Ricardo Salinas Pliego: Todos los detalles de su gran fiesta de cumpleaños número 70

¿Dónde y cuándo fue la fiesta de Ricardo Salinos Pliego?

A pesar de que su cumpleaños fue ayer 19 de octubre, el festejo se realizó el sábado 18 en la propiedad del empresario llamada Hacienda Jalmolonga, que se ubica en el pueblo mágico del Estado de México, Malinalco.

Así es la hacienda de Ricardo Salinas Pliego. (Instagram - @ricardosalinas)

El lugar fue decorado bajo el tema de la fiesta “Biblioteca libertad”, por lo que al entrar los invitados pudieron encontrar un letrero dicha frase para después pasar por un pasillo con imágenes de políticos importantes como Margaret Thatcher y frases como “Socialism is only about distribution”.

Gracias a Memo Salinas, pudimos ver cómo fue la entrada al evento. (Instagram - @memosalinas7)

Una vez dentro, la decoración simulaba ser una biblioteca con diversos libros, pinturas y algunos detalles alusivos al dinero, como billetes con la cara de Ricardo Salinos Pliego que, además, tenían realidad aumentada o una gran decoración en forma de moneda de Bitcoin. Incluso el enorme pastel del cumpleañero simulaba ser una pila de libros.

Memo Salinas también compartió un video de esta decoración de Bitcoin. (Instagram - @memosalinas7)

La familia de Salinas Pliego estuvo en su fiesta

La fiesta organizada por la esposa del empresario, María Laura Medina de Salinas, contó con la presencia de su familia y sus amigos más cercanos, entre quienes destacaron sus hijos: Ninfa, Benjamín, Emilio, Hugo, Mariano, Cristóbal y Ricardo, quien también cumplió 22 años el 19 de octubre y en parte compartió festejo con su padre.

Ellos son los tres hijos menores de Ricardo Salinas Pliego, fruto de su relación con María Laura Medina de Salinas. (Instagram - @marialauramedinadesalinas)

Muy orgullosa, su hija Ninfa compartió en Instagram detalles de la fiesta, entre ellos la decoración, que incluyó un mapa antiguo del tamaño del techo. Su sobrino, Memo Salinas, hijo de Guillermo Salinas Pliego, también se encargó de documentar el evento en su perfil de Instagram.

Ninfa Salinas, hija de Ricardo Salinas Pliego, compartió esta historia en Instagram. (Instagram - @ninfasalinas)

Los invitados famosos de Ricardo Salinas Pliego

Además de la familia del presidente de TV Azteca, en el evento estuvieron presentes varios famosos. Aunque la lista de invitados se ha mantenido privada, gracias a las publicaciones de algunos de los asistentes, sabemos que fueron la senadora Lily Téllez, así como los periodistas y conductores Paty Chapoy, Pedro Ferriz, Mónica Garza y Adela Micha.