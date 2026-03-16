Misty Copeland lleva el ballet a los Oscars 2026 tras la polémica con Timothée Chalamet

La legendaria bailarina estadounidense Misty Copeland protagonizó uno de los momentos más inesperados y elegantes de la entrega número 98 de los premios Oscar al aparecer en el escenario durante el número musical de la película Sinners. Su participación ocurrió durante la interpretación en vivo de la canción nominada “I Lied to You”, liderada por los músicos Raphael Saadiq y Miles Caton, en un segmento que mezcló blues, rock y elementos de cultura afroamericana.

En medio del clímax de la canción, Copeland apareció con un solo de ballet que contrastó con la energía del número musical y aportó un momento de alta sofisticación escénica a la ceremonia. La intervención fue especialmente significativa: la bailarina había pasado recientemente por una cirugía de cadera y su presencia en el escenario marcó un regreso simbólico al centro de la conversación cultural.

