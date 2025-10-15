Las verdaderas razones por las que Amaia Montero dejó La Oreja de Van Gogh

¿Por qué Amaia Montero se salió de La Oreja de Van Gogh?

Amaia dejó el grupo en 2007 después de más de una década como vocalista líder. En distintas entrevistas, ella explicó que su decisión no se debió a una pelea con nadie en específico, contrario a ciertas versiones populares, sino más bien a un desgaste natural, diferencias en las metas personales y creativas, y la necesidad de comenzar una nueva etapa en solitario.

Amaia confesó que la convivencia constante entre los miembros; compartir giras, decisiones artísticas, exposición mediática, fue un factor importante. Montero comentó que, al estar tan expuestos tan jóvenes, hubo momentos de tensión propios de relaciones largas, donde los integrantes “querían cosas distintas”.

La Oreja de Van Gogh (Getty Images)

Además, durante años, Amaia negó explícitamente que su salida estuviera marcada por un conflicto con Pablo Benegas, guitarrista del grupo, o que él fuera el motivo principal.

Según ella, el punto de inflexión fue más bien una acumulación: años de convivencia intensa, de estar “muy protegida dentro del grupo”, de crecer profesionalmente y de sentir que necesitaba espacio para expresarse por sí misma.