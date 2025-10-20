Exesposo de Jennifer Lopez la acusa de infidelidad y revela por qué todas sus relaciones fracasan

Ojani Noa, exesposo de Jennifer Lopez, la culpa del fracaso de su matrimonio

Las declaraciones de Jennifer Lopez sobre su vida amorosa de inmediato provocaron reacciones, sobre todo de su primer esposo, Ojani Noa, quien acusó a la cantante de infidelidad y culpó del fracaso de su matrimonio.

Jennifer Lopez y Ojani Noa (Getty Images)

A través de sus redes sociales, el entrenador físico de origen cubano, quien estuvo casado con la cantante entre 1998 y 1999, publicó un duro mensaje en contra de la artista, en el que no solo rechaza sus palabras, sino que, afirma, ella es la única razón por la que ninguna de sus relaciones ha prosperado.

"Esto es en referencia a la reciente entrevista en The Howard Stern Show, donde mi exesposa Jennifer Lopez, conocida como JLo, dijo que 'ella jamás ha sido amada'", empezó su mensaje. "Deja de menospreciarnos. Deja de menospreciarme con tu carta de víctima. El problema no somos nosotros. No yo. El problema eres tú. Has sido 'amada' varias veces. Has estado casada cuatro veces. Y has tenido un sinfín de relaciones en medio. Has tenido buenas relaciones, yo por ejemplo", escribió Noa.

Ojani habló sobre los sacrificios que hizo para que su relación con Jennifer Lopez prosperara, asegurando que lo único que quiso hacer en ese momento fue amarla y protegerla.

"Estaba enamorado de ti. Incluso me mudé del estado, dejé atrás mi trabajo y mis amigos para apoyarte, te amé, te protegí y cuidé de ti", agregó. "Soy una asombrosa y amorosa persona, un gran ser humano. Honesto, leal a ti, nunca te mentí, nunca me comporté mal, nunca te engañé. Yo fui bueno para ti. Fui un hombre muy bueno para ti. Pero tú, elegiste la fama y la fortuna sobre nuestra relación", recalcó.