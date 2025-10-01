Selena Gomez comparte las primeras fotos de la fiesta de su boda, incluido un detalle oculto en uno de sus vestidos

Selena Gomez y Benny Blanco se casaron el sábado 27 de septiembre de 2025 en una íntima ceremonia que se celebró en Santa Bárbara, California.
A pocos días de haber iniciado su vida, ahora como marido y mujer, la actriz y cantante compartió las primeras fotos de la recepción en las que mostró los tres vestido que usó para su boda.
Selena Gomez comparte detalles de la recepción de su boda con Benny Blanco
En las fotos, Selena Gomezmostró por primera vez los detalles su elegante vestido de novia Ralph Lauren con cuello halter, detalles de encaje en el cuello y una larga cola, mismo que complementó con un largo velo y un peinado al estilo del Hollywood clásico junto con un ramo elaborado con lirios del valle.
En otras de las imágenes que compartió, incluyó las de su segundo look para la boda; un vestido de encaje con cuello halter con un detalle sentimental oculto: un corazón bordado con las iniciales de la pareja.
Según Ralph Lauren, la fecha de la boda también está inscrita en el vestido, que cuenta con 300 flores de encaje hechas a mano y adornos de cristal sobre un corsé pintado a mano.
La estrella de Only Murders in the Building se cambió para la recepción y lució un tercer vestido más corto con paneles de algodón, seda y lino plisados cosidos a mano y hombros descubiertos.
En la foto aparece la empresaria bailando descalza con su esposo mientras se besan. En otra imagen aparecen los recién casados brindando por su boda mientras Benny Blanco le da un tierno beso en la mejilla.
Selena Gomez comparte nuevas fotos al interior de su boda
Selena Gomez también compartió con sus seguidores algunos detalles de su boda con sus fans, al publicar fotos de su pastel en forma de corazón que tenía la leyenda "recién casados" y con un adorno con una figura de unos novios encima.
La actriz cerró su carrusel de fotos con una imagen de ella y el productor musical compartiendo un momento privado juntos sentados un sofá durante su recepción.
Antes de la fiesta, la pareja se casó en una ceremonia privada en Sea Crest Nursery en Santa Bárbara a la que asistieron varias celebridadesdes como Paris Hilton, Camila Cabello, Cara Delevigne, Zoe Saldaña y Édgar Ramírez, también fueron invitados varios miembros del elenco de Wizards of Waverly Place, además de Steve Martin y Martin Short, protagonistas junto a Selena de Only Murders In The Building y Taylor Swift y Ed Sheeran, quienes le dedicaron unas palabras a la pareja.
La ceremonia se celebró bajo un arco floral dentro de una carpa blanca cubiertas por alfombras. Las mesas de la recepción estuvieron iluminada con velas y adornadas con arreglos florales de dalias, con asientos de terciopelo.
El encargado de entregar a Selena Gomez en el altar fue su abuelo, David Michael Cornett, así lo reveló Mandy Teefey, mamá de la novia en sus redes sociales.