El Auditorio Nacional se convirtió en un hervidero de emoción el día de ayer, cuando la jefa del trap latino pisó el escenario mexicano para iniciar su gira Latinaje por nuestro país. Cazzu llegó a México con un show espectacular que hizo cantar, bailar y derramar algunas lágrimas a sus más fieles fans. Te contamos todos los detalles.
Los mejores momentos del concierto de Cazzu en el Auditorio Nacional
Concierto de Cazzu en México
Acompañada de una orquesta en vivo, bailarines y escenografía sacada de una teenovela, Cazzu apareció en el escenario bajo un solo reflector para arrancar con "Ódiame", un tango que encendió al público de inmediato. Desde el momento en el que la argentina comenzó a bailar a dueto con su bailarín, supimos que no estábamos solo en un concierto, sino en una puesta en escena cuya trama se narraba a través de sus letras. Y no estábamos equivocados.
La historia detrás de Latinaje
A través de su sitio web oficial, Cazzu lanzó una serie de capítulos de "Latinaje: La novela", la historia de los personajes que el Auditorio Nacional conoció ayer por la noche. "Latinaje" está protagonizado por Julieta, una mujer con una doble vida: esposa y, secretamente, jefa del grupo delictivo "La banda de los 4". El concierto es una extensión de esta historia para envolverte a través de la música.
Ambientada en Buenos Aires de 1972, la novela sigue de cerca los temas del deseo, amores prohibidos y el poder de una mujer. Hasta ahora, hay cinco capítulos disponibles de la novela, los cuales seguirán siendo lanzados a lo largo de la gira por Latinoamérica.
La fiesta empezó cuando sonó "Dolce", la canción de regional mexicano que logró unir a todo el Auditorio y que, en su momento, dio mucho de qué hablar por ser considerado el debut de la argentina en el género del corrido tumbado. A lo largo del concierto, la banda tocó en vivo todo tipo de géneros como salsa, cumbia y bachata, como parte del homenaje que la trapera hace a los ritmos de Latinoamérica en su disco, sin dejar de lado el género que la llevó a la cima: el trap. Después de terminar el segmento teatral del concierto, se dio un momento para conectar con sus fans.
El poderoso mensaje que dejó Cazzu a sus fans
En un homenaje a Facundo Cabral, cantautor y poeta argentino, interpretó su canción "Mi pobre patrón", no sin antes agregar lo importante que es disfrutar de nuestros seres queridos y agradecer el poder vivir una noche como la del 14 de octubre frente al público mexicano. La argentina aprovechó también el espacio íntimo para dejar un mensaje personal que arrebató más de una lágrima.
Cuando la gente me critica por las imperfecciones, yo lo abrazo, porque a mí me gusta ser cómo soy. Espero que a ustedes también les guste ser ustedes.
Más adelante, con su característico humor y confianza, continuó con el siguiente set, asegurando la versatilidad de sus emociones: "Me desayuno a Luis Miguel y después soy la jefa del trap".
Cazzu rinde homenaje sorpresa a Thalía en su concierto
La canción inesperada en su setlist. Cazzu sorprendió a los fans que la acompañaron en el Auditorio Nacional con su interpretación de "No Me Enseñaste" de Thalía, a manera de rendirle homenaje a la música mexicana y a las estrellas que han marcado la historia musical de nuestro país. Su poderosa voz brilló con esta canción, pues logró darle su toque personal sin alterar el ritmo original de Thalía; aseguró que, aunque le fue muy difícil escoger el tema, decidió cantarlo con mucho cariño y respeto hacia el público mexicano y la intérprete original.
La trapera argentina reiteró su amor por México y la grandeza de nuestro país, así como la emoción que sentía por su primer Auditorio Nacional, el cual llenó por completo, marcando un hito en su carrera.
Así fue como entre luces, sensualidad y su poesía urbana Cazzu conquistó por completo al público de nuestro país.
Su voz impuso y su presencia llenó cada rincón del Auditorio, demostrando por qué es una de las artistas más importantes de la escena latina en la actualidad. Esta noche, la intérprete de "Jefa" firmó su legado como una favorita del público; y con el eco de miles de voces gritando su nombre, quedó claro que sí, Cazzu ya es mexicana.