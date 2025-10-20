El quinto mexicano más rico, Ricardo Salinas Pliego, cumplió 70 años y para celebrar una fecha tan importante, su esposa María Laura Medina de Salinas le organizó una espectacular fiesta en la hacienda del empresario en Malinalco. El evento, que tuvo más de 300 invitados, estuvo llenos de sorpresas y shows musicales inigualables, entre ellos el de la banda Chicago.
Ricardo Salinas Pliego: Todos los detalles de su gran fiesta de cumpleaños número 70
¿Dónde y cuándo fue la fiesta de Ricardo Salinos Pliego?
A pesar de que su cumpleaños fue ayer 19 de octubre, el festejo se realizó el sábado 18 en la propiedad del empresario llamada Hacienda Jalmolonga, que se ubica en el pueblo mágico del Estado de México, Malinalco.
El lugar fue decorado bajo el tema de la fiesta “Biblioteca libertad”, por lo que al entrar los invitados pudieron encontrar un letrero dicha frase para después pasar por un pasillo con imágenes de políticos importantes como Margaret Thatcher y frases como “Socialism is only about distribution”.
Una vez dentro, la decoración simulaba ser una biblioteca con diversos libros, pinturas y algunos detalles alusivos al dinero, como billetes con la cara de Ricardo Salinos Pliego que, además, tenían realidad aumentada o una gran decoración en forma de moneda de Bitcoin. Incluso el enorme pastel del cumpleañero simulaba ser una pila de libros.
La familia de Salinas Pliego estuvo en su fiesta
La fiesta organizada por la esposa del empresario, María Laura Medina de Salinas, contó con la presencia de su familia y sus amigos más cercanos, entre quienes destacaron sus hijos: Ninfa, Benjamín, Emilio, Hugo, Mariano, Cristóbal y Ricardo, quien también cumplió 22 años el 19 de octubre y en parte compartió festejo con su padre.
Muy orgullosa, su hija Ninfa compartió en Instagram detalles de la fiesta, entre ellos la decoración, que incluyó un mapa antiguo del tamaño del techo. Su sobrino, Memo Salinas, hijo de Guillermo Salinas Pliego, también se encargó de documentar el evento en su perfil de Instagram.
Los invitados famosos de Ricardo Salinas Pliego
Además de la familia del presidente de TV Azteca, en el evento estuvieron presentes varios famosos. Aunque la lista de invitados se ha mantenido privada, gracias a las publicaciones de algunos de los asistentes, sabemos que fueron la senadora Lily Téllez, así como los periodistas y conductores Paty Chapoy, Pedro Ferriz, Mónica Garza y Adela Micha.
La banda Chicago amenizó el festejo de Ricardo Salinas Pliego
El festejo por el cumpleaños número 70 de Salinas Pliego contó con dos escenarios, uno que estaba al centro del recinto, en medio de las mesas de los invitados. Ahí, varios ensambles de distintos géneros tocaron mientras se realizaba la cena y los asistentes platicaban.
En el escenario principal, tanto Pato Borghetti como Chacho Gaytán interpretaron algunas canciones acompañadas de Ricardo Salinas en el escenario, quien bailó y animó al público. Sin embargo, el momento estelar de la noche se lo llevó la banda Chicago, la cual, según la esposa de Salinas Pliego, María Laura Medina de Salinas, es una de las favoritas del empresario.
Chicago interpretó sus canciones más populares como If You Leave Me Now, You’re the inspiration, Hard to Say I’m Sorry y Saturday in the Park. Sin duda, este fue el momento más compartido por los invitados en redes sociales e incluso por la misma María Laura Medina de Salinas, quien publicó un video en Instagram sobre la presentación de la banda.
Esta no será la única fiesta que tendrá Ricardo Salinas
En agosto de este 2025, a través de su cuenta de X, el empresario Ricardo Salinas Pliego anunció que realizaría un festejo masivo en la Arena Ciudad de México para festejar su cumpleaños número 70. Ese evento se realizará este 25 de octubre y contará con las actuaciones de Carlos Rivera, Cumbia Machine y Myst.
El festejo será completamente gratuito y los asistentes también podrán disfrutar de comida, bebida e incluso regalos. Aunque la invitación está abierta a cualquier persona, el cupo es limitado, por lo que únicamente aquellos que se registren en la página web de TV Azteca y reciban boletos podrán asistir.
La riqueza de Ricardo Salinas Pliego
El empresario, que se ha convertido en una personalidad muy mediática, es dueño del conglomerado Grupo Salinas, al que pertenecen TV Azteca, Banco Azteca, Grupo Elektra, Totalplay, Italika e incluso el Mazatlán Futbol Club y el Club Puebla.
