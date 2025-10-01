Selena Gomez comparte las primeras fotos de la fiesta de su boda, incluido un detalle oculto en uno de sus vestidos

Selena Gomez comparte detalles de la recepción de su boda con Benny Blanco

En las fotos, Selena Gomez mostró por primera vez los detalles su elegante vestido de novia Ralph Lauren con cuello halter, detalles de encaje en el cuello y una larga cola, mismo que complementó con un largo velo y un peinado al estilo del Hollywood clásico junto con un ramo elaborado con lirios del valle.

Selena Gomez y Benny Blanco (Instagram)

En otras de las imágenes que compartió, incluyó las de su segundo look para la boda; un vestido de encaje con cuello halter con un detalle sentimental oculto: un corazón bordado con las iniciales de la pareja.

Selena Gomez (Instagram)

Según Ralph Lauren, la fecha de la boda también está inscrita en el vestido, que cuenta con 300 flores de encaje hechas a mano y adornos de cristal sobre un corsé pintado a mano.

Vestido de Selena Gomez (Instagram)

La estrella de Only Murders in the Building se cambió para la recepción y lució un tercer vestido más corto con paneles de algodón, seda y lino plisados cosidos a mano y hombros descubiertos.

Selena Gomez y Benny Blanco (Instagram)

En la foto aparece la empresaria bailando descalza con su esposo mientras se besan. En otra imagen aparecen los recién casados ​​brindando por su boda mientras Benny Blanco le da un tierno beso en la mejilla.