Las verdaderas razones por las que Amaia Montero dejó La Oreja de Van Gogh

Mensajes en redes sociales como “Solo juntos tiene sentido”, publicaciones misteriosas y la salida reciente de Leire Martínez tras 17 años reavivaron las ilusiones para los fans, que ahora, es ya confirmación.
¿Por qué Amaia Montero se salió de La Oreja de Van Gogh?
Amaia dejó el grupo en 2007 después de más de una década como vocalista líder. En distintas entrevistas, ella explicó que su decisión no se debió a una pelea con nadie en específico, contrario a ciertas versiones populares, sino más bien a un desgaste natural, diferencias en las metas personales y creativas, y la necesidad de comenzar una nueva etapa en solitario.
Amaia confesó que la convivencia constante entre los miembros; compartir giras, decisiones artísticas, exposición mediática, fue un factor importante. Montero comentó que, al estar tan expuestos tan jóvenes, hubo momentos de tensión propios de relaciones largas, donde los integrantes “querían cosas distintas”.
Además, durante años, Amaia negó explícitamente que su salida estuviera marcada por un conflicto con Pablo Benegas, guitarrista del grupo, o que él fuera el motivo principal.
Según ella, el punto de inflexión fue más bien una acumulación: años de convivencia intensa, de estar “muy protegida dentro del grupo”, de crecer profesionalmente y de sentir que necesitaba espacio para expresarse por sí misma.
La salud mental de Amaia Montero
Amaia Montero ha atravesado un proceso complejo con respecto a su salud mental en los últimos años. En 2022, fue ingresada en una clínica especializada en Navarra para tratar un cuadro de ansiedad y depresión, tras una publicación en redes sociales en la que las señales de alarma fueron claras: una imagen desmejorada, frases como “destruida” o “¿de qué me sirve la vida?” conmocionaron a sus seguidores.
En los últimos meses Amaia Montero ha reconocido abiertamente que vivió un periodo muy oscuro, marcado por ansiedad, estrés y sentimientos de derrumbe emocional, pero asegura que de ese momento ya está recuperándose poco a poco.
En Instagram, al despedir el 2024, dejó claro que su salud fue golpeada: “cuando mi mundo se derrumbó hay un momento mágico que se da antes de la luz. Es muy duro, oscuro y persiste pero no es para siempre.”