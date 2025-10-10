Asesinan a otro cantante latino en la CDMX; era el argentino Fede Dorcaz, quien también era modelo

Asesinan a cantante y modelo argentino en la CDMX

Según los primeros informes de las autoridades, el cantante y modelo argentino Fede Dorcaz manejaba una camioneta de lujo por avenida Constituyentes, cerca del Bosque de Chapultepec, donde fue abordado por dos sujetos armados quienes, al parecer, lo venían siguiendo.

Cuando la víctima intentó evitar el asalto, los atacantes le dispararon al menos en tres ocasiones, lo que provocó que perdiera el control de la camioneta y falleciera en el sitio debido a las lesiones.

Fede Dorcaz, cantante y modelo argentino asesinado en la CDMX (Instagram / Fede Dorcaz)

Luego de la agresión, los presuntos involucrados escaparon a pie y cruzaron un puente peatonal que conecta con el área del Bosque de Chapultepec.