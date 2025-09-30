Publicidad

Los DOS vestidos de novia de Selena Gomez, a detalle

La cantante Selena Gomez llevó dos románticos vestidos de novia durante su enlace con Benny Blanco, te contamos los detalles de las piezas.
mar 30 septiembre 2025 08:57 AM
Selena Gomez
Los bridal looks de la cantante para su boda durante el fin de semana (Instagram (@selenagomez))

Moríamos de ganas por ver el look de novia de Selena Gomez y no nos decepcionó. La actriz y cantante eligió dos vestidos para su boda de Benny Blanco , recordándonos que siempre hay tiempo para un cambio. Te contamos todo sobre estos vestidos con los que dio el sí.

Los dos vestidos de novia de Selena Gomez

Para caminar hacia el altar y casarse con Benny Blanco, Selena usó un diseño costum de la marca Ralph Lauren. Se trató de un vestido en satén blanco con cuello halter y una silueta con mucha caída que dio la sensación de fluir con el viento, un estilo que recordó al de las divas del cine clásico de Hollywood. Para dar aún más romanticismo, el escote de la pieza fue bordado con flores de encaje.

En cuanto a su beauty look, la cantante optó por verse muy natural y brillar con un bob a la perfección, un look atemporal y romántico.

SelenaGomez
La cantante se casó con Benny Blanco el sábado 27 de septiembre (Instagram (@selenagomez))

El vestido fue pensado para resaltar la figura de la cantante con un drapeado en el corpiño que creó una silueta de reloj de arena. Como accesorios, la cantante llevó aretes de diamantes en forma de gota de Tiffany & Co. de 12 quilates y un ramo discreto de flores blancas. Un bridal look que mezcla lo sofisticado con lo sencillo creando a la perfección un estilo clásico con un toque moderno.

Selena Gomez
Para la ocasión Selena usó dos vestidos de Ralph Lauren (Instagram (@selenagomez))

Más tarde, Benny compartió en Instagram fotos de su esposa con un segundo vestido de novia. Este look, también de cuello halter y encaje con detalles muy femeninos, creó una sensación más romántica con una caída fluida y un velo largo que tiene un aire más bohemio y delicado.

SelenaGomez yBennyBlanco
La pareja subió a Instagram momentos de su boda (Instagram (@bennyblanco))

Los detalles de la boda de Selena Gomez y Benny Blanco

Mientras Selena brillaba en sus dos espectaculares vestidos, Benny optó por un smoking negro clásico también de Ralph Lauren.

En sus fotos del behind the scenes, el productor musical presumió su nuevo anillo dorado junto a exclusivos accesorios: un reloj con incrustaciones de diamantes y una pulsera de tennis.

SelenaGomez
Se casaron durante usa ceremonia íntima (Instagram (@selenagomez))

La ceremonia se celebró en Santa Bárbara, California, rodeada de naturaleza y ese toque y otoñal que solo los árboles pueden dar para crear un altar con estilo muy romántico y hogareño. Todo con un aire íntimo pero con suficiente estética visual para una estrella como Selena.

Más allá de los vestidos y lo poco que nos han compartido de boda, fue la declaración de Benny en redes la que ha conquistado al mundo: “Me casé con una princesa Disney de la vida real”, dijo tras su boda

Sin duda, fue un gran día: Dos looks, un acepto y una boda que ya quedó marcada como uno de los momentos más románticos del año.

RALPH
