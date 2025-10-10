Asesinan a otro cantante latino en la CDMX; era el argentino Fede Dorcaz, quien también era modelo

El cantante y modelo argentino Fede Dorcaz fue asesinado este jueves 9 de octubre en la Ciudad de México, según se dio a conocer.
Este homicidio ocurrió a casi un mes de la muerte de los músicos colombianosBayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, también llamado DJ Regio Clown.
Asesinan a cantante y modelo argentino en la CDMX
Según los primeros informes de las autoridades, el cantante y modelo argentino Fede Dorcaz manejaba una camioneta de lujo por avenida Constituyentes, cerca del Bosque de Chapultepec, donde fue abordado por dos sujetos armados quienes, al parecer, lo venían siguiendo.
Cuando la víctima intentó evitar el asalto, los atacantes le dispararon al menos en tres ocasiones, lo que provocó que perdiera el control de la camioneta y falleciera en el sitio debido a las lesiones.
Luego de la agresión, los presuntos involucrados escaparon a pie y cruzaron un puente peatonal que conecta con el área del Bosque de Chapultepec.
¿Quién era Fede Dorcaz, el cantante argentino asesinado en la CDMX?
El periodista Antonio Nieto fue quien confirmó más datos sobre el perfil de la victima a través de una publicación en X.
“Era modelo y cantante, el joven asesinado en Constituyentes: El argentino, Federico Dorcazberro, fue atacado a tiros cuando manejaba su camioneta, casi al cruce con Periférico. Al parecer, se trató de una agresión directa”, escribió Nieto
Fede Dorcaz había ganado notoriedad en México por su participación en diversos proyectos musicales y de modelaje. Su carisma, talento y presencia en redes sociales lo convirtieron en una figura emergente dentro de la industria del entretenimiento latinoamericano.
Su muerte ha generado una ola de mensajes de condolencia por parte de fanáticos y personalidades del espectáculo.
Fiscalía de la Ciudad ya investiga el asesinato de Fede Dorcaz
Las autoridades capitalinas han iniciado una investigación para esclarecer los hechos. Hasta el momento, no se ha confirmado el móvil del crimen ni la identidad de los agresores. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que se están revisando cámaras de seguridad y recabando testimonios para avanzar en el caso.
La familia del artista, que reside en Argentina, ha solicitado respeto y privacidad en este momento de duelo. Se espera que en los próximos días se definan los detalles sobre el traslado del cuerpo y los servicios funerarios.