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Cultura

Misty Copeland lleva el ballet a los Oscars 2026 tras la polémica con Timothée Chalamet

La legendaria bailarina Misty Copeland llevó el ballet al escenario de los Oscars durante el número musical de Sinners, en medio de la polémica con Timothée Chalamet sobre el valor del ballet y la ópera.
lun 16 marzo 2026 01:19 PM
98th Oscars, Academy Awards
Misty Copeland durante la presentación en los premios Oscar 2026. (Wally Skalij/Wally Skalij / The Academy)

La legendaria bailarina estadounidense Misty Copeland protagonizó uno de los momentos más inesperados y elegantes de la entrega número 98 de los premios Oscar al aparecer en el escenario durante el número musical de la película Sinners. Su participación ocurrió durante la interpretación en vivo de la canción nominada “I Lied to You”, liderada por los músicos Raphael Saadiq y Miles Caton, en un segmento que mezcló blues, rock y elementos de cultura afroamericana.

En medio del clímax de la canción, Copeland apareció con un solo de ballet que contrastó con la energía del número musical y aportó un momento de alta sofisticación escénica a la ceremonia. La intervención fue especialmente significativa: la bailarina había pasado recientemente por una cirugía de cadera y su presencia en el escenario marcó un regreso simbólico al centro de la conversación cultural.

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La polémica con Timothée Chalamet que precedió su aparición

La actuación también ocurrió en un contexto de debate reciente dentro del mundo cultural. Semanas antes de la ceremonia, el actor Timothée Chalamet —nominado al Oscar por Marty Supreme— generó polémica tras sugerir en un encuentro público que el ballet y la ópera eran formas artísticas cada vez menos relevantes para el público contemporáneo.

98th Oscars - Backstage
La bailarina Misty Copeland se prepara para su participación en el escenario de los Premios Oscar 2026. (Handout/The Academy via Getty Images)

Las declaraciones provocaron una reacción inmediata de compañías artísticas y figuras del mundo cultural. Copeland respondió directamente al comentario defendiendo la importancia histórica de estas disciplinas y subrayando que el cine mismo se nutre de ellas.

“Él no sería actor ni tendría las oportunidades que tiene si no fuera por la relevancia que el ballet y la ópera han tenido en el desarrollo del arte escénico”, señaló la bailarina en redes sociales.

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Un momento simbólico sobre el escenario

La coincidencia de ambos en el teatro durante la ceremonia añadió una capa extra de narrativa al momento. Cuando Copeland terminó su intervención coreográfica, el público del teatro respondió con una ovación —incluido el propio Chalamet— en uno de los segmentos más comentados de la noche.

98th Oscars - Show
Priyanka Chopra, Nick Jonas, Elle Fanning, Rose Byrne, Benicio del Toro, Gwyneth Paltrow y Timothée Chalamet durante la cenremonia de los Oscar 2026. (Kevin Winter/Getty Images)

Más allá de la polémica, la aparición de Copeland terminó funcionando como una celebración de la permanencia del ballet en la cultura contemporánea. En un escenario dominado por el espectáculo cinematográfico, la bailarina recordó que algunas de las tradiciones artísticas más antiguas siguen teniendo un lugar en la mayor vitrina del entretenimiento global.

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Premios Oscar

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