Los DOS vestidos de novia de Selena Gomez, a detalle

Los dos vestidos de novia de Selena Gomez

Para caminar hacia el altar y casarse con Benny Blanco, Selena usó un diseño costum de la marca Ralph Lauren. Se trató de un vestido en satén blanco con cuello halter y una silueta con mucha caída que dio la sensación de fluir con el viento, un estilo que recordó al de las divas del cine clásico de Hollywood. Para dar aún más romanticismo, el escote de la pieza fue bordado con flores de encaje.

En cuanto a su beauty look, la cantante optó por verse muy natural y brillar con un bob a la perfección, un look atemporal y romántico.

La cantante se casó con Benny Blanco el sábado 27 de septiembre (Instagram (@selenagomez))

El vestido fue pensado para resaltar la figura de la cantante con un drapeado en el corpiño que creó una silueta de reloj de arena. Como accesorios, la cantante llevó aretes de diamantes en forma de gota de Tiffany & Co. de 12 quilates y un ramo discreto de flores blancas. Un bridal look que mezcla lo sofisticado con lo sencillo creando a la perfección un estilo clásico con un toque moderno.

Para la ocasión Selena usó dos vestidos de Ralph Lauren (Instagram (@selenagomez))

Más tarde, Benny compartió en Instagram fotos de su esposa con un segundo vestido de novia. Este look, también de cuello halter y encaje con detalles muy femeninos, creó una sensación más romántica con una caída fluida y un velo largo que tiene un aire más bohemio y delicado.