Exesposo de Jennifer Lopez la acusa de infidelidad y revela por qué todas sus relaciones fracasan

Jennifer Lopezse ha casado cuatro veces y ha tenido varias parejas sentimentales, sin embargo la artista aseguró que ninguno de los hombres con los que ha estado ha sido capaz de amarla de verdad.
“Lo que aprendí es que no es que yo no sea digna de amor, sino que ellos no son capaces. No lo tienen dentro. Necesitan apreciar a la personita que llevan dentro. Necesitan amarla. Me lo dieron todo, siempre: todos los anillos, todo lo que podía desear, ¿no? Intentaron darme las casas, los anillos, el matrimonio... todo”, declaró en una reciente entrevista para el programa The Howard Stern Show.
Publicidad
Ojani Noa, exesposo de Jennifer Lopez, la culpa del fracaso de su matrimonio
Las declaraciones de Jennifer Lopez sobre su vida amorosa de inmediato provocaron reacciones, sobre todo de su primer esposo, Ojani Noa, quien acusó a la cantante de infidelidad y culpó del fracaso de su matrimonio.
A través de sus redes sociales, el entrenador físico de origen cubano, quien estuvo casado con la cantante entre 1998 y 1999, publicó un duro mensaje en contra de la artista, en el que no solo rechaza sus palabras, sino que, afirma, ella es la única razón por la que ninguna de sus relaciones ha prosperado.
"Esto es en referencia a la reciente entrevista en The Howard Stern Show, donde mi exesposa Jennifer Lopez, conocida como JLo, dijo que 'ella jamás ha sido amada'", empezó su mensaje. "Deja de menospreciarnos. Deja de menospreciarme con tu carta de víctima. El problema no somos nosotros. No yo. El problema eres tú. Has sido 'amada' varias veces. Has estado casada cuatro veces. Y has tenido un sinfín de relaciones en medio. Has tenido buenas relaciones, yo por ejemplo", escribió Noa.
Ojani habló sobre los sacrificios que hizo para que su relación con Jennifer Lopez prosperara, asegurando que lo único que quiso hacer en ese momento fue amarla y protegerla.
"Estaba enamorado de ti. Incluso me mudé del estado, dejé atrás mi trabajo y mis amigos para apoyarte, te amé, te protegí y cuidé de ti", agregó. "Soy una asombrosa y amorosa persona, un gran ser humano. Honesto, leal a ti, nunca te mentí, nunca me comporté mal, nunca te engañé. Yo fui bueno para ti. Fui un hombre muy bueno para ti. Pero tú, elegiste la fama y la fortuna sobre nuestra relación", recalcó.
Publicidad
Exesposo de Jennifer Lopez la acusa de infidelidad
Casi 30 años después de su ruptura, el modelo reveló que fue la protagonista de El beso de la mujer Araña quien lo engañó, incluso fue ella quien le pidió continuar con la relación para evitar el escándalo.
"Decidiste mentir, engañarme y, a pesar de todo, me quedé. Incluso traté de mantener vivo nuestro matrimonio. Hasta me rogaste para que me quedara porque en ese entonces no querías mala prensa, sólo preocupándote por ti, por tu carrera en lugar de salvar el matrimonio y me quedé".
"Pero tú, tú te fuiste por la vía rápida de tu carrera y el estrellato sin tenerme en cuenta. Tú querías seguir engañándome y mintiéndome. Yo no podía quedarme más y lidiar con las mentiras constantes, así que es por eso que te dejé y me divorcié de ti", explicó.
Finalmente le pidió a su exesposa que contará la verdad sobre lo que pasó en su relación: "Di la verdad por una vez. Déjale saber a la gente que tú eres el problema. Deberías estar avergonzada de ti misma", concluyó.
Jennifer Lopez y Ojani Noa estuvieron casados entre 1998 y 1999. Con apenas 27 años la cantante contrajo matrimonio por primera vez después de que se conocieron al modelo durante la película Red and Wine, filmada en el restaurante Larios de Miami, donde él era mesero.
Un año y medio después, la pareja se divorció, y en 2001 Jennifer volvió a casarse, ahora con el bailarín y coreógrafo Chris Judd. Aunque se separaron antes, el divorcio se formalizó en 2003, justo cuando la actriz inició su romance con Ben Affleck.