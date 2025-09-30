Las espectaculares joyas que Selena Gomez y Benny Blanco usaron durante su boda

Selena Gómez y Benny Blanco se dieron finalmente el 'Sí' en una espectacular boda el pasado sábado 27 de septiembre en Santa Barbara, California. Los novios llevaron looks impecables de Ralph Lauren que acompañaron con accesorios de lujo que se robaron las miradas del mundo.
Estas son las joyas que Selena Gómez y Benny Blanco usaron en su boda
Selena Gomez
La novia, Selena Gomez, adornó su vestido blanco Ralph Lauren de corte halter con unos aretes de Tiffany & Co de 12 quilates con valor de entre $134,000 y $200,000 dólares en forma de gota, mismos que sumaron al estilo old Hollywood que fue el elegido por los novios como la estética no solo de sus atuendos, sino de la boda en general.
En sus manos, Selena llevó tres anillos: uno delgado con brillantes, su anillo de compromiso de 6 quilates en forma de marquesa con estructura de pavé que se valúa en $225,000 dólares y, por supuesto, su anillo de bodas, el cual usó a juego con Benny y donde ambos grabaron frases románticas y la fecha de la boda.
Las argollas de matrimonio a detalle
La pareja usó bandas de oro de 18 quilates con la incrustación de un rubí pavé redondo de 0.03 quilates y una aguamarina pavé redonda de 0.03 quilates, gemas de nacimiento de Selena y Benny respectivamente.
Selena Gómez no usó pulseras para mantener un look sobrio y elegante que complementó con un maquillaje muy natural y un peinado de ondas que hizo lucir su corte de pelo bob.
Benny Blanco
El novio, Benny Blanco, quien también usó un traje de Ralph Lauren, portó una pulsera de Jacob & Co. modelo Angel’s Halo con diamantes de 29 quilates.
El productor llevó también un reloj Jacob & Co. de 27 quilates de diamantes con corte Ashoka. Se especula que el reloj tiene un valor de $1 millón de dólares.
La boda de Selena Gomez y Benny Blanco se ha posicionado como una de las más aclamadas del año entre los fanáticos de la cantante y entre quienes han seguido su historia de amor. La atención a los detalles en la decoración, la ceremonia y los looks de los novios demuestran el gran amor que existe entre ambos.