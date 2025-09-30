Moríamos de ganas por ver el look de novia de Selena Gomez y no nos decepcionó. La actriz y cantante eligió dos vestidos para su boda de Benny Blanco , recordándonos que siempre hay tiempo para un cambio. Te contamos todo sobre estos vestidos con los que dio el sí.
Los DOS vestidos de novia de Selena Gomez, a detalle
Para caminar hacia el altar y casarse con Benny Blanco, Selena usó un diseño costum de la marca Ralph Lauren. Se trató de un vestido en satén blanco con cuello halter y una silueta con mucha caída que dio la sensación de fluir con el viento, un estilo que recordó al de las divas del cine clásico de Hollywood. Para dar aún más romanticismo, el escote de la pieza fue bordado con flores de encaje.
En cuanto a su beauty look, la cantante optó por verse muy natural y brillar con un bob a la perfección, un look atemporal y romántico.
El vestido fue pensado para resaltar la figura de la cantante con un drapeado en el corpiño que creó una silueta de reloj de arena. Como accesorios, la cantante llevó aretes de diamantes en forma de gota de Tiffany & Co. de 12 quilates y un ramo discreto de flores blancas. Un bridal look que mezcla lo sofisticado con lo sencillo creando a la perfección un estilo clásico con un toque moderno.
Más tarde, Benny compartió en Instagram fotos de su esposa con un segundo vestido de novia. Este look, también de cuello halter y encaje con detalles muy femeninos, creó una sensación más romántica con una caída fluida y un velo largo que tiene un aire más bohemio y delicado.
Los detalles de la boda de Selena Gomez y Benny Blanco
Mientras Selena brillaba en sus dos espectaculares vestidos, Benny optó por un smoking negro clásico también de Ralph Lauren.
En sus fotos del behind the scenes, el productor musical presumió su nuevo anillo dorado junto a exclusivos accesorios: un reloj con incrustaciones de diamantes y una pulsera de tennis.
La ceremonia se celebró en Santa Bárbara, California, rodeada de naturaleza y ese toque y otoñal que solo los árboles pueden dar para crear un altar con estilo muy romántico y hogareño. Todo con un aire íntimo pero con suficiente estética visual para una estrella como Selena.
Más allá de los vestidos y lo poco que nos han compartido de boda, fue la declaración de Benny en redes la que ha conquistado al mundo: “Me casé con una princesa Disney de la vida real”, dijo tras su boda
Sin duda, fue un gran día: Dos looks, un acepto y una boda que ya quedó marcada como uno de los momentos más románticos del año.