, contó Mayer.
El joven explicó que el acoso comenzó a aumentar a medida que la fama de su mamá crecía, especialmente durante la transmisión de la telenovela Rubí, en la que Bárbara Mori alcanzó el reconocimiento internacional, sin embargo, agregó que la actriz nunca se enteró de la situación.
Sergio Mayer Mori recordó la polémica con Natália Subtil por su diferencia de edad
Durante otra conversación con sus compañeros, Sergio Mayer Mori recordó la polémica que enfrentó hace casi 10 años con su ex pareja y mamá de hija Mila, Natália Subtil, quien en varias ocasiones lo ha acusado de no hacerse cargo de la niña.
El actor aseguró que en ese momento fue duramente señalado por el hecho de ser hijo de dos figuras públicas y hombre: “Se salió de la casa y lo primero que hizo fue ir a una de las revistas amarillistas y decir ‘Este güey me embarazó, me sacó de la casa, este güey no sé qué’, cuando yo era menor de edad. Y aun así la prensa y todo el público cayó sobre mí porque tengo pit*”, relató el actor.
El joven añadió que, pese a la polémica, nadie cuestionó la diferencia de edad entre él y Natália: “La prensa pudo ser objetiva y decir ‘Miren esta nota, que está embarazada, pero qué pedo con esto (la edad)’, pero, no había esa conciencia hace 10 años. Hoy sí, hoy lo he visto, hoy veo que dicen ‘Hey, qué pedo con las edades, ¿por qué nadie dice nada?’”, expresó.
Incluso comparó su situación con la de Sasha Sokol y Luis de Llano: “Es una historia muy parecida, de un güey muy grande con una persona muy joven; y tuvo consecuencia 40 años después. A lo que voy es que se marcó un precedente de que no importa si fue hace 10, 20, 40 o 100 años, cuando estés listo puedes salir a decirlo y te van a escuchar, y tienes derecho a decirlo cuando tú quieras. No expira”, agregó.
El hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer dejó en claro que, aunque podría denunciar a Natália Subtil, no lo hará por el bien de su hija, incluso aprovechó para reconocer su labora como mamá: “Yo se lo agradezco, es más, se lo digo a la cámara: Gracias, Natália, porque te has rifado; Mila es una súper niña, es súper inteligente, súper viva y súper cabrona, súper bien educada, y eso se lo debo todo a Natália”, expresó.