El emotivo discurso de Taylor Swift en la boda de Selena Gomez y Benny Blanco

Selena Gomez y Benny Blanco se casaron el sábado 27 de septiembre de 2025 en una íntima ceremonia que se celebró en Sea Crest Nursery en Santa Bárbara, California, rodeados de alrededor de 170 invitados, entre los que destacó la presencia de su inseparable amiga, Taylor Swift.
Según una fuente citada por la revista People, la intérprete de “Cruel summer” también asistió a la cena de ensayo de la pareja que se realizó un día antes de la boda.
Publicidad
Taylor Swift dio un emotivo discurso durante la boda de Selena Gomez y Benny Blanco
De acuerdo con la fuente, Taylor Swiftdio un emotivo discurso en la recepción de la boda de Selena Gomez y Benny Blanco, mientras que Ed Sheeran, también le dedicó palabras especiales a los recién casados.
El diario Daily Mail reveló que la que la estrella del pop dio un divertido y emotivo discurso en el que se refirió a Selena Gomez como su hermana.
"Bromeó en el discurso diciendo que Selena la ganó en el altar, pero al menos ambos encontraron el amor de sus vidas", le compartió una fuente al medio.
Aunque en algunos momentos su discurso fue gracioso, en general fue “tan hermoso” que dejó a los novios y a varios de sus invitados “llorando”, agregó el informante.
“Habló sobre siempre respaldar a Selena y cómo son hermanas, y que si bien Selena puede ver a Taylor como la hermana mayor, Taylor ve a Selena como alguien que le ha enseñado mucho".
Publicidad
Taylor Swift y Selena Gomez siempre han estado la una para la otra
Una segunda fuente le dijo al diario británico que la cantante de "Blank Space", también "habló sobre cómo ella y Selena han pasado por mucho juntas, tanto profesional como personalmente, y dijo que siempre que a una de ellas le rompían el corazón por una relación fallida a lo largo de los años, siempre estaban ahí la una para la otra".
Taylor Swift se dirigió a los invitados para expresarles que cuando Selena finalmente se dio cuenta de quién era y se enfocó en ser ella misma, fue cuando encontró a Benny, a quien llamó "la persona más perfecta" para su amiga.
“No es suerte que se hayan encontrado; es amor”, añadió, según el medio. Finalmente Swift describió a los recién casados como la “pareja perfecta”, y señaló que en todos los años que lleva de conocer a Selena, nunca la había visto tan feliz.
Otra fuente le dijo a fuente a Us Weekly que Taylor Swift habló sobre los momentos en los que vio a Selena Gomez sufrir por amor: “Habló en profundidad y contó cómo, a lo largo de los años, vio a Selena llorando en el suelo, mencionando a sus exnovios, con el corazón roto, y expresó lo feliz que está de que ahora Selena tenga a Benny”.
“Dijo que el sueño de una mejor amiga es que su mejor amiga encuentre a alguien como Benny y está muy feliz por ella”.