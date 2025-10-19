Las joyas robadas del Louvre: así son las piezas napoleónicas desaparecidas en el robo histórico

La tiara de Maria Amélie de Borbón-Dos Sicilias

Una obra maestra de la orfebrería del siglo XIX, elaborada en oro blanco y zafiros de Ceilán, perteneciente a la reina consorte de Francia Maria Amélie de Borbón-Dos Sicilias. La pieza fue confeccionada por el joyero Bapst, uno de los más célebres de la corte.

Fue una de las primeras piezas en ser sustraídas: los ladrones rompieron la vitrina que la albergaba en la sala central de la Galerie d’Apollon.

El collar de zafiros de Maria Amélie y Hortense de Beauharnais

Parte del mismo conjunto que la tiara, este collar engarzado con zafiros y diamantes fue un regalo nupcial de la casa Bonaparte. Su diseño original se atribuye al joyero Fossin y es considerado uno de los ejemplos más refinados del estilo imperio tardío.

Pendiente de zafiro, parte del mismo conjunto

Aunque solo se perdió uno de los dos pendientes, su desaparición rompe la integridad de la parure, considerada pieza de museo desde 1974. Su zafiro central de más de 25 quilates lo convertía en una de las gemas más valiosas de la colección.

Grupo de joyas de zafiro de Maria Amelia de Borbón-Dos Sicilias. (Archivo. )

Collar de esmeraldas de Marie-Louise de Austria

Este collar perteneció a la segunda esposa de Napoleón Bonaparte, la emperatriz Marie-Louise, quien lo usó en 1810 durante los festejos por su matrimonio imperial.

Compuesto por 22 esmeraldas colombianas, cada una rodeada por halos de diamantes, representa la opulencia del Primer Imperio.

Collar de esmeraldas. (Archivo. )

Pendientes de esmeraldas de Marie-Louise

Los pendientes que acompañaban al collar formaban parte de la misma parure, diseñada por el orfebre Nitot —antecesor de la actual Maison Chaumet—.

Considerados entre las joyas más emblemáticas del romanticismo imperial, su pérdida afecta una de las colecciones más completas del siglo XIX.

Pendientes de esmeraldas de Marie-Louise. (Archivo. )

Broche “Reliquary Brooch”

Pieza singular en forma oval, con compartimento interno que se presume contenía un mechón de cabello de la familia imperial. Fue obsequiado a Eugénie de Montijo por una dama de la corte.

Su diseño combina oro, esmalte negro y microperlas, lo que lo hacía fácilmente reconocible entre los catálogos del Louvre.

Tiara de Eugénie de Montijo

Una de las joyas más fotografiadas de la colección. Elaborada hacia 1853, con diamantes de talla brillante y motivos florales, era un ícono de la moda del Segundo Imperio.

“Esta tiara era un manifiesto de poder femenino. En ella, Eugénie convertía la joya en un símbolo político”, señaló un historiador de arte parisino.

Gran broche en forma de lazo para corsage

Diseñado para adornar los vestidos de gala de la emperatriz, el broche de lazo es una pieza de plata sobredorada con diamantes rose-cut.

Por su tamaño y diseño, requería un sistema de sujeción especial. Su paradero sigue siendo desconocido.

Broche en forma de lazo para el corsage de la emperatriz Eugenie. (Archivo. )

La corona imperial de Eugénie de Montijo (recuperada dañada)

La joya más célebre del conjunto: una corona de oro con 1 354 diamantes y 56 esmeraldas colombianas, confeccionada por el orfebre Gabriel Lemonnier para la coronación de Napoleón III y Eugénie en 1855.

Fue hallada horas después del robo, abandonada cerca del Pont du Carrousel, con el aro deformado y varias piedras faltantes.

“La encontramos sin la mitad de sus gemas. Su valor histórico se ha visto comprometido”, declaró la ministra de Cultura francesa.