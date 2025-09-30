Las espectaculares joyas que Selena Gomez y Benny Blanco usaron durante su boda

Estas son las joyas que Selena Gómez y Benny Blanco usaron en su boda

Selena Gomez

La novia, Selena Gomez, adornó su vestido blanco Ralph Lauren de corte halter con unos aretes de Tiffany & Co de 12 quilates con valor de entre $134,000 y $200,000 dólares en forma de gota, mismos que sumaron al estilo old Hollywood que fue el elegido por los novios como la estética no solo de sus atuendos, sino de la boda en general.

Estos fueron los aretes Tiffany & Co. que usó Selena Goméz durante su boda. (Instagram - @selenagomez)

En sus manos, Selena llevó tres anillos: uno delgado con brillantes, su anillo de compromiso de 6 quilates en forma de marquesa con estructura de pavé que se valúa en $225,000 dólares y, por supuesto, su anillo de bodas, el cual usó a juego con Benny y donde ambos grabaron frases románticas y la fecha de la boda.

Las argollas de matrimonio a detalle

La pareja usó bandas de oro de 18 quilates con la incrustación de un rubí pavé redondo de 0.03 quilates y una aguamarina pavé redonda de 0.03 quilates, gemas de nacimiento de Selena y Benny respectivamente.

Con esta fotografía, Selena nos enseñó su anillo de compromiso en diciembre de 2024. (Instagram - @selenagomez)

Selena Gómez no usó pulseras para mantener un look sobrio y elegante que complementó con un maquillaje muy natural y un peinado de ondas que hizo lucir su corte de pelo bob.