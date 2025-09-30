El emotivo discurso de Taylor Swift en la boda de Selena Gomez y Benny Blanco

Taylor Swift y Selena Gomez siempre han estado la una para la otra

Una segunda fuente le dijo al diario británico que la cantante de "Blank Space", también "habló sobre cómo ella y Selena han pasado por mucho juntas, tanto profesional como personalmente, y dijo que siempre que a una de ellas le rompían el corazón por una relación fallida a lo largo de los años, siempre estaban ahí la una para la otra".

Selena Gomez y Taylor Swift (Instagram)

Taylor Swift se dirigió a los invitados para expresarles que cuando Selena finalmente se dio cuenta de quién era y se enfocó en ser ella misma, fue cuando encontró a Benny, a quien llamó "la persona más perfecta" para su amiga.

“No es suerte que se hayan encontrado; es amor”, añadió, según el medio. Finalmente Swift describió a los recién casados ​​como la “pareja perfecta”, y señaló que en todos los años que lleva de conocer a Selena, nunca la había visto tan feliz.

Se casaron durante usa ceremonia íntima (Instagram (@selenagomez))

Otra fuente le dijo a fuente a Us Weekly que Taylor Swift habló sobre los momentos en los que vio a Selena Gomez sufrir por amor: “Habló en profundidad y contó cómo, a lo largo de los años, vio a Selena llorando en el suelo, mencionando a sus exnovios, con el corazón roto, y expresó lo feliz que está de que ahora Selena tenga a Benny”.

“Dijo que el sueño de una mejor amiga es que su mejor amiga encuentre a alguien como Benny y está muy feliz por ella”.