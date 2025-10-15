Los mejores momentos del concierto de Cazzu en el Auditorio Nacional

Concierto de Cazzu en México

Acompañada de una orquesta en vivo, bailarines y escenografía sacada de una teenovela, Cazzu apareció en el escenario bajo un solo reflector para arrancar con "Ódiame", un tango que encendió al público de inmediato. Desde el momento en el que la argentina comenzó a bailar a dueto con su bailarín, supimos que no estábamos solo en un concierto, sino en una puesta en escena cuya trama se narraba a través de sus letras. Y no estábamos equivocados.

La historia detrás de Latinaje

A través de su sitio web oficial, Cazzu lanzó una serie de capítulos de "Latinaje: La novela", la historia de los personajes que el Auditorio Nacional conoció ayer por la noche. "Latinaje" está protagonizado por Julieta, una mujer con una doble vida: esposa y, secretamente, jefa del grupo delictivo "La banda de los 4". El concierto es una extensión de esta historia para envolverte a través de la música.

Ambientada en Buenos Aires de 1972, la novela sigue de cerca los temas del deseo, amores prohibidos y el poder de una mujer. Hasta ahora, hay cinco capítulos disponibles de la novela, los cuales seguirán siendo lanzados a lo largo de la gira por Latinoamérica.

Cazzu da su primer concierto en el Auditorio Nacional como parte del tour Latinaje (Alfonso Manzano / Quién)

La fiesta empezó cuando sonó "Dolce", la canción de regional mexicano que logró unir a todo el Auditorio y que, en su momento, dio mucho de qué hablar por ser considerado el debut de la argentina en el género del corrido tumbado. A lo largo del concierto, la banda tocó en vivo todo tipo de géneros como salsa, cumbia y bachata, como parte del homenaje que la trapera hace a los ritmos de Latinoamérica en su disco, sin dejar de lado el género que la llevó a la cima: el trap. Después de terminar el segmento teatral del concierto, se dio un momento para conectar con sus fans.

El poderoso mensaje que dejó Cazzu a sus fans

En un homenaje a Facundo Cabral, cantautor y poeta argentino, interpretó su canción "Mi pobre patrón", no sin antes agregar lo importante que es disfrutar de nuestros seres queridos y agradecer el poder vivir una noche como la del 14 de octubre frente al público mexicano. La argentina aprovechó también el espacio íntimo para dejar un mensaje personal que arrebató más de una lágrima.

Cuando la gente me critica por las imperfecciones, yo lo abrazo, porque a mí me gusta ser cómo soy. Espero que a ustedes también les guste ser ustedes.

Cazzu da su primer concierto en el Auditorio Nacional como parte del tour Latinaje (Alfonso Manzano / Quién)

Más adelante, con su característico humor y confianza, continuó con el siguiente set, asegurando la versatilidad de sus emociones: "Me desayuno a Luis Miguel y después soy la jefa del trap".